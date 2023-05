Come sapere se il tuo Mac è stato hackerato

I Mac sono generalmente considerati molto sicuri e meno vulnerabili agli attacchi degli hacker rispetto ai PC Windows. Non possiamo però essere totalmente certi della sicurezza del Mac, in quanto esistono vulnerabilità che i criminali possono sfruttare per violare il tuo computer e accedere ai tuoi dati. È importante essere consapevoli di questo rischio e prendere misure per proteggere il tuo Mac. In questo articolo, esamineremo come i Mac possono essere hackerati e come puoi verificare se il tuo Mac è stato compromesso o se qualcuno sta spiando il tuo computer. Forniremo inoltre consigli su cosa fare se il tuo Mac è stato accessibile da remoto.

Un Mac può essere hackerato?

Le vulnerabilità di sicurezza sono occasionalmente scoperte sui Mac, che potrebbero essere sfruttate da hacker per compromettere i dispositivi. Queste vulnerabilità sono spesso chiamate backdoor o vulnerabilità zero-day. Gli esperti di sicurezza o gli hacker etici che le scoprono di solito le comunicano tempestivamente ad Apple, sperando che l’azienda agisca rapidamente per risolverle, possibilmente entro lo stesso giorno in cui vengono scoperte.

Tali vulnerabilità, sebbene rare, potrebbero consentire a un utente malintenzionato di accedere al tuo Mac come amministratore. Di solito, Apple è molto veloce nel risolvere questi problemi, ma ci sono stati casi in cui l’azienda è stata criticata per la sua lentezza nell’affrontare le minacce, una volta che queste sono state identificate.

La sicurezza dei dispositivi Apple

La sicurezza dei propri dispositivi è una priorità fondamentale per Apple e l’azienda si impegna costantemente a correggere qualsiasi difetto di sicurezza che si presenti. Con l’introduzione di macOS Ventura, Apple ha introdotto un nuovo metodo per l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza sui Mac, che avviene in background. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti non sono più costretti ad aggiornare l’intero sistema operativo per ottenere le importanti correzioni di sicurezza, il che rappresenta un vantaggio per coloro che tendono a procrastinare l’installazione degli aggiornamenti.

Impostare gli aggiornamenti automatici

Se il tuo Mac non esegue macOS Ventura o versioni successive, è importante installare gli aggiornamenti di sicurezza appena vengono rilasciati da Apple. C’è un modo per impostare il tuo Mac in modo che scarichi e installi automaticamente gli aggiornamenti del sistema operativo. Per farlo, segui questi passaggi:

Apri le Preferenze di Sistema. Fai clic su “Aggiornamento software“. Fai clic su “Avanzate“. Assicurati che l’opzione “Installa i file di dati di sistema e gli aggiornamenti di sicurezza” sia selezionata.

In questo modo, il tuo Mac controllerà costantemente la disponibilità di aggiornamenti, scaricherà automaticamente quelli necessari e li installerà senza che tu debba fare nulla. Anche se questa opzione non ti garantisce la massima sicurezza possibile, è comunque un’ottima precauzione per garantire che il tuo dispositivo sia sempre protetto dalle ultime minacce di sicurezza.

Come fanno gli hacker ad hackerare un Mac

È vero che, rispetto a Windows, è meno comune che i Mac vengano hackerati. Tuttavia, ci sono state diverse occasioni in cui gli hacker sono riusciti ad avere accesso ai sistemi operativi Mac. Esistono diversi tipi di malware specifici per Mac, che sono stati individuati e analizzati. La nostra analisi delle minacce che colpiscono macOS ha evidenziato un elenco di virus, malware e falle di sicurezza che possono colpire i Mac.

E’ stato riscontrato anche il primo caso di malware per il Mac M1, come ad esempio Silver Sparrow. In questa sede, esamineremo i tipi di malware più pertinenti all’hacking dei Mac.

Cryptojacking

Potrebbe accadere che qualcuno utilizzi il processore e la RAM del tuo Mac per l’estrazione di criptovalute, il che potrebbe causare un rallentamento del tuo dispositivo. Se hai notato un calo delle prestazioni del tuo Mac, potrebbe essere il sintomo di tale attività.

Spyware

In questo contesto, gli hacker cercano di ottenere informazioni sensibili su di te, come le credenziali di accesso ai tuoi account. Per fare ciò, potrebbero utilizzare i keylogger, ovvero dei software in grado di registrare ciò che digiti sulla tastiera, al fine di ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per accedere ai tuoi account.

Ransomware

Alcuni criminali utilizzano il ransomware per cercare di estorcere denaro ai proprietari di Mac. In casi come quello di KeRanger, gli hacker possono criptare i file critici sul Mac e chiedere un riscatto per decodificarli. Fortunatamente, i ricercatori della sicurezza sono stati in grado di identificare KeRanger prima che potesse infettare i sistemi operativi Mac, prevenendo così la diffusione di questa minaccia.

Gli avvertimenti dei ricercatori di sicurezza di aprile 2023 segnalano che il collettivo noto come LockBit sta lavorando su ransomware che possono crittografare i dati su entrambe le architetture Mac, sia chip Apple serie M che processori Intel, rappresentando così una seria minaccia per la sicurezza dei Mac.

Proof-of-concept

A volte i rischi per la sicurezza non sono rappresentati da minacce effettivamente presenti in natura, ma da una prova di concetto che sfrutta una falla o una vulnerabilità nel codice di Apple. Sebbene questa possa essere considerata una minaccia di basso livello, la preoccupazione è che, se Apple non agisce in modo tempestivo per risolvere la vulnerabilità, questa potrebbe essere usata dai criminali per scopi malevoli.

Exploit delle porte

Non sempre l’hacking di un Mac è reso possibile da un malware scaricato sul dispositivo. In alcuni casi, i Mac sono stati violati dopo che qualcosa è stato collegato a una delle porte del dispositivo. È possibile che i Mac possano essere violati tramite l’USB e la porta Thunderbolt, il che sottolinea la necessità di fare sempre attenzione a ciò che si collega al proprio Mac o di non lasciare il dispositivo incustodito.

È possibile hackerare una fotocamera del Mac?

Una volta che un hacker riesce ad accedere al tuo Mac, potrebbe tentare di ottenere informazioni sensibili su di te o di utilizzare la potenza di elaborazione del tuo dispositivo per i propri scopi. Come già accennato in precedenza, nel caso di spyware, l’hacker potrebbe tentare di installare un keylogger per registrare ciò che digiti e cercare di ottenere le tue credenziali di accesso. Lhacker potrebbe tentare di accedere al microfono o alla videocamera del tuo Mac per raccogliere informazioni riservate o per spiarti.

Come capire se il tuo Mac è stato hackerato

Se pensi che il tuo Mac sia stato violato, ci sono alcuni modi per scoprirlo. Se riscontri una qualche strana attività in corso sarebbe meglio controllare Activity Monitor e osservare specificamente l’attività di rete. Puoi anche andare su Preferenze di Sistema e poi su Condivisione per verificare se qualcuno di sospetto ha accesso a qualcosa sul tuo Mac. La soluzione migliore è eseguire una scansione del tuo sistema con un qualche tipo di software di sicurezza in grado di verificare la presenza di eventuali virus o malware che potrebbero essere entrati nel tuo sistema.

Come proteggere il tuo Mac dagli hacker

Il sistema operativo macOS è noto per essere molto sicuro, ma esistono comunque alcune precauzioni che gli utenti possono adottare per ridurre le possibilità di compromissione. In primo luogo, è consigliabile scaricare software solo dal Mac App Store o dai siti ufficiali dei produttori. È importante evitare di cliccare su link sospetti nelle e-mail, poiché potrebbero portare a siti web contraffatti o contenere malware.

È altresì consigliabile non utilizzare cavi USB o memory stick di cui non si è certi della sicurezza. Quando si naviga in internet, è bene farlo in modalità privata o incognito. In caso di richieste di ransomware o e-mail di phishing, è sconsigliato rispondere, poiché ciò potrebbe confermare la propria esistenza e attirare l’attenzione degli hacker.

Per garantire la massima sicurezza, è importante scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo macOS non appena diventano disponibili, in quanto di solito includono patch di sicurezza. È possibile impostare il proprio Mac per scaricare automaticamente tali aggiornamenti, attivando gli Aggiornamenti automatici nelle Preferenze di Sistema, poi su Aggiornamento software e cliccando su Mantieni aggiornato automaticamente il mio Mac.