Calo dei prezzi per PlayStation VR2: Sony cerca di rianimare il mercato

La PlayStation VR2 di Sony, lanciata nel 2023, non ha riscosso il successo sperato, a differenza della sua predecessore per PlayStation 4, che era stata un grande successo commerciale. Per cercare di risollevare le vendite e smaltire l'invenduto, l'azienda nipponica ha annunciato una significativa riduzione del prezzo del dispositivo di realtà virtuale. In questo articolo, approfondiamo le recenti mosse di Sony riguardo alla PlayStation VR2 e le sfide che la piattaforma sta affrontando.

Riduzione dei prezzi e nuove strategie di vendita

A partire da marzo 2025, il prezzo del modello principale della PlayStation VR2 scenderà da 549,99 dollari a 399,99 dollari negli Stati Uniti. Anche il mercato europeo vedrà un abbassamento dei prezzi, con il costo che passerà a 449,99 euro. Anche nel Regno Unito e in Giappone si potranno notare prezzi ridotti, fissati rispettivamente a 399,99 sterline e 66.980 yen. Queste modifiche sono state dettagliate sul Blog di PlayStation e sono state accolte con rinnovata attenzione dai consumatori.

In un ulteriore tentativo di attrarre acquirenti, il bundle che comprende il gioco "Horizon: Call of the Mountain" seguirà lo stesso calo di prezzo, sollevando interrogativi sulla reale motivazione dietro questa strategia. Ci si può domandare se si stia cercando di ridurre l'inventario invenduto piuttosto che attrarre nuovi giocatori.

Critiche e difficoltà del software

Molti esperti evidenziano che il problema principale per la PlayStation VR2 è la scarsa compatibilità software. A differenza del primo modello di PSVR, che vantava una libreria di giochi considerevole e ben supportata, il nuovo visore ha visto un supporto software molto più debole. Inoltre, un ulteriore aggravante è la mancanza di retrocompatibilità con i giochi del precedente modello, cosa che ha escluso numerosi titoli amati dai fan.

La mancanza di giochi che potessero realmente sfruttare le potenzialità del visore ha ostacolato in modo significativo le vendite. Sebbene Sony continui ad annunciare nuovi titoli per PSVR2, il mercato della realtà virtuale ha subito un rallentamento generale, con la maggior parte delle novità concentrate sulla piattaforma Meta Quest.

Produzione e adattamenti per PC

Lo scorso anno, Sony aveva ventilato ipotesi di fermare temporaneamente la produzione del visore, citando difficoltà nell’operazione di vendita dell’inventario già prodotto. In risposta alle sfide di mercato, l'azienda ha rilasciato anche un adattatore e alcuni software per consentire l'utilizzo del visore su PC. Sebbene questa mossa abbia reso la PSVR2 uno dei visori VR per PC più attraenti sulla carta, la configurazione rimane complessa e alcune funzioni non sono supportate su PC, limitando ulteriormente l'esperienza dell’utente.

Il futuro della realtà virtuale

Nonostante le difficoltà, il futuro della PlayStation VR2 non è ancora scritto. Sony deve affrontare una concorrenza serrata, specialmente da piattaforme come Meta Quest, in un mercato della realtà virtuale che si sta evolvendo. Le scelte strategiche che l'azienda compirà nei prossimi mesi potrebbero determinare il destino della sua nuova generazione di visori VR. Con i giochi ancora in fase di lancio e le nuove iniziative di marketing, l'attesa è alta per vedere come reagiranno i consumatori e se il calo dei prezzi saprà realmente stimolare l'interesse per la PSVR2.