La nuova PlayStation 5 offre un’esperienza di gioco straordinaria grazie a una grafica incredibile, un design elegante e il controller DualSense. Nonostante le tante caratteristiche apprezzabili, così come qualunque altro hardware connesso alla rete di tanto in tanto può incorrere in problemi di connettività.

Il problema più grande per la maggior parte dei giocatori di console è il tipo di NAT, che può limitare il numero di persone con cui puoi giocare online, portando a sessioni di matchmaking più lunghe e rendendo più difficile chattare con gli amici in una chat di gruppo. Se questi problemi suonano familiari, probabilmente dovrai lavorare sul NAT per migliorare la situazione.

La buona notizia è che, intervenire in tal senso, non è poi così complicato. Dovrai solo addentrarti nel mondo del Port Forwarding per sistemare la connessione. In questa guida cercheremo di capire cosa fare per cambiare i NAT e migliorare la connessione della tua PS5.

Come cambiare il tipo di NAT su PS5

Ancor prima di intervenire con la sostituzione, è bene capire quale tipologia di NAT è in uso attualmente. Solo con questa informazione infatti è possibile prendere una decisione riguardo le porte del router ed, eventualmente, migliorare l’esperienza di gioco online.

Per visualizzare il tipo di NAT in uso su PS5 è necessario:

Andare al menu Impostazioni (l’ingranaggio in alto a destra nel menu principale);

(l’ingranaggio in alto a destra nel menu principale); selezionare Rete ;

; Nel menu Stato connessione, selezionare Visualizza stato connessione o Prova connessione Internet.

Entrambe le opzioni ti permetteranno di visualizzare il tipo di NAT corrente insieme ad altre informazioni chiave come velocità di upload e download, accesso a PSN e altro.

Per quanto riguarda il NAT in uso, questo viene identificato con un numero (tipo 1, 2 o 3). In gergo tecnico, questi numeri vengono sostituiti dai termini Open, Moderate e Strict.

Nel caso del tipo 1, ovvero Open, la console può effettuare qualunque tipo di connessione; nel caso 2, la connessione è Moderate e rappresenta un compromesso; utilizzando Strict, ovvero tipo 3, ci si può connettere solo a utenti Open.

Questo determinerà non solo gli amici con cui puoi giocare nei titoli multiplayer online, ma anche semplici funzionalità come la chat vocale. Se utilizzi un tipo di NAT rigoroso, non sarai in grado di ascoltare gli amici su tutti gli altri tipi di NAT, il che rende l’esperienza piuttosto limitante.

Per quelli che sono in esecuzione su un NAT moderato o rigoroso, dovrai utilizzare un processo chiamato Port Forwarding per risolvere il problema.

Se, tuttavia, sei su un NAT aperto e continui a riscontrare problemi, è probabile che sia correlato a qualcos’altro, probabilmente la tua connessione Wi-Fi, il PlayStation Network o il server di gioco specifico a cui stai tentando di accedere.

Come usare il port forwarding su PS5

Per chi non conosce in maniera approfondita il networking, il Port Forwarding consente di aprire le varie porte di rete responsabili del flusso di dati in entrata e in uscita. Il problema che hanno molti giocatori è che le console, tra cui PS5 e Xbox Series X, vogliono utilizzare porte che sono tradizionalmente chiuse sui router, il che causa i problemi NAT che probabilmente stai affrontando.

Per ottenere un NAT aperto sulla tua PS5 dovrai aprire varie porte sul tuo router. Il problema è che l’accesso all’area di amministrazione del router, e in particolare al menu Port Forwarding, varia da produttore a produttore, quindi possiamo fornire solo una panoramica generica a riguardo.

In linea generale vai alla pagina di amministrazione del tuo router e accedi utilizzando i tuoi dati (scritti di norma sotto il router) e accedi al menu Port Forwarding (o qualcosa di simile). Aggiungi una nuova porta utilizzando i seguenti dettagli:

TCP: 1935, 3478-3480

UDP: 3074, 3478-3479

A questo punto potresti anche aver bisogno dell’indirizzo IP e dell’indirizzo MAC della tua console: entrambi possono essere trovati nello stesso menu del tuo tipo NAT su PS5. Fatto ciò, salva le impostazioni del router e riavvialo. Dunque, riavvia anche la console.

Il tuo tipo di NAT dovrebbe ora essere aperto, pronto per giocare a giochi multiplayer online senza problemi di connettività. Se rimane invariato, verifica di aver inserito i dettagli corretti nel menu Port Forwarding: anche un numero sbagliato ne impedirà il funzionamento come previsto.

Fonte techadvisor.com