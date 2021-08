Come bloccare chiamate e messaggi spam su iPhone

Quella delle chiamate e dei messaggi spam è una vera e propria piaga che affligge un gran numero di titolari di utenze di telefonia mobile. E anche se si presta molta attenzione nel non fornire il proprio numero di cellulare ai terzi, può capitare di essere sgradito oggetto di telefonate e messaggi in ogni momento del giorno.

Fortunatamente, bloccare, filtrare e segnalare le chiamate e i messaggi indesiderati su iPhone non è affatto difficile e si può ritrovare una migliore serenità. Scopriamo insieme come fare.

Come bloccare le chiamate indesiderate

Cominciamo con un primo sguardo su cosa possiamo fare per rilevare e bloccare le chiamate indesiderate. In questo caso, lo strumento più efficace è sicuramente il filtro per le chiamate sconosciute: in iOS13 e nelle versioni successive è possibile attivare la funzione Silenzia numeri sconosciuti per non ricevere telefonate da chi non conosci. Ad essere bloccati saranno tutti i numeri con cui non hai mai avuto alcun tipo di comunicazione e che non sono stati salvati nei contatti. Dunque, se in passato hai inviato un messaggio a un numero di telefono o se qualcuno ti ha inviato il proprio numero di telefono via email, le chiamate da tali numeri non saranno bloccate.

Ecco come attivare il filtro per le chiamate sconosciute:

Vai su Impostazioni -> Telefono,

Scorri verso il basso e tocca Silenzia numeri sconosciuti.

Confermando l’operazione tutte le chiamate da numeri sconosciuti saranno silenziate, inviate alla segreteria e regolarmente visualizzate nell’elenco delle chiamate recenti. Non sarai tuttavia disturbato dal loro squillo.

Tieni anche conto che se con il filtro attivato dovessi effettuare una telefonata di emergenza, allora per le successive 24 ore la funzione sarà temporaneamente disattivata, consentendoti di ricevere tutte le telefonate.

Per ottenere il meglio da questa funzionalità ti consigliamo di salvare in rubrica tutti i contatti più importanti, al fine di non perdere le loro chiamate.

App per filtrare le chiamate indesiderate

Se non ti piace la funzione che Apple ti mette a disposizione, niente ti vieta di andare nell’App Store e scaricare un’app che possa rilevare e bloccare le chiamate indesiderate.

Anche se ogni app ha un funzionamento leggermente diverso, il meccanismo alla base è sempre lo stesso: quando ricevi un chiamata, il tuo dispositivo verificherà – mediante l’app – se il numero che ti sta chiamando sia o meno incluso in una black list. In caso affermativo, bloccherà la chiamata. Alcune app permettono di agire anche in senso inverso, ovvero bloccare tutte le chiamate tranne quelle che provengono da un numero inserito nella white list.

Come bloccare i messaggi spam

Con la stessa facilità con cui è possibile bloccare le chiamate, è anche possibile bloccare i messaggi indesiderati, filtrare quelli provenienti da mittenti sconosciuti e bloccare i messaggi di spam.

Anche in questo caso è il sistema operativo di Apple a darci una mano. Per bloccare i messaggi che arrivano da un mittente o da un numero specifico basterà infatti:

Nella conversazione di Messaggi, andare nella parte superiore della conversazione e toccare il nome o il numero del mittente;

Toccare il pulsante “i” in alto a destra;

Fare tap su “Info”;

Scorrere verso il basso la pagina e toccare “Blocca contatto”.

Tutti i contatti bloccati potranno essere facilmente visionati andando in Impostazioni -> Messaggi -> Contenuti bloccati. Da qui è anche possibile rimuovere il numero dall’elenco dei contatti bloccati, riuscendo in tal modo a ricevere nuovamente le conversazioni.

È altresì piuttosto facile filtrare i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti. Per far ciò:

Vai su Impostazioni e poi su Messaggi;

Attiva “Filtra mittenti sconosciuti”.

Così facendo tutti i messaggi che provengono da mittenti non inclusi tra i contatti saranno spostati nell’apposito pannello Sconosciuti nell’Elenco messaggi.