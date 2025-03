Android domina ancora il mercato smartphone, ma HarmonyOS guadagna terreno in Cina

Nell'analisi trimestrale pubblicata da Counterpoint Research, emergono dati significativi riguardanti l'uso dei sistemi operativi per smartphone a livello globale. I risultati evidenziano come Android rimanga il leader indiscusso, seguito da iOS e da HarmonyOS, che si sta rapidamente affermando soprattutto sul mercato cinese.

Dati globali sui sistemi operativi smartphone

Secondo le recenti rilevazioni, Android continua a mantenere una posizione predominante nel mercato mondiale degli smartphone, confermandosi come il sistema operativo più utilizzato. iOS occupa il secondo posto, mentre HarmonyOS si attesta al terzo. Tuttavia, risulta interessante notare che in Cina la situazione è molto diversa, con HarmonyOS che ha superato iOS e ha dimostrato una crescita robusta, prevista per il 2025.

Lo studio mette in luce come i risultati trimestrali siano simili, sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a causa di vendite di smartphone che sono rimaste stabili nel 2024. Paradossalmente, Android ha registrato il suo peggior trimestre mai registrato nel quarto trimestre del 2024 in Paesi chiave come Stati Uniti e India. Questa situazione è indicativa di un mercato smartphone competitivo ed in continua evoluzione.

Situazione negli Stati Uniti e in India

Negli Stati Uniti, i dati di vendita di marchi come Motorola e Google hanno compensato il calo a doppia cifra registrato dalle aziende minori. Nonostante un contesto di mercato difficile, le vendite di iPhone sono diminuite solo dell'1%, dimostrando una certa resilienza del brand Apple anche in un momento di difficoltà.

In India, si è recentemente registrato un record nelle vendite di iPhone nell'ultimo trimestre del 2024. Ben due terzi delle vendite totali riguardano modelli di generazione precedente. Questo fenomeno evidenzia un’eccezionale domanda per i modelli più accessibili della gamma Apple, evidenziando l’importanza di tale mercato per il colosso tecnologico.

La crescita di HarmonyOS in Cina

HarmonyOS ha mostrato una share di mercato globale costante attestandosi al 4%. Anche se il sistema operativo resta terzo in una competizione agguerrita, ha superato iOS in tutte le quattro quarti del 2024 in Cina. Counterpoint Research prevede che la quota di mercato di HarmonyOS possa continuare a crescere, sostenuta dall’intervento del governo cinese che sta incentivando le vendite di smartphone a marchio locale per stimolare la produzione interna.

Un aspetto da considerare è il fatto che Counterpoint non ha specificato se EMUI, l'interfaccia utente globale di Huawei, rientri nella stessa categoria di quella per il mercato cinese. Indipendentemente da ciò, è evidente che la maggior parte delle vendite di smartphone Huawei ha luogo nel proprio mercato domestico, dove il brand sta continuando a guadagnare terreno e consensi.

Le dinamiche del mercato smartphone, quindi, evidenziano un panorama in continua evoluzione, con sistemi operativi che si contendono quote e nuove opportunità a fronte di sfide significative.