Arriva la nuova funzione di supervisione in Android 16: più controlli per i genitori

Nel mondo digitale di oggi, garantire la sicurezza dei più giovani online diventa un’esigenza sempre più urgente. Android 16 introduce una pagina di “Supervisione” nelle impostazioni, progettata per semplificare e migliorare il monitoraggio del contenuto web per i genitori. Questo nuovo strumento promette di rendere più accessibili i controlli parentali, integrando funzionalità che consentono di filtrare contenuti inappropriati e di gestire meglio l’esperienza online dei bambini.

La funzionalità di supervisione: come funziona

La nuova pagina di “Supervisione” si propone di integrare Google Family Link, un’applicazione di Google che consente ai genitori di gestire gli account dei propri figli. Attraverso questo sistema, i genitori possono configurare un account Google per il proprio bambino, attivando filtri per contenuti espliciti su Chrome e Google Search. Inoltre, l’app Family Link funge da hub centrale, permettendo di monitorare le attività online dei figli tramite l’app dedicata o attraverso le impostazioni di Benessere Digitale di Android.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La pagina sarà facilmente accessibile nella schermata principale delle impostazioni, subito sotto la voce “Benessere Digitale e controlli parentali”. Anche se attualmente non è visibile nell’ultima versione beta di Android 16, è possibile attivarla manualmente, come evidenziato in alcuni screenshot.

Controllo facilitato e impostazioni in arrivo

Sul pannello “Supervisione” sono visibili al momento due principali funzioni. La prima è un interruttore per attivare la supervisione del dispositivo, che è disabilitato di default. La seconda funzione consente di impostare i filtri per il contenuto web, ma rimarrà inattiva finché la supervisione non sarà attivata. Per abilitare la supervisione, l’utente dovrà inserire un nuovo PIN per l’account supervisionato.

Una volta attivata la supervisione, sarà possibile configurare i filtri per il contenuto web per quell’account. Inizialmente, il sistema consente l’accesso a tutti i siti e risultati di ricerca, ma i genitori possono modificarli per bloccare siti espliciti su Chrome e materiali inappropriati come immagini, testi e link nella ricerca. È importante sottolineare che, sebbene questi filtri non possano garantire una sicurezza assoluta, dovrebbero comunque ridurre significativamente l’accesso a contenuti inappropriati.

Aspettative per il futuro della pagina di supervisione

Sebbene questa nuova funzionalità stia mostrando promettenti potenzialità, rimangono incerti quali ulteriori opzioni potrebbero essere integrate in futuro. La descrizione attuale della pagina di supervisione fa riferimento a “restrizioni di contenuto e altri limiti”, suggerendo che Google potrebbe ampliare le funzionalità a disposizione dei genitori. Considerando che la pagina non è ancora completamente operativa, l’interfaccia attuale in Android 16 Beta 4 potrebbe essere solo un’anteprima di quanto in arrivo.

Al momento, si prevede che la pagina di supervisione non sarà disponibile nella prossima versione stabile di Android 16, ma potrebbero esserci aggiornamenti nelle versioni trimestrali che seguiranno. Resta quindi alta l’attenzione su eventuali novità che potrebbero emergere da questo strumento rivolto alla sicurezza dei più giovani, una questione sempre più rilevante in un’epoca in cui i bambini hanno accesso a una quantità praticamente illimitata di informazioni online.

Se hai suggerimenti o vuoi condividere la tua esperienza, non esitare a contattare il nostro staff. Siamo sempre pronti a raccogliere notizie e informazioni utili riguardo a queste tematiche importanti.