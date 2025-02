Aumento dei prezzi per Xbox Game Pass: cosa aspettarsi dal 20 aprile 2025

Microsoft Rewards ha recentemente comunicato ai propri membri che, a partire dal 20 aprile 2025, ci sarà un incremento dei prezzi per i riscatti automatici di Xbox Game Pass e PC Game Pass. I dettagli di questa modifica stanno già suscitando preoccupazione tra gli utenti, che si chiedono come questo cambiamento potrà influenzare le loro abitudini di gioco e il loro coinvolgimento con il programma di fidelizzazione.

Dettagli sugli aumenti previsti

Secondo quanto appreso, l'adeguamento dei prezzi riguarda non solo gli utenti del riscatto automatico, ma anche una platea più vasta di membri Microsoft Rewards. Nel Regno Unito, il costo per riscattare un mese di Xbox Game Pass Ultimate passerà da 12.000 a 17.000 punti. Analogamente, il PC Game Pass subirà un incremento da 7.750 a 10.500 punti. Tale adeguamento interesserà particolarmente i membri di "Livello 2", che abitualmente beneficiano di sconti per la loro maggiore partecipazione al programma.

Le nuove tariffe di riscatti auto sono già visibili nella sezione dedicata di Microsoft Rewards. Gli utenti possono notare che, accanto alle opzioni attuali, sono state aggiunte quelle con i costi maggiorati. È importante segnalare che ci si aspetta che anche le modalità di riscatto non automatico subiscano incrementi simili prima della fine di aprile, suggerendo un cambiamento complessivo nel modo in cui il programma funziona.

Impatto sui membri del programma

L'incremento dei punti necessari per il riscatto rappresenta una sfida significativa per gli utenti, in particolare per coloro che utilizzano il riscatto automatico per mantenere attivi i loro abbonamenti. Raccogliere 17.000 punti nell'arco di un mese risulterà complesso, soprattutto considerando l'attuale sistema di assegnazione dei punti. Questa situazione potrebbe costringere molti membri a ridefinire le loro strategie riguardo a come utilizzare Microsoft Rewards.

L'azienda, al momento, non ha fornito indicazioni chiare sulle motivazioni di questi innalzamenti di prezzo. Gli utenti si trovano quindi in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft, necessarie per comprendere l'impatto di queste modifiche sulla gestione dei loro abbonamenti.

Possibili strategie e reazioni degli utenti

Con l'innalzamento dei requisiti di punti per i riscatti, è probabile che alcuni utenti debbano riconsiderare le loro abitudini legate al programma. La gestione dell'abbonamento potrebbe richiedere maggiore impegno per guadagnare punti sufficienti. Molti utenti dipendono da Microsoft Rewards come strumento per mantenere attivi i servizi di gaming, ma ora si trovano costretti a esplorare possibili alternative.

In questo contesto, resta da capire se Microsoft pianificherà di introdurre opportunità per accumulare punti extra o se si prevede l'implementazione di altre modifiche nel programma affinché questo non diventi inaccessibile. La comunità degli utenti, in particolare i più attivi, è in attesa di chiarimenti e di possibili iniziative compensative che possano rendere più gestibile la situazione attuale.

Un futuro incerto per gli abbonamenti

Mentre ci si avvicina alla data di entrata in vigore di queste nuove politiche, la tensione tra gli utenti e Microsoft è palpabile. Molti sperano in un intervento da parte dell'azienda che possa mitigare l'impatto di questi aumenti. La questione rimane aperta e potrebbe segnare un cambiamento significativo nel paradigma dell'offerta Xbox Game Pass e PC Game Pass. Senza risposte chiare, la comunità potrebbe trovarsi a dover affrontare un periodo di forte incertezza riguardo all'accesso ai servizi di gaming desiderati.