Android 16: le novità e le attese per la release di maggio

Mentre ci avviciniamo alla data di uscita pubblica di Android 16, prevista per maggio o giugno, gli sviluppatori e gli utenti stanno cominciando a scoprire le caratteristiche dell’aggiornamento. Dopo mesi di anteprime e versioni beta, è tempo di analizzare cosa possiamo aspettarci da questa nuova release, che sembra presentare alcune novità interessanti e miglioramenti funzionali.

Le novità di Android 16: cosa aspettarsi

Da quando sono iniziati i test di Android 16, la maggior parte delle modifiche si è concentrata su miglioramenti per sviluppatori e ottimizzazioni sotto il cofano. Tuttavia, gli utenti non hanno ancora visto molte funzionalità allettanti nei precedenti aggiornamenti. Il nuovo aggiornamento promette, però, delle modifiche significative, come miglioramenti nel selettore delle foto e notifiche Live Updates, insieme a una maggiore compatibilità per tablet e dispositivi pieghevoli.

Un evento positivo si è verificato a marzo, quando Google ha rilasciato la Beta 3 di Android 16, rivelando una serie di nuove funzionalità promettenti. Queste novità hanno suscitato un rinnovato entusiasmo tra gli utenti, facendo ben sperare per il futuro di Android 16.

L’interfaccia Quick Settings rinnovata

Uno dei cambiamenti più rilevanti previsti per Android 16 riguarda il pannello delle Impostazioni rapide . Sebbene questo elemento sia rimasto piuttosto statico dalla versione Android 13, il nuovo layout presenterà una divisione tra notifiche e impostazioni. In particolare, bisognerà scorrere verso il basso dal lato sinistro per visualizzare le notifiche e dal lato destro per accedere alle Impostazioni rapide.

Oltre al nuovo design, il pannello delle Impostazioni rapide avrà un’interfaccia di scorrimento verticale che occuperà l’intera pagina. Questo cambiamento permetterà di visualizzare un numero maggiore di toggles contemporaneamente. Si passerà dai soli otto toggles dell’attuale Android 15 a ben sedici o più nell’interfaccia di Android 16. Si prevede anche l’introduzione di dimensioni e forme diverse per i toggles, per rendere l’esperienza più visivamente accattivante e funzionale.

Un altro aspetto positivo è l’apertura verso la personalizzazione. A differenza di altre interfacce come One UI o OxygenOS, che offrono più possibilità di personalizzazione, Android sta finalmente iniziando a dare agli utenti la possibilità di modificare il layout e l’aspetto delle loro Impostazioni rapide. Questa novità potrebbe richiedere del tempo, giacché non è probabile che il redesign sia pronto per il primo rilascio ufficiale di Android 16, ma è atteso in futuri aggiornamenti.

Personalizzazione delle icone delle app

La personalizzazione della home screen su dispositivi Pixel è stata limitata nella versione 15, con opzioni di base come la scelta della griglia delle app e il colore dell’accento. Android 16 avrà la possibilità di modificare anche la forma delle icone. Pur non essendo attiva nella Beta 3, si è scoperta una pagina “Forma e layout delle app” che offre sei diverse forme da applicare a tutte le icone. Alcuni design sono semplici, come il cerchio, ma ci sono anche forme più particolari come il “cookie a quattro lati” e il “trifoglio complesso”.

Sebbene le varie opzioni di personalizzazione non siano tutte di mio gradimento, l’uscita di questa funzionalità è un chiaro segno che Google sta cercando di allinearsi con le skin di Android di terzi. Il supporto alla personalizzazione delle icone è un’area che Google ha trascurato fino ad ora, e l’adozione di queste opzioni potrebbe indicare l’arrivo di ulteriori funzionalità personalizzate in futuro.

Ritorno dei widget nella schermata di blocco

Recentemente, Google ha confermato che i widget verranno reintrodotti anche sui telefoni con Android 16, dopo la loro esclusiva introduzione per i tablet. Questa funzionalità, che era presente in Android 4.2 e poi eliminata, consente di avere widget sulla schermata di blocco. Con il mio utilizzo dell’iPhone e di Android, i widget sono una delle caratteristiche più utili e versatili; permettono di visualizzare rapidamente eventi del calendario, liste delle cose da fare e scorciatoie a varie app.

Il ritorno dei widget sulla schermata di blocco permetterà agli utenti di visualizzare informazioni importanti senza dover accedere alla home screen. È un cambiamento positivo, dato che aumenta ulteriormente la personalizzazione degli smartphone Android.

Un aggiornamento che desterà interesse

Anche se Android 16 non è senza dubbio l’aggiornamento più entusiasmante che abbiamo visto, si sta rivelando molto promettente con miglioramenti attesi e nuove funzionalità pratiche. Sebbene molte delle novità siano principalmente sotto il cofano e non immediatamente visibili, è chiaro che ci sono alcune caratteristiche interessanti che stanno emergendo. Con la ristrutturazione delle Impostazioni rapide, nuove opzioni di personalizzazione delle icone e il ritorno dei widget, le attese per Android 16 continuano a crescere. Maggiori dettagli verranno probabilmente svelati durante Google I/O a maggio, alimentando ulteriormente la curiosità verso questo aggiornamento atteso.