Spotify vs Apple Music: chi è il re dello streaming musicale?

Se sei un appassionato di musica, probabilmente hai già sentito parlare di Spotify e Apple Music, due dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo. Mentre entrambi offrono accesso a milioni di brani, ci sono alcune differenze fondamentali tra i due che potrebbero influenzare la tua scelta di quale utilizzare. In questo articolo, esploreremo le principali differenze tra Spotify e Apple Music, in modo da aiutarti a fare una scelta informata su quale servizio di streaming musicale sia il migliore che fa per te.

Spotify e Apple Music: confronto qualità del suono

La qualità del suono è una delle principali differenze tra Spotify e Apple Music. Spotify offre una massima qualità di streaming audio di 320kbps che è veramente un valore alto, ma ci sono anche opzioni di qualità inferiore, tra cui 24kbit/s (Basso), 96kbit/s (Normale) e 160kbit/s (Alto), che possono essere attivate per risparmiare dati. Spotify ha recentemente introdotto un piano dedicato chiamato Spotify HiFi dal 2021, che supporta l’audio lossless. Sebbene Spotify sia stato un po’ lento nell’aggiungere una migliore qualità del suono, l’arrivo di Spotify HiFi dimostra l’impegno del servizio di streaming musicale per soddisfare le esigenze degli audiofili.

D’altra parte, Apple Music offre una qualità dello streaming ancora migliore rispetto a Spotify, supportando fino a 24 bit/192 kHz, rendendolo uno dei migliori servizi di streaming musicale per gli audiofili. Per godere di questa qualità, è necessario un convertitore digitale-analogico (DAC) e cuffie o altoparlanti cablati di alta qualità per riprodurre l’audio lossless ad alta risoluzione di Apple Music sul tuo iPhone, iPad o dispositivo Android.

Apple Music offre anche altre opzioni di qualità audio, tra cui 16 bit/44,1 kHz e 24 bit/48 kHz, oltre a un’opzione di qualità a 256 kbps per coloro che desiderano ridurre al minimo i dati utilizzati. Supporta l’audio spaziale, alimentato dalla tecnologia audio surround Dolby Atmos, che aiuta a creare un’esperienza cinematografica. L’audio spaziale è supportato solo su determinati brani e solo su determinati dispositivi.

Spotify e Apple Music: i contenuti musicali

Oltre al vasto catalogo musicale che conta oltre 82 milioni di brani, Spotify offre anche contenuti diversi come podcast e audiolibri. Questo rende Spotify una piattaforma completa per gli appassionati di musica e di podcast. Al contrario, Apple Music si concentra principalmente sulla musica, con oltre 100 milioni di brani disponibili sulla piattaforma. La libreria di contenuti di Apple Music include anche stazioni radio trasmesse in diretta da tutto il mondo, che puoi sintonizzare in qualsiasi momento. Apple Music offre stazioni e programmi radiofonici digitali esclusivi, alcuni ospitati da artisti e personaggi famosi della radio.

Ha una vasta gamma di video, inclusi video di performance dal vivo che potrebbero non essere trovati da nessun’altra parte. Questi video ti offrono un’esperienza visiva unica da abbinare alla tua esperienza musicale. Se sei alla ricerca di una piattaforma musicale con molte opzioni per ascoltare contenuti audio e video, Spotify è la scelta migliore ma se sei un appassionato di musica che desidera una vasta selezione di brani musicali e stazioni radiofoniche, insieme a una vasta gamma di video di performance dal vivo, Apple Music è la scelta perfetta.

La migliore piattaforma per scoprire nuova musica

Spotify e Apple Music offrono diversi modi per scoprire nuova musica. Spotify, ad esempio, ha sei playlist Daily Mix basate sui tuoi gusti musicali, oltre alle tue migliori playlist Artista, Genere, Mood e Decade Mix. Ci sono la playlist Discover Weekly e la playlist Release Radar, che ti offrono nuove canzoni di artisti che segui o che potrebbero piacerti. La scheda Home di Spotify è popolata con consigli personalizzati, ma puoi trovare musica personalizzata nella scheda Made for You. Inoltre, Spotify ti suggerisce la musica che puoi aggiungere alle tue playlist con un solo tocco in base ai brani che hai già aggiunto.

Da parte sua, Apple Music offre musica personalizzata nelle schede Ascolta ora e Sfoglia. In queste schede, troverai mix, playlist, canzoni, album e stazioni, tutti personalizzati per i tuoi gusti musicali. Le playlist personalizzate di Apple Music includono mix di Preferiti, Alzati!, Chill e New Music. Entrambe le piattaforme hanno ottimi algoritmi di personalizzazione, ma molti percepiscono l’algoritmo di raccomandazione di Spotify come il migliore nel settore dello streaming musicale.

Compatibilità delle piattaforme

Entrambi i servizi di streaming musicale, Spotify e Apple Music, sono disponibili su diverse piattaforme, tra cui iOS, macOS, iPadOS, Android e Windows. Inoltre, entrambi i servizi possono essere eseguiti in streaming tramite il Web e molte altre piattaforme. Spotify ha un vantaggio su Apple Music poiché è disponibile su un numero maggiore di piattaforme, da Linux a sistemi operativi per smart TV, console di gioco, altoparlanti intelligenti e dispositivi di automazione domestica.

Grazie alla sua presenza consolidata nel mercato dello streaming musicale, è più probabile che tu trovi Spotify su una determinata piattaforma rispetto ad Apple Music, che era principalmente esclusiva per i dispositivi Apple. Spotify offre un’esperienza di streaming coerente su tutte le piattaforme, a differenza di Apple Music, che potrebbe avere alcune limitazioni in termini di funzionalità su determinate piattaforme. Questo rende Spotify una scelta ideale per coloro che desiderano un’esperienza di streaming musicale uniforme su tutte le piattaforme.

Spotify ha una presenza globale più ampia rispetto ad Apple Music, con una vasta gamma di playlist e podcast localizzati in diverse lingue e culture. Questo rende Spotify una scelta ideale per coloro che desiderano scoprire la musica e la cultura locale di diverse parti del mondo. Apple Music ha alcuni vantaggi sulla compatibilità hardware, in quanto è integrato direttamente nei dispositivi Apple, come iPhone, iPad e Mac.

Ciò significa che i dispositivi Apple offrono un’esperienza di streaming musicale integrata con Apple Music, consentendo agli utenti di accedere facilmente alla loro libreria musicale e alle playlist salvate. Inoltre, Apple Music ha una vasta gamma di stazioni radio e programmi radiofonici esclusivi, che potrebbero non essere disponibili su altre piattaforme.

Migliore esperienza di streaming musicale

L’esperienza di streaming offerta da Spotify è decisamente migliore rispetto ad Apple Music. Uno dei vantaggi principali di Spotify è la sua funzionalità di Spotify Connect, che consente di controllare la musica riprodotta su un dispositivo tramite un altro dispositivo. Grazie a questa funzionalità, puoi trasferire facilmente l’audio da un dispositivo all’altro senza interruzioni. Ad esempio, puoi passare dalla riproduzione dell’audio sugli altoparlanti del telefono alla riproduzione sulla TV purché siano connessi alla stessa rete.

Al contrario, Apple Music non supporta questa funzionalità durante lo streaming di musica utilizzando un iPhone e un MacBook. L’unico supporto per il trasferimento audio su Apple Music è disponibile tra altri dispositivi Apple e HomePod tramite AirPlay. Su Spotify, la riproduzione della musica viene sincronizzata tra diversi dispositivi, consentendoti di riprodurre la stessa musica su più dispositivi contemporaneamente. Questo è particolarmente utile se hai più dispositivi in diverse stanze e desideri riprodurre la stessa musica in sincronia.

Al contrario, con Apple Music, la riproduzione della musica non viene sincronizzata se provi a riprodurre musica tra diversi dispositivi Apple contemporaneamente. Ogni sessione sarà separata, ma avrai una cronologia di ascolto.

Funzionalità

Spotify e Apple Music offrono molte funzionalità esclusive che li distinguono l’uno dall’altro. Ad esempio, Spotify offre l’acquisto di audiolibri, la traduzione dei testi musicali, la visione di podcast video e la creazione di playlist collaborative con i tuoi amici. Spotify ha anche registrazioni speciali di esibizioni dal vivo di artisti. D’altra parte, Apple Music ha diverse funzionalità straordinarie che non troverai su Spotify. Ad esempio, Apple Music Sing è una funzionalità che ti consente di cantare insieme alle tue canzoni preferite.

Top Charts di Apple Music ti consente di visualizzare la musica più popolare in tutto il mondo e in varie città. Inoltre, Apple Music offre la possibilità di ascoltare musica insieme utilizzando SharePlay durante una videochiamata o una chiamata vocale. Questa funzionalità è particolarmente utile per gli amici e la famiglia che desiderano ascoltare la stessa musica contemporaneamente. Apple Music ha anche una vasta gamma di video musicali, incluso un live streaming di 24 ore di video musicali popolari.

Apple Music offre una vasta gamma di mini-documentari, interviste ad artisti, funzionalità dietro le quinte e persino esibizioni dal vivo in formati audio e video. Infine, la funzione dei testi di Apple Music ti consente di toccare una riga e passare a quella specifica sezione del brano, il che rende l’ascolto di musica più coinvolgente. Entrambi i servizi di streaming musicale offrono funzionalità esclusive che li distinguono l’uno dall’altro.

Spotify o Apple Music? le conclusioni

Quando si tratta di scegliere il servizio di streaming musicale giusto, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Due dei servizi di streaming musicale più popolari sono Spotify e Apple Music, e offrono diverse funzionalità e vantaggi. Apple Music offre la migliore qualità del suono tra i due servizi di streaming, con un bitrate di 256 kbps. Apple Music ha diverse funzionalità esclusive, tra cui video musicali, trasmissioni radio e programmi. Queste funzionalità rendono Apple Music una scelta ideale per coloro che desiderano un’esperienza di streaming musicale completa.

D’altra parte, Spotify include una vasta gamma di musica insieme ad audiolibri e podcast. Spotify offre un piano gratuito e supporta più piattaforme rispetto ad Apple Music. Inoltre, in termini di streaming, Spotify ha la migliore esperienza tra i due servizi di streaming, con un migliore algoritmo di raccomandazione.

In conclusione, entrambe le piattaforme sono eccellenti servizi di streaming musicale, ma per scegliere il servizio di streaming giusto, dovresti considerare i dispositivi che utilizzi e le funzionalità che desideri.