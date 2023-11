Che cos’è TikTok Music: caratteristiche, prezzi, disponibilità e utilizzo

TikTok, il social network preferito dai giovanissimi per i suoi video di breve durata e le mode virali che ha contribuito a diffondere, si è recentemente avventurato anche nello spazio dello streaming musicale con TikTok Music: si tratta di un passo logico per l’applicazione di social media, soprattutto se si considera che gran parte del fascino originale di TikTok ruota ancora intorno all’incorporazione di brani nuovi e classici nei brevi video. Molti utenti saranno già appassionati di musica in streaming e scopriranno nuovi sapori audio mentre scorrono.

Tuttavia, perché non è ancora possibile provare TikTok Music? Come funzionerà quando sarà disponibile? Proviamo a fare un po’ di chiarezza!

Che cos’è TikTok Music?

TikTok Music è esattamente quello che si intuisce dal nome: un servizio di streaming musicale di TikTok. Anche se può sembrare una grande sfida entrare in un mercato già saturo e ricco di operatori ancora più grandi, il nuovo servizio di streaming può sfruttare l’enorme base di utenti di TikTok, dove la musica è sempre stata una componente essenziale, e già questo è un biglietto da visita sufficiente per catturare ben più di qualche sporadica curiosità sul destino della nuova creatura di TikTok.

Sebbene venga presentato come un servizio parte integrante di TikTok, il servizio è un’applicazione separata ed è stato sviluppato per competere direttamente con concorrenti del calibro di Spotify e Apple Music. TikTok ha già stretto partnership con le principali case discografiche come Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music, quindi è molto probabile che gli utenti avranno accesso a una vasta gamma di canzoni, comprese quelle che diventano virali su TikTok. Gli utenti possono riprodurre le versioni complete delle canzoni che ascoltano sull’app di social media, scoprire consigli musicali personalizzati e persino accedere ai testi in tempo reale.

A differenza di alcune piattaforme audio più passive, TikTok Music promuove inoltre il coinvolgimento sociale, consentendo agli utenti di commentare le canzoni e gli album. È inoltre dotato di una funzionalità di riconoscimento dei brani simile a Shazam di Apple. Integrandosi perfettamente con l’app principale di TikTok, gli utenti possono condividere rapidamente le loro canzoni e i loro artisti preferiti con la loro comunità sul social media. Il servizio include anche funzioni come la creazione di playlist collaborative, l’importazione di librerie musicali da altre piattaforme e la ricerca di brani basata sui testi.

Come funziona TikTok Music?

TikTok Music è un’applicazione separata che si può aggiungere al proprio dispositivo nei modi consueti. Una volta scaricata e installata l’app, durante la configurazione è possibile collegare il proprio account TikTok per scoprire musica dal lato dei social media e condividere i propri brani con la comunità. Detto questo, non è necessario avere un account TikTok per utilizzare l’app come servizio musicale indipendente, ma è certamente progettata per essere utilizzata in modo ottimale insieme alla piattaforma principale.

Una volta configurato, l’utente potrà iniziare a scoprire musica, curare le proprie playlist e a importare da altri servizi per costruire la propria libreria.

Come iniziare con TikTok Music

Chi ha già l’accesso a TikTok Music, poiché si trova in un mercato in cui l’app è disponibile o ha ricevuto un invito speciale, può scaricarlo dall’App Store o dal Play Store. E dopo?

Quando si avvia l’applicazione per la prima volta, si vedrà una schermata di benvenuto. Successivamente, verrà chiesto quale account si vuole usare per accedere. Attualmente è possibile scegliere tra TikTok, Facebook e Google. TikTok è la scelta più naturale per sfruttare appieno le funzionalità dell’app, ma poco cambia in fase di registrazione se invece si preferisce utilizzare gli altri strumenti.

Fatto ciò, è richiesto di fornire la data di nascita, da inserire utilizzando i quadranti sullo schermo, premendo poi Avanti. Quindi, verrà chiesto di scegliere almeno tre artisti graditi, anche se è possibile selezionarne quanti se ne vuole.

Verrà poi richiesto di scegliere un piano di pagamento. Si può anche scegliere di saltare questa fase, ma l’utente avrà accesso solo a una versione di anteprima dell’app con frammenti di 30 secondi di canzoni.

Una volta terminato, la configurazione sarà completata dalla compilazione di mix e playlist che si adattano all’artista selezionato.

Una volta dentro l’app, si scoprirà che in realtà TikTok Music non è molto diverso da altre applicazioni di streaming musicale come Spotify. C’è una scheda Esplora per scoprire nuova musica, una scheda Me per creare le proprie playlist e librerie, e così via.

Quando sarà disponibile TikTok Music

TikTok Music è attualmente in fase beta di test e per ora è stato reso disponibile solo in alcuni Paesi. Inizialmente ha fatto il suo debutto in Brasile e Indonesia, ma ora è disponibile per il test in Australia, Messico e Singapore.

Si tratta evidentemente di lanci non causali: questi mercati dispongono di alcune delle più importanti basi di utenti per il social network tanto che – ad esempio – l’Indonesia e il Brasile sono rispettivamente il secondo e il terzo mercato di TikTok. Il servizio è destinato a sostituire Resso, l’attuale servizio di streaming del proprietario di TikTok, ByteDance, nei Paesi sopra citati.

Per quanto riguarda la sua disponibilità in altri mercati importanti come l’Europa, TikTok mantiene il riserbo, concentrandosi sulle sue attuali regioni di attività.

Quanto costa TikTok Music?

I prezzi di TikTok Music variano a seconda della regione. In Australia, l’abbonamento costa 7,24 euro al mese. In Messico il prezzo è 6,45 euro, anche se attualmente è in vigore una tariffa introduttiva di 5,33 euro. Gli utenti di Singapore possono accedere al servizio per 6,87 euro al mese. In Brasile il costo è di 3,26 euro al mese e in Indonesia gli utenti iOS pagano 3,01 euro mentre gli utenti Android hanno una tariffa scontata di 2,76 euro al mese.

Come molti altri servizi di streaming musicale, TikTok Music sembra destinato a offrire tariffe alternative per i piani per studenti e famiglie. Prendendo come esempio il Messico, il piano per studenti costa 3,08 euro al mese, mentre quello per famiglie, che consente di collegare fino a sei account, costa 10,05 euro al mese.

TikTok Music ha un livello gratuito, ma attualmente consiste solo in una prova gratuita di tre mesi agli utenti durante la fase di beta testing. Resta da vedere se sarà disponibile un periodo di prova gratuito una volta che l’applicazione sarà completamente lanciata.

TikTok Music vs Spotify

Rimane altresì da comprendere in che modo TikTok Music si collocherà nei confronti degli altri principali rivali.

Per esempio, Spotify rimane il colosso dell’industria dello streaming musicale con cui ogni nuovo servizio di streaming deve competere. Fronteggiarlo è però un’impresa ardua, visto che Spotify vanta già oltre 500 milioni di utenti, ma TikTok Music ha le migliori possibilità grazie alla sua associazione con una delle piattaforme di social media più popolari dei giorni nostri.

Dal punto di vista dei costi, Spotify ha un vantaggio significativo con il suo piano gratuito. Può essere supportato da annunci pubblicitari e restrittivo in termini di modalità di utilizzo dell’app, ma garantisce a Spotify il dominio di una certa parte del mercato. TikTok Music può almeno dire di essere più conveniente di Spotify quando si tratta di un livello senza pubblicità.

Sappiamo che TikTok Music ha già stretto partnership con alcuni dei più grandi produttori musicali e titolari di licenze nel settore, ma è difficile dire come questo si tradurrà nella portata della libreria disponibile sulla piattaforma. Potrebbe passare molto tempo prima che possa competere con Spotify su questo fronte, con il più grande servizio di streaming musicale del pianeta che vanta oltre 100 milioni di brani, cinque milioni di titoli di podcast e 350.000 audiolibri. TikTok Music potrebbe avere un piano per ovviare a questa disparità, magari invogliando gli artisti a pubblicare direttamente ed esclusivamente su TikTok, ma tali piani non sono ancora stati svelati.

TikTok Music vs Apple Music

Apple Music probabilmente è un confronto più equo con TikTok Music. Entrambi sono pretendenti al ruolo da protagonista di Spotify ed entrambi sono servizi di streaming che si sono distaccati da un ecosistema molto più ampio.

Anche i piani tariffari sembrano essere molto simili. Come TikTok Music, Apple Music non ha un livello gratuito, ma offre un periodo di prova gratuito di tre mesi e fornisce stazioni radio Internet gratuite che trasmettono 24 ore su 24 in oltre 165 Paesi.

Per quanto riguarda l’estensione delle librerie musicali, TikTok Music si trova ad affrontare le stesse sfide di Spotify. Anche Apple Music offre oltre 100 milioni di brani sulla piattaforma, il che richiederà a TikTok Music un po’ di tempo.