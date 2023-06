La barra delle applicazioni di Windows 11 non funziona? Ecco come risolvere

La barra delle applicazioni di Windows 11 consente di accedere alle app utilizzate più di frequente, ma anche ai desktop virtuali, al menu Start e alle impostazioni rapide. Se smette di funzionare, potresti avere grossi problemi nell’utilizzare correttamente il tuo computer.

Per correggere rapidamente problemi come la barra bloccata o che non risponde, apri Gestione attività e termina il servizio Esplora risorse. Ciò potrebbe risultare sufficiente in diversi casi.

Tuttavia, la barra delle applicazioni può anche smettere di funzionare a causa di un aggiornamento di Windows problematico, file di sistema corrotti e problemi con i servizi di sistema. A seconda del fattore scatenante, dovrai provare più soluzioni per effettuare una riparazione adeguata.

Niente panico però: di seguito ti spiegheremo come agire passo passo.

Riavvia Esplora file di Windows

Esplora risorse è responsabile delle interazioni con l’interfaccia utente di Windows 11. Il riavvio di tale servizio ti permette di ripristinare i processi della GUI e risolverà eventuali anomalie temporanee che causano l’interruzione del funzionamento della barra delle applicazioni.

Per riavviare un servizio di Esplora risorse di Windows:

Premi Win + X;

+ Fai clic su Gestione attività per aprire la relativa app;

per aprire la relativa app; In Gestione attività, apri la scheda Processi e seleziona Esplora risorse ;

e seleziona ; Fai clic sul pulsante Riavvia attività nell’angolo in alto a destra.

In alternativa, fai clic con il pulsante destro del mouse su Esplora risorse e seleziona Riavvia.

Lo schermo potrebbe sfarfallare per un momento e, poco dopo, la barra delle applicazioni dovrebbe essere tornata a funzionare regolarmente.

Reinstalla e registra nuovamente tutte le app di Windows per tutti gli account

La barra delle applicazioni di Windows 11 può smettere di funzionare a causa di problemi con le app integrate e l’account utente. Per risolvere il problema, puoi reinstallare e registrare nuovamente tutte le app integrate utilizzando un cmdlet di PowerShell. In questo modo ripristinerai la barra delle applicazioni.

Per reinstallare e registrare tutte le app di Windows:

Premi il tasto Win e digita powershell;

e digita powershell; Fare clic con il tasto destro su Windows PowerShell e selezionare Esegui come amministratore ;

e selezionare ; Nella finestra di PowerShell, digita il seguente comando e premi Invio:

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Windows proverà ora a reinstallare e registrare nuovamente tutte le app di Windows integrate. Vedrai un messaggio di errore in rosso che indica che l’app esiste già e non può essere reinstallata.

Ignora il messaggio e attendi il completamento del processo finché non viene visualizzata la seguente riga:

PS C:\Users\Administrator>

A questo punto, chiudi PowerShell e riavvia il computer.

Disinstallare l’ultimo aggiornamento di Windows

Se la barra delle applicazioni inizia a funzionare dopo l’installazione di un aggiornamento di Windows, disinstalla l’update per vedere se aiuta a risolvere il problema. Questo tipo di aggiornamenti, infatti a volte possono causare più danni che benefici.

Fortunatamente, puoi disinstallare gli aggiornamenti in Windows 11 utilizzando la funzione di cronologia degli aggiornamenti. questa funzione mostra tutti gli update recenti installati sul sistema operativo di Microsoft.

Potresti dover cercare un po’ per trovare un aggiornamento che coincide con il momento in cui la barra delle applicazioni ha smesso di funzionare. Successivamente, disinstalla lo stesso e riavvia il PC per vedere se la situazione si risolve.

Chiudi i servizi di sistema in conflitto

Problemi con alcuni servizi di sistema, come searchhost.exe e runtimebroker.exe, possono causare l’interruzione del funzionamento della barra delle applicazioni. Puoi riavviare questi servizi in Gestione attività per risolvere il problema.

Per fare questo tentativo:

Apri Gestione attività ;

; Vai sulla scheda Dettagli nel riquadro a sinistra;

nel riquadro a sinistra; Successivamente, individuai seguenti servizi:

ShellExperienceHost.exe

SearchIndexer.exe

SearchHost.exe

RuntimeBroker.exe

Dunque fai clic con il pulsante destro del mouse su ciascun servizio e seleziona Termina operazione ;

del mouse su ciascun servizio e seleziona ; Riavvia il computer.

Dopo il riavvio, controlla se la barra delle applicazioni funziona.

Abilita XAML per il menu Start utilizzando l’editor del Registro di sistema

Un altro trucco ingegnoso per risolvere il problema della barra delle applicazioni che non funziona è fare in modo che il menu Start utilizzi XAML e risolvere i problemi che potrebbero causare l’interruzione del funzionamento del menu.

È una soluzione alternativa per Windows 10, ma funziona anche su Windows 11. Detto questo, questo metodo prevede la modifica del registro di Windows.

Modifiche errate in una voce di registro possono causare malfunzionamenti del sistema. Assicurati di creare un punto di ripristino e di eseguire un backup del registro prima di provare i passaggi seguenti.

Per fare in modo che il menu Start utilizzi XAML:

Premi Win + R per aprire Esegui ;

+ per aprire ; Digita regedit e fai clic su OK ;

; Fare clic su Sì se richiesto da Controllo account utente ;

se richiesto da ; Nell’Editor del Registro di sistema, vai alla seguente posizione (puoi copiare e incollare il percorso del registro per una navigazione rapida):

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Successivamente, nel riquadro di sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla chiave Avanzate e seleziona Nuovo – Valore DWORD (32 bit);

del mouse sulla chiave e seleziona Rinomina il valore come EnableXamlStartMenu;

Ora fai doppio clic sul valore EnableXamlStartMenu appena creato per modificarlo;

sul valore appena creato per modificarlo; Digita 0 nel campo Dati valore e fai clic su OK per salvare le modifiche;

nel campo e fai clic su per salvare le modifiche; Chiudi l’Editor del Registro di sistema e riavvia il PC.

Esegui Controllo file di sistema e DISM

Windows offre diverse utilità della riga di comando per il ripristino e la riparazione del sistema. System File Checker (SFC), ad esempio, può eseguire la scansione del sistema alla ricerca di file mancanti o danneggiati per ripararli.

Inoltre, puoi anche utilizzare l’utilità Deployment Image Service Management (DISM) per correggere l’immagine di Windows e ripristinare il sistema operativo senza doverlo reinstallare.

Se la barra delle applicazioni non si carica a causa del danneggiamento del file di sistema, eseguire l’utilità DISM per riparare l’immagine di Windows. Successivamente, esegui Controllo file di sistema per risolvere i problemi con i file di sistema protetti. Entrambi i processi possono richiedere del tempo per essere completati.

Esegui un Ripristino configurazione di sistema

È possibile utilizzare un punto di ripristino del sistema recente per ripristinare il PC a un punto precedente in cui funzionava la barra delle applicazioni.

Il punto di ripristino ti aiuta a recuperare il sistema operativo Windows quando un driver, una funzionalità o un aggiornamento dell’applicazione interrompe il sistema.

Per utilizzare questa funzione, assicurati di aver configurato il tuo PC per creare punti di ripristino automatici. In caso affermativo, puoi attenerti alla seguente procedura. I punti di ripristino influiscono sui file di sistema e sulle applicazioni: i tuoi dati non saranno interessati durante il processo.

Esegui questi passaggi per completare la procedura:

Premi Win + R per aprire la finestra di dialogo Esegui ;

+ per aprire la finestra di dialogo ; Digita rstrui.exe e fai clic su OK ;

; Nella finestra di dialogo Ripristino configurazione di sistema , potrebbe essere richiesto di utilizzare un punto di ripristino consigliato: assicurati che il punto di ripristino sia stato creato prima che la barra delle applicazioni smettesse di funzionare e fai clic su Avanti ;

, potrebbe essere richiesto di utilizzare un punto di ripristino consigliato: assicurati che il punto di ripristino sia stato creato prima che la barra delle applicazioni smettesse di funzionare e fai clic su ; Ora seleziona l’opzione Mostra altri punti di ripristino per visualizzare tutti i punti di ripristino disponibili;

per visualizzare tutti i punti di ripristino disponibili; Seleziona quello più recente (ma creato prima della data del problema della barra delle applicazioni) e fare clic su Avanti (se desideri visualizzare quali programmi saranno interessati dall’operazione fare clic su Ricerca programmi interessati );

(ma creato prima della data del problema della barra delle applicazioni) e fare clic su (se desideri visualizzare quali programmi saranno interessati dall’operazione fare clic su ); Leggi la descrizione e fai clic su Fine per confermare il punto di ripristino (il sistema potrebbe riavviarsi alcune volte durante il ripristino del sistema).

Lascia il sistema inattivo e attendi il completamento del processo. Quando il sistema si riavvia, vedrai un messaggio che conferma il successo dell’operazione. Se ciò non risolve il problema, puoi provare con un precedente punto di ripristino.

Crea un nuovo profilo utente

Un profilo utente corrotto può causare l’interruzione del funzionamento di alcune funzioni di sistema e, tra di esse, può figurare anche la barra delle applicazioni di Windows 11. Per risolvere il problema, crea un nuovo account utente per vedere se ciò risolve il problema.

Puoi creare un nuovo account utente in Windows 11 in questo modo: