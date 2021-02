Come abilitare l’HDR per PlayStation 5 sui televisori più diffusi

Se sei uno dei fortunati possessori di PS5, hai a disposizione una console dalle potenzialità straordinarie. Grazie a questo gioiellino tecnologico infatti, è possibile ottenere un framerate più elevato rispetto a PS4. Anche i tempi di caricamento, grazie all’hardware superiore, costituito da SSD superveloci, godono di un miglioramento sostanziale.

A livello di resa grafica però, l’HDR resta forse il punto più importante per potersi godere pienamente gli ultimi titoli in uscita. Attivare l’HDR su PlayStation 5, però, non è così semplice: al di là della procedura base infatti, ogni televisore necessita di alcuni accorgimenti.

In questo articolo affronteremo l’argomento, cercando di riportare le istruzioni riguardanti i modelli di TV più adatti all’ultima console di Sony.

Come attivare l’HDR per PlayStation 5 su console

Ancor prima di andare ad agire sul televisore, è bene occuparsi di PlayStation 5 per attivare questa tecnologia direttamente sulla console. In tal senso, è necessario procedere in questo modo:

Accendi la tua PS5 ;

; Vai alle Impostazioni con il tuo controller;

con il tuo controller; Seleziona Schermo e video ;

; Seleziona HDR ;

; Imposta HDR su Automatico.

A questo punto puoi focalizzarti sul televisore, seguendo le istruzioni a seconda della sua marca.

Abilita HDR su PS5 per TV Samsung 4K

Samsung, sui suoi televisori più nuovi, abilita l’HDR per impostazione predefinita in modalità di gioco. Questa è la modalità che consigliamo di utilizzare, soprattutto in caso di bassa latenza.

Se non utilizzi la modalità di gioco, puoi anche attivare manualmente l’HDR tramite la porta HDMI. Puoi verificare se l’HDR è abilitato giocando, quindi utilizza il telecomando per selezionare la porta HDMI in questione. Così facendo, apparirà una casella nell’angolo in alto a destra che conferma, tra le altre impostazioni, se l’HDR è abilitato.

L’intera procedura da seguire è questa:

Seleziona la porta HDMI a cui è collegata la tua PS5;

Apri Impostazioni ;

; Vai su Impostazioni rapide ;

; Abilita la modalità di gioco.

In alternativa:

Vai alle Impostazioni ;

; Seleziona Immagine ;

; Seleziona Impostazioni avanzate o Modalità immagine ;

o ; Vai a HDMI UHD Color ;

; Attiva HDMI UHD Color per le porte HDMI necessarie.

Abilita HDR su PS5 per TV LG 4K

I televisori LG sono largamente apprezzati per la loro capacità di visualizzare segnali 4K HDR di qualità. Per goderti l’HDR mentre giochi, devi abilitare HDMI ULTRA HD Deep Color sulle porte HDMI pertinenti. Per fare ciò:

Premi il pulsante Impostazioni sul telecomando;

sul telecomando; Scorri verso il basso fino a Tutte le impostazioni;

Vai a Generale ;

; Seleziona HDMI ULTRA HD Deep Color ;

; Abilita la funzione sulle porte HDMI di tua scelta.

Abilita HDR su PS5 per TV 4K Vizio

Il brand Vizio non è tra i più conosciuti del settore, anche se risulta comunque in grande ascesa. A seconda del modello di TV, l’azienda propone prodotti in grado di supportare l’HDR su alcune delle sue porte HDMI (ma non su tutte!). Quindi ti consigliamo di ricontrollare che la tua PS5 sia collegata alla porta corretta. In tal senso:

Apri la tua app SmartCast ;

; Seleziona Impostazioni ;

; Ora seleziona Input ;

; Seleziona HDMI Color Subsampling.

Ora puoi abilitare l’HDR sulle porte HDMI pertinenti di tua scelta.

Abilita HDR su PS5 per televisori Sony Bravia 4K

I televisori Sony Bravia supportano 4K HDR una volta abilitata l’impostazione Formato avanzato. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita.

Al fine di attivare l’HDR per PlayStation 5, in questo caso devi:

Premere il pulsante Home per aprire il menu;

per aprire il menu; Scorri verso il basso fino a Impostazioni ;

; Seleziona Ingressi esterni ;

; Seleziona il formato del segnale HDMI (per impostazione predefinita, è impostato sul formato standard);

(per impostazione predefinita, è impostato sul formato standard); Cambia il formato del segnale in formato avanzato.

Abilita HDR su PS5 per TV 4K Panasonic

Alcuni televisori 4K Panasonic supportano l’HDR. Per poter attivare tale tecnologia su questi prodotti devi procedere così:

Premi il pulsante Menu sul telecomando;

sul telecomando; Accedi alla scheda Configurazione del menu principale;

del menu principale; Seleziona HDMI HDR Setting ;

; Seleziona la porta HDMI pertinente a cui è collegata la tua PS5 e attivala.

Abilita HDR su PS5 per TV Philips 4K

I moderni televisori Philips supportano l’HDR ma è necessario che la funzione sia abilitata sulla porta specifica. Per impostazione predefinita, i televisori Philips sono impostati in modalità Legacy, quindi dovrai passare alla modalità Normale. Prosegui nel seguente modo:

Premi il pulsante Menu sul telecomando;

sul telecomando; Scegli Setup ;

; Vai a Impostazioni TV ;

; Seleziona Preferenze ;

; Seleziona la modalità HDMI ;

; Scegli la porta HDMI a cui è collegata la tua PS5;

Passa a Normale da Legacy.

Verifica la compatibilità

Se vuoi assicurarti che la tua TV stia emettendo un segnale HDR con la tua PS5, c’è un modo semplice per accertarsene direttamente tramite la console Sony. Il tal senso devi:

Accendere la tua PS5;

Andare nelle Impostazioni ;

; Selezionare Schermo e video ;

; Selezionare Informazioni sull’uscita video ;

; Verificare che l’HDR sia attivato.

Adesso non ti resta che godere della tua console di ultima generazione! Molti giochi tra i più recenti supportano l’HDR e noterai colori molto più ricchi con una TV adeguatamente impostata, anche se ovviamente l’effetto varierà a seconda del titolo a cui stai giocando.

