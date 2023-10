Apple, nuovi MacBook nel 2024: Gurman svela 4 modelli

Sono tanti i fan di Apple che sperano che le sorprese della Mela in questo 2023 non siano finite qui. Dopo il lancio sul mercato dei nuovi iPhone 15, infatti, i seguaci del colosso di Cupertino si augurano di poter assistere a qualche altra presentazione entro la fine dell’anno. Proprio nelle scorse ore si è parlato della possibilità che Apple decida di lanciare nuovi iPad già entro il mese di ottobre o addirittura entro questa settimana, scatenando ovviamente l’entusiasmo dei fan della Mela.

Qualcuno, a quel punto, ha sperato anche nei nuovi MacBook, ma per questi prodotti bisognerà per forza attendere il 2024. E’ quanto riferisce Mark Gurman, noto reporter di Bloomberg, che precisa come i quattro nuovi modelli di MacBook con chip della serie M3 vedranno la luce il prossimo anno.

Nella sua ultima newsletter “Power On”, Mark Gurman ha affermato che i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati dei chip M3 Pro e M3 Max hanno ora raggiunto i test di convalida del design (DVT): proprio questo aspetto sta a significare che i dispositivi si stanno avvicinando alla produzione di massa.

Il reporter di Bloomberg ritiene che i progressi sui nuovi dispositivi indichino che probabilmente verranno lanciati tra l’inizio del 2024 e la prossima primavera: si tratta all’incirca dello stesso lasso di tempo in cui i modelli M2 Pro e ‌M2‌ Max MacBook Pro sono stati lanciati da Apple all’inizio di quest’anno.

E non è tutto, perché sempre secondo Gurman i nuovi modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici con il chip M3 avrebbero raggiunto il test di verifica ingegneristica (EVT), una fase precedente ai test di produzione sui dispositivi prototipo. Tuttavia, Gurman afferma che questo aspetto mette il MacBook Air di prossima generazione in programma per il lancio non prima della primavera del prossimo anno: molto probabilmente la società del CEO Tim Cook deciderà di lanciare questi due dispositivi in occasione del WWDC, che si tiene solitamente nella prima metà di giugno.