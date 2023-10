MacBook Pro con chip M3 e nuovi iMac: tutte le novità di Apple

L’evento ‘Scary Fast’ di Apple non ha deluso le aspettative e i fan della Mela hanno potuto finalmente ammirare una serie di nuovi prodotti molto interessanti. Come anticipato nelle varie indiscrezioni delle ultime settimane i protagonisti sono stati i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici di prossima generazione, alimentati con i nuovi chip M3, M3 Pro e M3 Max, anch’essi annunciati durante l’evento.

Ogni modello della nuova gamma è dotato di un display Liquid Retina XDR (con contenuti SDR più luminosi del 20%), una fotocamera 1080p integrata e un sistema audio a sei altoparlanti. I nuovi MacBook Pro garantiscono anche fino a 22 ore di durata della batteria. Il display assicura anche 1.600 nit di luminosità di picco per i contenuti HDR.

Il chip M3 standard ha una CPU fino a 8 core e una GPU fino a 10 core, mentre il chip M3 Pro ha una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 18 core; infine, il chip M3 Max ha fino a una CPU a 16 core e una GPU fino a 40 core. I chip M3, M3 Pro e M3 Max supportano rispettivamente fino a 24 GB, 36 GB e 128 GB di memoria unificata.

Apple afferma che il MacBook Pro M3 da 14 pollici è fino al 60% più veloce del MacBook Pro da 13 pollici con chip M1. Il MacBook Pro M3 Pro da 14 e 16 pollici, sempre stando a quanto affermato dalla Mela, è fino al 40% più veloce rispetto al modello da 16 pollici con M1 Pro. I modelli MacBook Pro M3 Max da 14 pollici e 16 pollici riescono a garantire velocità fino a 2,5 volte superiori rispetto al MacBook Pro da 16 pollici con M1 Max e fino a 11 volte superiori rispetto al MacBook Pro più veloce basato su Intel.

I chip M3, M3 Pro e M3 Max sono realizzati utilizzando la tecnologia a 3 nanometri e possono contare su una GPU di nuova generazione più veloce ed efficiente. I nuovi processori sono inoltre dotati della tecnologia “Dynamic Caching”, una funzionalità che permette alla GPU di allocare l’uso della memoria locale nell’hardware in tempo reale: per farla breve, con questa funzione viene utilizzata solo l’esatta quantità di memoria necessaria per ciascuna attività.

Oltre agli aggiornamenti interni c’è anche un nuovo colore nella gamma MacBook Pro: si tratta di Space Black, anche se è una colorazione che troviamo solo nelle versioni alimentate con M3 Pro e M3 Max. Questi modelli sono disponibili anche in argento, mentre il modello M3 da 14 pollici è disponibile in argento e grigio siderale.

Venendo infine ai prezzi, il MacBook Pro da 14 pollici viene venduto a partire da 2.049 euro, mentre bisogna spendere 3.099 euro per portarsi a casa il MacBook Pro da 16 pollici.

Apple presenta anche il nuovo iMac: tutti i dettagli

Apple ha inoltre presentato il nuovissimo iMac alimentato con il processore M3, che anche in questo caso riesce a garantire tantissimi miglioramenti in termini di prestazioni sia rispetto al precedente iMac che ai suoi antenati Intel.

L’iMac da 24 pollici appena presentato dalla Mela compie un deciso salto di qualità, passando dal chip M1 al chip M3. La società del CEO Tim Cook afferma che l’iMac con M3 (che salvo imprevisti verrà rilasciato sul mercato martedì 7 novembre, ndr) è fino a due volte più veloce della generazione precedente ed è ancora più veloce dei vecchi iMac basati su Intel. Un miglioramento che attira soprattutto gli appassionati di gaming, che rappresentano ormai una fetta sempre più grande di utenti.

Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo iMac presenta un chip M3 con CPU a 8 core e GPU a 8 core, 8 GB di memoria e un SSD da 256 GB. Il dispositivo può inoltre contare su doppie porte Thunderbolt, oltre a Magic Keyboard e Magic Mouse di Apple. L’opzione più costosa mette invece a disposizione una GPU a 10 core, una coppia di porte USB 3, una porta Gigabit Ethernet e la Magic Keyboard con Touch ID. Tutti i modelli sono inoltre dotati di connettività Wi-Fi 6E, fotocamera FaceTime 1080p e un sistema audio a sei altoparlanti.

Il nuovo iMac 2023 condivide lo stesso design che la maggior parte dei fan della Mela ha potuto apprezzare con l’iMac del 2021, caratterizzato da un sottile display Retina da 24 pollici.

Venendo infine ai prezzi, il modello con chip M3 con GPU a 8 core viene messo in vendita a 1.629 euro, mentre il modello con chip M3 con GPU a 10 core costa 1.859 euro. Infine, il modello con chip M3 con GPU a 10 core, 24 GB di RAM e SSD da 2 TB ha un prezzo di partenza di 3.239 euro.