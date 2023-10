Apple potrebbe lanciare i MacBook Pro da 14 e 16” già nel 2023

Apple si sta preparando a rilasciare nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display mini-LED che garantiranno una maggiore efficienza dal punto di vista energetico. Stando a quanto riportato da DigiTimes i due nuovi prodotti verranno lanciati prima della fine dell’anno. In particolare, i nuovi device potranno contare su una retroilluminazione miniLED che aumenta la luminosità del display del 10% rispetto ai predecessori.

Le fonti, riportate anche da MacRumors, precisano che la Mela non ha apportato modifiche sostanziali alle specifiche di retroilluminazione miniLED da quando ha deciso di adottare questa tecnologia per i suoi tablet e notebook, dicono le fonti. Tuttavia i prossimi MacBook Pro saranno dotati di miniLED più luminosi del 10% rispetto ai precedenti, senza che il numero di chip miniLED nel modulo di retroilluminazione subisca modifiche. Sempre le fonti ricordano che l’aumento della luminosità non ha lo scopo di migliorare la qualità dell’immagine, ma piuttosto di risparmiare energia e migliorare la durata della batteria.

Infine viene riportato che la società del CEO Tim Cook dovrebbe lanciare questi modelli entro il quarto trimestre del 2023. Una tempistica che però non convince tutti, dato che Apple ha aggiornato i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M2 Pro e ‌M2‌ Max a gennaio e la maggior parte delle indiscrezioni suggerisce che i modelli aggiornati arriveranno l’anno prossimo.

Ne è convinto anche Mark Gurman di Bloomberg: il reporter sostiene infatti che la prossima versione di questi due prodotti dovrebbe includere i chip M3 Pro e M3 Max e verrà “probabilmente” lanciata entro la prima metà del 2024. Anche l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo ritiene che i nuovi modelli di MacBook Pro con chip M3 Pro e M3 Max aggiornati a 3 nanometri saranno lanciati nel 2024.Tuttavia, proprio MacRumors ha ricevuto informazioni all’inizio di questa settimana che indicano come la Mela potrebbe rilasciare un nuovo modello di Mac a breve.

Apple sta lavorando sulla tecnologia OLED per i futuri Mac e iPad e si prevede che l’anno prossimo il colosso di Cupertino completerà questo passaggio. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ross Young, i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici non dovrebbero essere aggiornati con la tecnologia dei display OLED fino al 2026.