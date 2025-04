Cambiamenti in vista: Gemini pronto a sostituire Google Assistant su tutti i dispositivi Android

Le novità nel mondo della tecnologia non si fermano mai, e Google è sempre al lavoro per migliorare l’esperienza utente sui suoi dispositivi. Tra i cambiamenti attesi, il passaggio dal Google Assistant a Gemini si prepara a rivoluzionare l’interazione degli utenti con i loro smartphone e dispositivi correlati. Questo aggiornamento è previsto su una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone Android, orologi Wear OS e sistemi Android Auto. La transizione avverrà nel corso di quest’anno, con dettagli che emergono gradualmente.

Un futuro senza Google Assistant

Attualmente, gli utenti hanno la libertà di scegliere tra Google Assistant e Gemini come assistente vocale predefinito sui loro smartphone. Tuttavia, Google ha annunciato l’intenzione di rendere Gemini l’unico assistente disponibile su tutti i telefoni Android. Questa decisione potrebbe impattare anche altri dispositivi come orologi Wear OS e unità Android Auto, anche se al momento non ci sono informazioni specifiche su come si svolgerà questo passaggio. Secondo alcune fonti, il passaggio potrebbe avvenire attraverso un semplice aggiornamento dell’app sui dispositivi compatibili.

Aggiornamenti attesi per Wear OS

Per quanto riguarda gli orologi smart che utilizzano Wear OS, ci sono segnalazioni di alcune nuove funzioni nell’ultima versione dell’app Google Assistant. Tali aggiornamenti potrebbero favorire l’introduzione di Gemini nei dispositivi indossabili. Stando a quanto emerso, gli utenti potrebbero attivare Gemini premendo un pulsante laterale o pronunciando la frase “Hey Google” quando l’orologio è in piena operatività. Tuttavia, per configurare Gemini, sarà necessario collegare l’orologio a uno smartphone compatibile e attivare il Bluetooth.

Funzionalità in eredità da Google Assistant

Particolare attenzione è stata posta alla mantenimento delle funzionalità già offerte dal Google Assistant. Gemini, una volta implementato, dovrebbe consentire agli utenti di impostare sveglie, timer e inviare messaggi, proprio come faceva il suo predecessore. È ancora incerto se Gemini supporterà funzioni avanzate per gli smartwatches, come l’integrazione con altre applicazioni Google, ma gli adattamenti in vista promettono di offrire un’esperienza utente coerente e fluida.

Nuovo aspetto visivo per un nuovo assistente

Nel corso di un’analisi dell’app, è stata rinvenuta anche una nuova icona che potrebbe sostituire quella attuale una volta che Gemini sarà disponibile su Wear OS. Tuttavia, il lancio ufficiale di questa novità sembra ancora lontano dato che Google non ha rilasciato informazioni specifiche sul termine della transizione o su quando gli utenti potranno sperimentare queste novità.

Il futuro di Gemini si fa quindi interessante e gli appassionati di tecnologia si preparano a vedere come Google continuerà ad evolversi nella gestione degli assistenti vocali.

Siete entusiasti all’idea di provare Gemini sui vostri orologi Wear OS o preferite ancora Google Assistant? Fatecelo sapere!