Come attivare la Burn Bar su Apple Fitness +?

Apple Fitness + è il nuovo servizio di abbonamento di Apple per tenersi in forma e fare esercizio fisico introdotto con Apple Watch 6. Questo programma offre lezioni di fitness per tutti, dai principianti ai più sportivi. Apple Fitness + richiede un Apple Watch Series 3 o successivo e un iPhone o un iPad o una Apple TV. L’orologio serve per tenere traccia della tua attività, mentre la lezione viene trasmessa dal tuo dispositivo.

Alcune lezioni di Apple Fitness + sono esercizi a corpo libero, mentre altri possono richiedere degli strumenti come dei piccoli manubri. Ci sono anche lezioni di corsa al coperto, canottaggio e ciclismo, che richiedono rispettivamente un tapis roulant, un vogatore o una bici statica. Per le lezioni di yoga, invece, basta avere un tappetino.

Mentre ti alleni, nella parte in alto a sinistra dello schermo vedrai le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la durata dell’allenamento e la “Burn Bar”. Questa barra confronta le tue prestazioni con quelle di altri sportivi che hanno fatto lo stesso l’allenamento e redige una classifica. Questa funzione, basandosi sui tuoi dati come sesso ed età, ti suggerisce se la tua prestazione è in linea con quella dei tuoi “avversari”. A volte, però, può succedere che questa barra non compaia nel display. Ci possono essere diversi motivi perché questo accade. In questa gyuida, quindi, vogliamo spiegarti come funziona la Burn Bar e come attivarla.

Cos’è la Burn Bar

Innanzitutto, ricapitoliamo rapidamente ciò che mostra effettivamente la Burn Bar. Questa barra confronta quante calorie hai bruciato negli ultimi due minuti del tuo allenamento (e alla fine dell’attività, mostra la media dell’intero allenamento) con le persone che hanno più o meno la stessa età, peso e sesso (quindi i neofiti non vengono confrontati con gli “atleti d’élite”). In base a questi dati e a come sta andando la tua performance ti viene assegnata una posizione in classifica: “Dietro il gruppo”, “Al centro del gruppo”, o “In testa al gruppo”.

Poiché la Burn Bar si basa sull’intensità con cui hai lavorato nei due minuti precedenti, questa non appare fino a quando non sono trascorsi due minuti dall’inizio dell’attività su Apple Fitness +. Se non vedi la barra all’inizio di un allenamento, questo è normale dato che dovrai svolgere almeno due minuti di movimento per vederla comparire.

Quando viene visualizzata la Burn Bar

La Burn Bar compare solo negli allenamenti in cui l’obiettivo è bruciare calorie, quindi principalmente in attività aerobiche. Alcuni allenamenti, come Forza, Yoga e Recupero consapevole, hanno obiettivi diversi. Perciò questa barra non apparirà in allenamenti come questi. In un allenamento come Forza, ad esempio, il tuo obiettivo è eseguire ripetizioni di un esercizio per rafforzare la massa muscolare. La Burn Bar non può confrontare le tue ripetizioni con quelle di altre persone, quindi Fitness + non la mostrerà.

Come attivare la Burn Bar

La Burn Bar è una funzione opzionale quindi, se non la visualizzi durante uno dei tuoi allenamenti, questa potrebbe essere stata disattivata. Riattivarla è semplicissimo. Per attivare o disattivare la barra apri l’app “Fitness +” su un iPhone o iPad, seleziona un allenamento e tocca “Let’s Go”.

A questo punto tocca l’icona delle metriche che si trova in basso a destra nello schermo e poi clicca l’interruttore di “Burn Bar” per attivare questa funzione. Quando l’interruttore è verde la funzione è abilitata. Una volta attivata la barra clicca su “Fine” per salvare le modifiche.

Se l’opzione Burn Bar è già abilitata, probabilmente non la visualizzi per uno degli altri motivi: potresti dover attendere due minuti o questa potrebbe non essere rilevante per l’allenamento che stai facendo.

Fonte How To Geek