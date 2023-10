Apple, nuovi iPad già in settimana? Gurman frena

Sono tornate a circolare voci sul probabile lancio di nuovi prodotti Apple già entro quest’ anno. Secondo quanto riportato dal sito 9to5Mac, infatti, la Mela starebbe ragionando sul lancio di nuovi iPad addirittura entro questa settimana: secondo la fonte si tratterebbe di modelli aggiornati di iPad Air, iPad mini e iPad entry-level. L’iPad Air dovrebbe arrivare sul mercato con il chip M2, mentre l’iPad mini potrà contare sul chip A16 Bionic.

Queste indiscrezioni hanno ovviamente scatenato i fan della Mela, anche se Mark Gurman di Bloomberg ha un’opinione diversa in merito al lancio di questi prodotti. Secondo il noto reporter, infatti, il rilascio di questi dispositivi “non avverrà entro questo mese”.

“Il più delle volte l’azienda lancia nuovi laptop e iPad in ottobre, circa un mese dopo l’uscita dell’ultimo iPhone”, ha affermato Gurman nella sua ultima newsletter Power On. “E anche se a luglio avevo riferito che Apple stava pianificando un rilascio di questo tipo entro quest’anno, le ultime indicazioni dicono che non avverrà questo mese“.

Gurman ha poi proseguito dicendo che i nuovi modelli iPad Air, iPad mini e iPad entry-level sono tutti in fase di sviluppo con chip più veloci e prestanti, ma non bisogna aspettarsi aggiornamenti ‘significativi’.

Il mese scorso era stato l’analista della supply chain di Apple, Ming-Chi Kuo, ad affermare come l’eventuale arrivo dei nuovi modelli di iPad prima della fine dell’anno sia “improbabile”. In caso di conferma, il 2023 sarebbe il primo anno solare senza l’annuncio di nuovi iPad nei 13 anni di storia del dispositivo.

Per quanto riguarda i MacBook, Gurman prevede che i prossimi modelli MacBook Pro da 14 pollici, MacBook Pro da 16 pollici, MacBook Air da 13 pollici e MacBook Air da 15 pollici verranno lanciati nella prima metà del 2024.