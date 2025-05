Cambiamenti nella funzione di screen mirroring di Samsung: ecco cosa c’è da sapere

L’aggiornamento dell’interfaccia One UI 7 ha portato diverse novità per i dispositivi Galaxy, ma ha anche suscitato qualche preoccupazione. Tra le modifiche apportate, spicca l’eliminazione della funzione di screen mirroring direttamente dal pannello Smart View nelle Impostazioni rapide. Per gli utenti che desiderano effettuare questa operazione, è ora necessario utilizzare l’app SmartThings. Scopriamo i dettagli su questa novità.

Cosa cambia con l’aggiornamento a One UI 7

Recentemente, Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento One UI 7 a una vasta gamma di dispositivi Galaxy. Questa versione, che integra Android 15, offre diverse migliorie, ma presenta anche un’inattesa difficoltà: la funzione di mirroring dello schermo è diventata più complessa da utilizzare. Precedentemente, gli utenti potevano facilmente accedere alla funzione tramite il pannello Smart View nelle Impostazioni rapide, con l’opzione di condividere lo schermo tra un telefono Galaxy e una TV Samsung o viceversa. Le operazioni precedenti erano semplici e intuitive, ma ora il passaggio a un nuovo metodo ha sollevato alcune lamentele.

La nuova procedura tramite SmartThings

Per coloro che desiderano trasmettere il contenuto dalla TV al telefono, la procedura è cambiata significativamente. Adesso, è necessario aprire l’app SmartThings, selezionare la TV desiderata e cercare la scheda “Featured”. Qui si troverà la funzione Smart View, che presenta un menu riprogettato e potenziato. Questo nuovo layout consente di decidere se effettuare il mirroring dello schermo o semplicemente trasmettere l’audio. Nonostante il miglioramento visivo, molti utenti si chiedono perché sia stato rimosso il facile accesso alla funzione dal pannello delle Impostazioni rapide, creando così una curva di apprendimento non necessaria.

Critiche e reazioni degli utenti

La mancanza dell’opzione di mirroring diretto ha scatenato opinioni contrastanti tra gli utenti. Se da una parte c’è chi apprezza il nuovo design dell’app SmartThings, dall’altra molti si sentono frustrati per il complicarsi di un’operazione che prima risultava piuttosto semplice. Il passaggio a una procedura più complessa sembra andare contro i principi di facilità d’uso che gli utenti si aspettano da un marchio come Samsung. La rimozione diretta dall’interfaccia potrebbe ridurre la fruibilità del controllo dei propri dispositivi, creando un disguido non indifferente tra gli utenti più affezionati.

Conclusione sui cambiamenti nella funzionalità Smart View

Nonostante le critiche, il progressivo rollout dell’aggiornamento One UI 7 continua, e gli utenti di Galaxy sono invitati a familiarizzare con l’app SmartThings per gestire il mirroring in modo efficace. Anche se il cambiamento della funzionalità ha suscitato alcune lamentele, è evidente che Samsung sta cercando di migliorare l’intero ecosistema dei suoi dispositivi, benché la strada possa risultare tortuosa. Gli utenti sperano in ulteriori aggiornamenti che possano semplificare l’esperienza e restituire un po’ della comodità persa con questo cambiamento.