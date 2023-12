Le app per la pulizia del Mac sono necessarie?

Internet offre un numero enorme di app per la pulizia del Mac, con ognuno dei software proposti afferma di offrire funzionalità migliori rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, i Mac sono rinomati per la loro sicurezza ed efficienza, dunque è bene fare attenzione quando si vanno ad aggiungere app di terze parti. Dunque, hai davvero bisogno di un’app per la pulizia del Mac?

Inoltre, Apple consiglia di utilizzare questo tipo di software? Continua a leggere per trovare la risposta e comprendere meglio la situazione.

Cominciamo con una piccola premessa: cos’è realmente un Mac Cleaner?

Numerose app per la pulizia del Mac offrono una varietà di servizi. Sebbene ciascuno di questi software possa offrire qualcosa di diverso dagli altri, la maggior parte di essi condivide un set di funzionalità comuni. Alcune di queste sono qualcosa come “Libera spazio di archiviazione”, “Velocizza il tuo Mac“, “Proteggi il tuo Mac dai malware” e soluzioni simili.

In questo contesto variegato, esistono alcune app che potrebbero essere in grado di fornire un’utilità reale. Tuttavia, la maggior parte di esse potrebbe non far altro che contribuire al rallentamento del tuo Mac, poiché consuma risorse come spazio di archiviazione e RAM. Quindi, quali sono i casi d’uso in cui un programma di questo tipo funziona sul serio?

Quando è davvero utile un’app per la pulizia del Mac?

Le app per la pulizia del Mac sono utili per eliminare file temporanei, duplicati, dati non necessari, file di cache, e il contenuto del cestino. Tuttavia, puoi fare molto senza l’aiuto di applicazioni specifiche Devi solo sapere cosa stai cercando, dove si trova e, con un pizzico di buona volontà, puoi fare miracoli.

Poiché la maggior parte di utenti non è esperta di tecnologia, è difficile individuare file temporanei e contenuti superflui simili. Ed è allora che un’app di pulizia torna utile. Esegue la scansione del tuo Mac e ti consente di eliminare tutti questi file duplicati e nascosti che occupano inutilmente spazio di archiviazione sul tuo Mac con un semplice clic.

Ciò che dovresti tenere a mente è che macOS ha fatto molta strada dai suoi debutti e ha apportato progressi software sufficienti a proteggere il tuo dispositivo da malware e virus. Tuttavia, ciò non significa che navighi su siti Web sospetti e fai clic su link sconosciuti o installi applicazioni contraffatte. Nel momento in cui lo fai, stai invitando guai.

Tutto ciò dovrebbe rappresentare la tua priorità assoluta, ancor più che le prestazioni stesse del tuo Mac.

Apple consiglia l’utlizzo di un’app Mac Cleaner?

Apple non consiglia alcuna applicazione Mac Cleaner. Ha ottimizzato macOS per gestire le attività quotidiane in modo efficiente e il software integrato è sufficientemente in grado di gestire la RAM e l’archiviazione del tuo dispositivo.

Inoltre, la maggior parte delle persone che lavorano nel settore tecnologico ti consiglieranno di stare lontano da tali software poiché potrebbero fare più male che bene.

Esistono centinaia di software di pulizia su macOS che copiano palesemente altre app. E la maggior parte di loro non mantiene ciò che promette, limitandosi ad occupare spazio di archiviazione utile e contribuendo al rallentamento complessivo del tuo Mac.

La prossima domanda è se dovresti usare questo tipo di software. E l’opinione popolare (con legittime giustificazioni) è che dovresti stare lontano da tali app. Tuttavia, esistono alcune soluzioni che offrono dei piccoli vantaggi e, in casi specifici, potrebbero realmente risultare utili se sei in target.

D’altro canto, puoi fare già molto con le tue stesse mani. Ti basta andare in Impostazioni di sistema – Generali – Informazioni – Impostazioni di archiviazione. Qui puoi fare clic su qualsiasi categoria ed eliminare file e cartelle al suo interno per liberare spazio di archiviazione.

Le eccezioni

Generalizzare è quasi sempre un errore e, il contesto delle app per la pulizia del Mac, questa regola si conferma.

Se stai cercando un software di pulizia, per esempio, potrebbe esserti utile Intego Washing Machine. Questa app, infatti, cerca nel tuo Mac duplicati, file cache, registri e file temporanei visualizzando tutto ciò che occupa lo spazio di archiviazione.

Dal riassunto della sua ricerca puoi eliminare facilmente tutti questi file con un clic per liberare spazio di archiviazione. Grazie ai 14 giorni di prova, puoi mettere alla prova tale software per capire se realmente fa al caso tuo.

Un’altra soluzione interessante è OnyX. Stiamo palrando di un software essenziale, facilitando l’eliminazione dei file inutili. Lato prestazioni, invece, una delle app meno “ingombranti” è MalwareBytes. Quest’ultimo viene considerato anche come uno dei migliori antivirus in ambiente Windows. Oltre alle funzioni per contrastare i malware, questo offre anche delle opzioni inerenti la pulizia della macchina in uso.

Conclusioni

Ci auguriamo che questo articolo ti aiuti a comprendere la reale utilità o meno delle app di pulizia su macOS. Come sempre, ti consigliamo di non scaricare e installare tali app da fonti inaffidabili, per evitare spiacevoli sorprese.

In questo specifico contesto poi, non farti abbagliare da software “miracolosi” che promettono di quadruplicare la velocità del tuo Mac. Ciò che puoi fare con queste app, infatti, è solo ottenere qualche comodità in più, ma di certo non puoi rivoluzionare l’utilizzo del tuo dispositivo.