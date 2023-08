Apple testa il nuovo chip M3 Max: lo vedremo sui MacBook Pro

Apple ha cominciato a testare il chip M3 Max di nuova generazione. E’ quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, che ricorda come il nuovo chip di Apple andrà a sostituire l’M2 Max e sarà utilizzato nei nuovi modelli di MacBook Pro che vedranno la luce il prossimo anno.

Il chip è stato individuato da uno sviluppatore Mac di terze parti nei registri dei test e sembra presentare una GPU a 40 core e una CPU a 16 core con 12 core ad alte prestazioni e quattro core di efficienza. Per fare un confronto, l’attuale chip ‌M2‌ Max presenta una CPU a 12 core e una GPU a 38 core. Nel test si fa riferimento anche a 48 GB di memoria, ma questo aspetto non deve preoccupare i fan della Mela: molto probabilmente saranno disponibili opzioni di aggiornamento superiori poiché l’attuale MacBook Pro supporta fino a 96 GB di memoria.

Il chip ‌M3‌ Max di Apple dovrebbe essere costruito su un nuovo processo a 3 nanometri, con conseguenti miglioramenti in termini di velocità ed efficienza rispetto al chip ‌M2‌ Max. Apple sta testando il chip in un MacBook Pro di fascia alta, individuato con il nome in codice “J514”.

L’‌M3‌ Max sarà un chip di fascia alta che farà parte di un nuovo trio di processori: ci sono anche l’‌M3‌ e l’‌M3‌ Pro. Il chip ‌M3‌ includerà una CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, mentre ‌M3‌ Pro presenterà una CPU a 12 core e una GPU a 18 core.

Apple dovrebbe rilasciare i primi Mac ‌M3‌ a ottobre 2023, anche se in quell’occasione verranno lanciati dispositivi che utilizzano il chip ‌M3‌ standard, come i modelli MacBook Pro da 13 pollici e MacBook Air. I modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici alimentati con il chip ‌M3‌ Max dovrebbero uscire nel 2024.