Come riattivare la chat vocale di Fortnite su Windows

Poter comunicare con gli altri giocatori è uno degli aspetti cruciali su Fortnite. Di fatto, una chat vocale che non funziona, può andare a minare fortemente i meccanismi che regolano le attività di squadra.

A quanto pare, i problemi in tal senso su Windows non sono così rari: se ti ritrovi improvvisamente muto, ecco alcune soluzioni pratiche per tornare a comunicare normalmente con i tuoi amici.

Prova a eseguire riparazioni di base

Prima di provare le soluzioni tecniche, assicurati di riavviare il gioco almeno una volta. È possibile che la chat vocale non risponda a causa di un problema tecnico temporaneo legato al computer utilizzato. Per risolvere questo problema, considera sia un riavvio del gioco che uno del sistema operativo in uso.

Assicurati che il tuo volume di gioco sia impostato su 50% o più. Se il livello del volume della chat vocale è troppo basso, farai fatica a sentire i tuoi compagni di squadra.

Una connessione Internet debole può anche essere una delle ragioni principali alla base del problema. Quindi, assicurati di avere accesso a una connessione stabile e con prestazioni degne di tale nome.

Visita la bacheca dei problemi della community di Fortnite

E se il problema non fosse locale ma dei server di gioco?

Fortnite ha una bacheca Trello dedicata con informazioni su tutti i problemi in corso con il titolo in questione. La bacheca viene regolarmente aggiornata dalla community di Fortnite con gli ultimi problemi riscontrati e le rispettive soluzioni.

Quindi, visita la bacheca se hai il sospetto che la chat vocale non funzionante possa non dipendere dal tuo hardware.

Verifica eventuali interruzioni del server in corso

Fortnite è un gioco multiplayer online e, in quanto tale, i suoi server incontrano problemi di tanto in tanto. A volte ciò influisce sull’intero gioco e talvolta solo alcune specifiche funzionalità.

Quindi, ogni volta che la chat vocale di Fortnite non risponde, visita la pagina di stato del server di Epic Games per assicurarti che tutti i sistemi siano operativi. Espandi la categoria Fortnite e controlla lo stato del server della chat vocale. Se lo stato del server non è considerato operativo, qualcosa è andato storto da parte di Epic Games e non puoi fare molto se non aspettare che la problematica venga risolta

In questo caso comunque non dovresti preoccuparti: Fortnite è molto importante per Epic Games e, dunque, sarà una loro priorità rimettere le cose a posto.

Assicurati che i tuoi amici siano nello stesso canale di chat vocale

Puoi utilizzare due canali per comunicare all’interno di Fortnite: Party Channel e Game Channel, ognuno con i suoi vantaggi. Il primo canale aiuta ad aggregare i giocatori che non sono ancora in una partita. Il Game Channel, invece, aiuta a connettere giocatori che sono nella stessa squadra.

Devi essere nel giusto canale di chat vocale per comunicare con i tuoi compagni di squadra. Ad esempio, se i tuoi compagni di squadra sono nel Party Channel e tu nel Game Channel, non sarai in grado di comunicare con loro.

Quindi, cambia canale utilizzando il menu social per vedere se il problema si risolve.

Modifica le impostazioni del controllo genitori

Fortnite offre il controllo genitori per garantire che le impostazioni di gioco siano perfette se hai dei ragazzi particolarmente giovani in casa. Se questa funzione è attiva, non potrai utilizzare la chat vocale nel gioco.

Come soluzione, assicurati che la chat vocale sia abilitata nelle impostazioni del controllo genitori. Ecco i passaggi da seguire in tal senso:

avvia Fortnite e fai clic sull’ icona a forma di hamburger nell’angolo in alto a sinistra;

e fai clic sull’ nell’angolo in alto a sinistra; fai clic sull’ icona a forma di ingranaggio e scegli Parental Control dal menu contestuale;

e scegli dal menu contestuale; digita il PIN della protezione a 6 cifre e fai clic su Avanti ;

della protezione a 6 cifre e fai clic su ; cambia la chat vocale in Tutti ;

; fai clic su Salva.

Questo è tutto. Ora riavvia il gioco e controlla se puoi utilizzare la funzione di chat vocale o meno.

Abilita la chat vocale nelle impostazioni di Fortnite

Fortnite ha un’opzione diretta per abilitare e disabilitare la chat vocale. Se è disabilitato, vuoi essere in grado di utilizzare la funzione nel gioco.

Quindi, assicurati che la chat vocale sia abilitata nelle impostazioni di Fortnite. Puoi verificarlo seguendo le istruzioni di seguito:

fai clic sull’ icona a forma di hamburger e seleziona l’ icona a forma di ingranaggio ;

e seleziona l’ ; clicca su Impostazioni ;

; passa al menu Audio ;

; assicurati che Chat vocale sia impostata su Tutti.

Puoi anche modificare il metodo di chat vocale in Open Mic in modo che i tuoi compagni di squadra possano sentirti in ogni momento.

Controlla le Impostazioni di sistema

La prossima cosa che dovresti controllare per cercare una soluzione al problema è dare uno sguardo alle impostazioni audio del sistema. Se le impostazioni del dispositivo di output e input sono impostate sul dispositivo sbagliato, non sarai in grado di comunicare con i tuoi compagni di squadra.

Quindi, assicurati che le impostazioni audio utilizzino il dispositivo di input e output corretto. Puoi verificarlo seguendo le istruzioni seguenti:

accedi al Pannello di controllo ;

; cambia le icone Visualizza impostando Grandi (per individuarle più facilmente);

impostando (per individuarle più facilmente); fai clic su Suono ;

; nella scheda Riproduzione , seleziona il dispositivo di output che desideri utilizzare come predefinito, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli l’opzione Imposta come dispositivo predefinito ;

, seleziona il dispositivo di output che desideri utilizzare come predefinito, fai clic con il del mouse e scegli l’opzione ; passa alla scheda Registrazione , seleziona il dispositivo di input che desideri utilizzare come predefinito, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli Imposta come dispositivo predefinito ;

, seleziona il dispositivo di input che desideri utilizzare come predefinito, fai clic con il del mouse e scegli ; fai clic su Applica e poi conferma su OK.

Consenti a Fortnite di accedere al microfono

Se Fortnite non può accedere al microfono collegato al computer, molto probabilmente dovrai affrontare il problema con una procedura specifica. Per risolvere la situazione dovresti seguire questa procedura:

apri il menu Impostazioni usando i tasti di scelta rapida Win + I ;

usando i tasti di scelta rapida + ; scegli Privacy e sicurezza dal riquadro di sinistra;

dal riquadro di sinistra; nelle autorizzazioni dell’app, scegli Microfono ;

; individua Fortnite e abilita l’interruttore accanto ad esso;

quindi, riavvia il gioco e controlla se puoi utilizzare la funzione di chat vocale o meno.

In caso contrario, provare la soluzione successiva nell’elenco.

Scarica gli ultimi aggiornamenti di gioco

Fortnite riceve regolarmente aggiornamenti per correggere bug, aggiungere funzionalità e altro. Se il problema della chat vocale è causato da un bug nel gioco, il download dell’ultimo aggiornamento può rivelarsi una soluzione efficace.

Puoi scaricare e installare l’ultimo aggiornamento di Fortnite seguendo questi semplici passaggi:

apri Epic Games Launcher ;

; fai clic sul tuo profilo e scegli Impostazioni ;

; clicca su Fortnite e seleziona Aggiornamento automatico Fortnite dal menu contestuale.

Epic Games Launcher scaricherà e installerà qualsiasi aggiornamento disponibile per Fortnite al prossimo lancio.

Conclusioni

Se quanto elencato non ha portato a risultati concreti, le possibilità sono diverse.

Il consiglio principale è quello di verificare se il microfono ha dei problemi hardware. In caso affermativo, ti consiglio di dare uno sguardo alle migliori cuffie con microfono da gaming, per sostituire la periferica danneggiata.

In caso contrario, puoi ancora tentare a sistemare la situazione reinstallando il gioco. Se anche ciò non porta a risultati, l’ultima risorsa è contattare il supporto di Epic Games.

