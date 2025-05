Android 16: Live Update arriva su Samsung, OnePlus, vivo e Xiaomi, non solo su Pixel

Google ha confermato che una delle funzionalità più attese di Android 16, chiamata Live Update, sarà disponibile su una gamma più ampia di dispositivi oltre ai telefoni Pixel. Gli utenti di Samsung, OnePlus, vivo e Xiaomi potranno beneficiare di questa novità, che promette di migliorare notevolmente l’esperienza utente attraverso aggiornamenti in tempo reale.

La novità di Live Update

Live Update viene presentato come un miglioramento significativo per la fruibilità delle app, in particolare per quelle che offrono servizi di consegna di cibo, taxi e navigazione. Questa funzione, introdotta per la prima volta con la beta di Android 16, consente agli utenti di ricevere notifiche aggiornate in tempo reale direttamente sulle schermate di blocco o home. Ad esempio, sarà possibile visualizzare informazioni sul viaggio di un Uber o sul progresso di una consegna senza dover accedere a ciascuna app singolarmente. Questa semplificazione delle operazioni quotidiane si preannuncia come un passo avanti verso un’interazione più immediata con i servizi di uso comune.

L’integrazione nei dispositivi Samsung

Per quanto riguarda Samsung, l’azienda prevede di integrare Live Update all’interno della sua Now Bar. Questa novità si inserisce all’interno del prossimo aggiornamento One UI 8, studiata specificamente per i dispositivi basati su Android 16. Le versioni trapelate hanno già rivelato come apparirà questa funzionalità sui dispositivi Galaxy, lasciando intravedere un’interfaccia accattivante e facile da usare. Durante l’evento Google I/O, la compagnia ha mostrato come gli aggiornamenti appariranno sui telefoni Galaxy, offrendo un assaggio delle potenzialità di Live Update.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Caratteristiche uniche di OnePlus

Anche OnePlus non rimane indietro. La società introdurrà questa nuova funzione attraverso il suo sistema Live Alerts, presentato nell’Oxygen OS 15, che presenta similitudini con la funzionalità Dynamic Island di Apple. Con questa integrazione, gli utenti di OnePlus potranno interagire direttamente con le notifiche, compiendo azioni come contattare un autista o inviare messaggi in modo più immediato.

Le strategie di vivo e Xiaomi

Dal canto loro, vivo e Xiaomi stanno pianificando di incorporare Live Updates nelle loro interfacce personalizzate. Entrambi i produttori sono noti per le loro skin Android, e l’aggiunta di questa funzionalità potrebbe rappresentare un ulteriore miglioramento per l’usabilità delle loro interfacce. Per ora, è importante notare che il supporto per Live Updates è limitato a specifiche categorie di applicazioni, come quelle di consegna e navigazione, ma secondo le informazioni trapelate, si prevede che in futuro possa estendersi a ulteriori settori.

La notizia dell’arrivo di Live Update su diversi marchi di smartphone segna un cambiamento notevole nel panorama delle applicazioni Android, sostenendo un uso più flessibile e accessibile del multitasking quotidiano. Con l’avvicinarsi della sua implementazione, gli utenti possono aspettarsi una user experience completamente rinnovata e interattiva.