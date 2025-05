Arriva l’integrazione dei comandi del climatizzatore in Android Auto: ecco cosa aspettarsi

Google sta preparando un aggiornamento che promette di rivoluzionare l’esperienza di guida per gli automobilisti utilizzando Android Auto. Con il nuovo sistema, sarà possibile regolare il climatizzatore direttamente dall’interfaccia dell’app, evitando così il passaggio tra diversi sistemi, un’operazione che si è dimostrata scomoda e potenzialmente pericolosa. Questa innovazione è particolarmente utile nelle auto moderne, dove i comandi fisici sono sempre meno presenti e gran parte delle funzioni è concentrata sui pannelli touch. Scopriamo più nel dettaglio come funzionerà questa novità e quali auto saranno coinvolte.

Un’interfaccia dedicata ai comandi del clima

La nuova versione di Android Auto, attualmente in fase di test con il numero di versione 14.3.151804, introduce un pannello dedicato ai comandi del clima che rimarrà costantemente visibile nella parte bassa dello schermo. Questo pannello include varie funzioni utili, come la regolazione della temperatura dual-zone, che permette di impostare temperature diverse per il guidatore e il passeggero. Inoltre, gli utenti potranno regolare la velocità della ventola, attivare la funzione di riscaldamento o raffreddamento dei sedili e gestire lo sbrinamento dei vetri anteriori e posteriori. Un pulsante “Sync” permette di allineare facilmente le impostazioni sui due lati. I pulsanti sono progettati per essere ben distanziati e facilmente identificabili, facilitando così l’uso durante la guida, specialmente nei veicoli dotati di schermi di grandi dimensioni.

Le immagini rilasciate mostrano i progressi realizzati e offrono un’anteprima di come apparirà quest’interfaccia, che però non è definitiva e potrebbe variare notevolmente da auto a auto.

Non tutte le auto saranno compatibili

È importante sottolineare che non tutte le automobili potranno usufruire di queste nuove funzionalità. La presenza del nuovo pannello di controllo non significa che tutte le opzioni saranno automaticamente funzionanti. Alcuni dei comandi disponibili, come il raffreddamento dei sedili o la regolazione della temperatura su doppia zona, richiederanno che l’auto disponga dell’hardware compatibile. Inoltre, affinché Android Auto riesca a gestire questi nuovi comandi, deve esserci una comunicazione efficace tra l’app e il sistema informatico del veicolo. Purtroppo, non tutte le automobili attuali munite di Android Auto hanno questa connettività, portando quindi a esperienze operative diverse tra un modello e l’altro.

Nei veicoli che ancora si avvalgono di comandi fisici, queste nuove opzioni potrebbero risultare non necessarie o addirittura non funzionare correttamente, evidenziando la complessità nel rendere questa funzione universale per un ampio numero di automobili attualmente in circolazione.

Differenze tra Android Auto e Android Automotive

Per chiarire ulteriormente, è fondamentale distinguere tra Android Auto e Android Automotive. Android Auto è l’interfaccia che consente di proiettare le informazioni dallo smartphone sullo schermo dell’auto, mentre Android Automotive rappresenta un sistema operativo completo che gestisce direttamente le funzioni nell’auto, senza necessità di connessione al telefono. Sebbene Android Automotive gestisca già i comandi del clima in alcuni modelli, il suo utilizzo è limitato. Implementare queste funzionalità su Android Auto amplia notevolmente l’accessibilità per milioni di guidatori che si collegano quotidianamente mediante cavi o in modalità wireless, senza dover cambiare veicolo o affrontare aggiornamenti complessi.

Sebbene Google non abbia comunicato una data ufficiale per il rilascio, la presenza di questa funzionalità nella beta è indubbiamente un segnale promettente. Tuttavia, considerando le difficoltà tecniche e le limitazioni legate alla compatibilità, è necessario mantenere un approccio cauto nell’aspettativa di questa evoluzione.