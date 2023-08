Come qualsiasi altra funzione audio, l’audio spaziale rappresenta una potenziale miglioria significativa dell’esperienza di ascolto e può essere abilitato con facilità sul sistema operativo Windows 11. Essa offre un coinvolgimento sonoro che ricrea un ambiente realistico. Prosegui nella lettura per scoprire diversi metodi attraverso i quali è possibile abilitare l’audio spaziale sul tuo PC Windows. Seguendo questa guida, potrai iniziare immediatamente a beneficiare dell’esperienza audio tridimensionale su Windows 11.

Come abilitare l’audio spaziale in Windows 11

Esistono tre modalità per abilitare l’audio spaziale su un computer con sistema operativo Windows. Il primo metodo consiste nell’utilizzare il pannello Impostazioni di Windows, il secondo metodo richiede l’accesso al Pannello di controllo e il terzo metodo implica l’utilizzo del Mixer volume. Di seguito, forniremo una spiegazione dettagliata di ciascuno di questi tre metodi.

Impostazioni di Windows

I computer con sistema operativo Windows 11 sono dotati di funzionalità audio spaziali integrate, eliminando la necessità di acquistare ulteriori dispositivi audio esterni. Il metodo più semplice per abilitare l’audio spaziale consiste nell’utilizzare il pannello Impostazioni di Windows. Seguendo attentamente i seguenti passaggi, è possibile attivare l’audio spaziale:

Avviare il menu Impostazioni premendo la combinazione di tasti Win + I sulla tastiera. Nell’app Impostazioni, selezionare il menu “Sistema” seguito da “Audio”. Nella sezione “Output”, fare clic sul pulsante relativo agli “Altoparlanti”. Successivamente, individuare il menu a discesa denominato “Audio spaziale”. Selezionare il formato audio spaziale desiderato, come ad esempio “Windows Sonic per cuffie” o “Dolby Atmos per cuffie”. È possibile regolare anche il volume, il bilanciamento e altre impostazioni audio direttamente da questo menu. Nel caso si desiderino ulteriori opzioni di audio spaziale, è possibile installarle tramite il Microsoft Store.

Seguendo questi passaggi, sarà possibile attivare con successo l’audio spaziale sul proprio computer Windows, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente e realistica.

Pannello di controllo

Un’altra modalità per abilitare l’audio spaziale consiste nell’utilizzare il Pannello di controllo. Questo metodo può risultare leggermente più complesso, ma offre opzioni aggiuntive per personalizzare l’esperienza sonora. Di seguito sono indicati i passaggi da seguire:

Fare clic con il tasto destro su “Start” e selezionare “Esegui” dal menu visualizzato. Nella finestra di dialogo che si apre, digitare “Pannello di controllo” e premere il tasto Invio. In questo modo si aprirà la finestra del Pannello di controllo. Nella finestra del Pannello di controllo, impostare la visualizzazione su “Icone grandi” e selezionare “Audio”. Nella scheda “Riproduzione”, individuare il dispositivo di riproduzione predefinito (di solito denominato “Altoparlanti”). Fare clic con il tasto destro sul dispositivo di riproduzione predefinito e selezionare “Proprietà” nell’angolo in basso a destra. Nella finestra delle proprietà dell’altoparlante, passare alla scheda “Suono spaziale”. A questo punto, selezionare il formato audio spaziale desiderato, come ad esempio “Windows Sonic per cuffie” o “Dolby Atmos per cuffie”. Premere il pulsante “Applica” per salvare le modifiche e quindi fare clic su “OK”. Una volta apportate le modifiche, il dispositivo di riproduzione predefinito utilizzerà l’audio spaziale come impostazione attiva.

Seguendo attentamente questi passaggi, sarà possibile abilitare con successo l’audio spaziale utilizzando il Pannello di controllo. Questo consentirà di personalizzare l’esperienza sonora in base alle proprie preferenze.

Mixer del volume

È anche possibile abilitare l’audio spaziale utilizzando il Mixer volume. Questo metodo offre un controllo ottimale sui volumi delle singole applicazioni, rendendolo una scelta preferita per coloro che desiderano personalizzare le proprie impostazioni audio. Per abilitare l’audio spaziale tramite il Mixer volume, seguire la seguente procedura:

Premere la combinazione di tasti Win + E sulla tastiera per aprire Esplora file di Windows. Nella barra degli indirizzi, digitare “sndvol.exe” e premere Invio. Questo aprirà la finestra del Mixer volume. Fare doppio clic sull’icona “Altoparlante” per aprire la finestra delle proprietà degli altoparlanti. Nella finestra delle proprietà degli altoparlanti, passare alla scheda “Suono spaziale”. Fare clic sul menu a discesa e selezionare il formato audio spaziale desiderato. Successivamente, fare clic su “Applica” e quindi su “OK”. Ora il dispositivo di riproduzione predefinito utilizzerà l’audio spaziale come impostazione attiva.

Seguendo attentamente questa procedura, sarà possibile abilitare con successo l’audio spaziale utilizzando il Mixer volume. Questo consentirà di avere un controllo ottimale sui volumi delle singole applicazioni e personalizzare l’esperienza audio in base alle proprie preferenze.

Come ottimizzare l’esperienza di ascolto con il suono spaziale

Se stai cercando di migliorare la tua esperienza audio, una soluzione da considerare è l’utilizzo del suono spaziale sul tuo PC Windows. L’audio spaziale offre un effetto sonoro tridimensionale che può apportare notevoli benefici all’ascoltatore. Grazie a questa tecnologia, diventa più semplice identificare con precisione la provenienza dei suoni, creando un’esperienza di intrattenimento o di gioco più coinvolgente e immersiva.

Una delle caratteristiche vantaggiose del suono spaziale è che i PC Windows dispongono già di funzionalità integrate, eliminando la necessità di acquistare ulteriori apparecchiature audio. L’abilitazione del suono spaziale sul tuo dispositivo è un processo relativamente semplice. Basta seguire alcuni passaggi per attivare questa funzionalità e sfruttare appieno i vantaggi che offre.

Esistono diversi metodi per abilitare l’audio spaziale su un computer Windows. Uno dei modi più comuni è utilizzare il pannello Impostazioni di Windows, che consente di impostare facilmente il formato audio spaziale desiderato. In alternativa, è possibile utilizzare il Pannello di controllo per ottenere un maggior grado di personalizzazione delle impostazioni audio, offrendo un controllo più preciso sui volumi delle singole applicazioni. Un altro metodo è l’utilizzo del Mixer volume, che permette di regolare le impostazioni audio e abilitare l’audio spaziale.

Indipendentemente dal metodo scelto, l’audio spaziale può trasformare radicalmente l’esperienza sonora sul tuo PC Windows. Con la capacità di percepire i suoni in modo tridimensionale, potrai godere di un’esperienza più coinvolgente, in cui i suoni sembreranno provenire da diverse direzioni, creando un ambiente sonoro realistico.

Conclusioni

In conclusione, se desideri elevare il livello della tua esperienza audio, ti consigliamo di provare il suono spaziale sul tuo PC Windows. Grazie a questa tecnologia, potrai godere di un effetto sonoro tridimensionale che rende l’ascolto di musica, la visione di film e lo svolgimento di attività di gioco più coinvolgenti. Approfitta delle funzionalità audio spaziali già integrate nei PC Windows e segui le istruzioni fornite per abilitare l’audio spaziale sul tuo dispositivo. Sperimenta la potenza dell’audio spaziale e lasciati trasportare in un mondo sonoro completamente immersivo.