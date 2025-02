Arriva l'adaptive charging: una nuova funzionalità per gli smartwatch Pixel

La notizia di un possibile aggiornamento dell'operatività degli smartwatch Pixel ha suscitato l'interesse degli appassionati e degli utenti di dispositivi Android. Grazie a un'analisi del codice della Pixel Watch Management Service, è emersa una funzione intrigante nota come "Adaptive Charging". Questo strumento, già impiegato nei telefoni Pixel, si propone di ottimizzare la gestione della batteria e prolungarne la durata, rispondendo a una necessità crescente tra gli usuários di smartwatches.

Adaptive charging: come funziona e quali vantaggi porterà

Attualmente, i telefoni Pixel sono in grado di apprendere le abitudini di ricarica dell'utente, limitando la carica della batteria all'80% per preservarne la salute. Questa funzionalità, che ha dimostrato di essere utile nel mantenere le batterie in condizioni ottimali, è qualcosa che potrebbe essere facilmente adattata agli smartwatch. Infatti, nonostante gli smartwatch Wear OS non dispongano di un metodo per fermare la ricarica prima che venga raggiunto il 100%, diversi modelli sono già in grado di inviare notifiche push a smartphone collegati per informare l'utente dello stato della batteria.

L'implementazione dell'adaptive charging sulla Pixel Watch 3 segna un passo avanti significativo nella gestione della batteria. Grazie a un'analisi approfondita, sono state trovate delle stringhe di codice nel software di sistema della Pixel Watch che fanno riferimento a questo nuovo servizio. Ci si aspetta quindi che l’adaptive charging venga integrato in modo simile a quanto avviene nei telefoni Pixel 9 Pro e in altri dispositivi di Google.

Il funzionamento di questo sistema è piuttosto semplice: dopo due settimane di utilizzo, il software apprende le abitudini di ricarica e, quando l'utente attacca il dispositivo la sera, interrompe la carica al raggiungimento dell'80%. Solo al momento in cui si stacca il caricatore al mattino, la batteria si porta al 100%. È lecito chiedersi se questo processo sarà disponibile anche sugli smartwatch, insieme all'opzione di limitare manualmente la carica, per personalizzare ulteriormente l'esperienza d'uso.

Durata della batteria e ricarica degli smartwatch Pixel

La Pixel Watch 3 ha una durata della batteria notevole, con almeno 24 ore di utilizzo anche con la modalità Always On Display attiva. Questa autonomia potrebbe garantire un'intera giornata di utilizzo anche quando la batteria è caricata solo all’80%. La velocità di ricarica gioca un ruolo importante nello sfruttamento della batteria. A seconda delle dimensioni dello smartwatch, il tempo necessario per raggiungere l'80% si aggira intorno ai 35-50 minuti, mentre per il pieno ci vogliono circa 60-80 minuti. Già dallo stato attuale, la ricarica più lenta oltre l'80% funzionerebbe come una forma iniziale di adaptive charging.

Nonostante le innovazioni, è importante riconoscere che dopo aver raggiunto la carica completa, la capacità della batteria è destinata a diminuire nel tempo. Per questo motivo, Google ha implementato notifiche per avvisare gli utenti quando la batteria è completamente carica, contribuendo a una gestione più efficace del dispositivo.

Aspettative e futuri aggiornamenti

Questa novità, unita alla funzione di adaptive charging, offre a tutti coloro che possiedono la Pixel Watch l'opportunità di migliorare l'efficienza della propria batteria. Gli utenti che non indossano lo smartwatch di notte, ad esempio, potranno attivare questa modalità per preservare la capacità della batteria, assicurandosi che il dispositivo sia completamente carico al mattino quando ne hanno bisogno.

Vale la pena notare che l'adaptive charging sarà una funzione che potrebbe inizialmente essere disattivata per impostazione predefinita, permettendo agli utenti di scegliere se desiderano una carica rapida fino al 100%. Con l'arrivo di Wear OS 6 previsto per la Pixel Watch 4, si prevede che questa funzionalità possa essere implementata anche nei modelli attuali di Wear OS 5, il che potrebbe estendere il suo utilizzo anche ad altri marchi come Galaxy e OnePlus.

Il prolungamento della durata della batteria degli smartwatch Pixel rappresenta un obiettivo chiave per Google. Anche se i nuovi modelli hanno mostrato miglioramenti, rimangono meno competitivi rispetto ad altre opzioni sul mercato note per la loro autonomia. Con l'introduzione di queste nuove funzionalità, si prevede un rafforzamento dell'appeal della Pixel Watch nella vasta gamma di smartwatch disponibili.