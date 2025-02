Amazon sta preparando una nuova versione di Fire OS basata su Android 14

Amazon ha fatto parlare di sé nei recenti sviluppi riguardanti Fire OS, la propria piattaforma software per i dispositivi Fire. Nuove informazioni suggeriscono che l'azienda potrebbe non abbandonare del tutto Android per i propri Fire TV. Questo cambio di rotta potrebbe avere importanti ripercussioni per gli utenti e per il mercato delle smart TV.

Relazione fra Fire OS e Android

Negli anni, i prodotti della linea Fire di Amazon hanno avuto un rapporto complesso con Android. Molti dispositivi Fire, come tablet e TV, utilizzano una versione personalizzata di Android, che viene chiamata Fire OS. Nonostante Fire OS sia un sistema operativo che sovrappone funzionalità personalizzate su Android, la possibilità di installare il Google Play Store sui tablet Fire dimostra quanto siano interconnesse queste due piattaforme. Tuttavia, nel 2023, era emersa l’intenzione di Amazon di distaccarsi da Android per i suoi Fire TV, creando un nuovo software proprietario.

A distanza di oltre un anno da quella notizia, sono emerse informazioni che indicano che Amazon potrebbe continuare a supportare Android sui Fire TV. Infatti, sono stati scoperti documenti di sviluppo ufficiali da parte di Amazon che menzionano un build di Fire OS basato su Android 14. Questa rappresenta la prima indicazione concreta del fatto che Android potrebbe rimanere parte integrante della piattaforma.

Dettagli sulla documentazione di sviluppo

Uno dei documenti di supporto, intitolato "Sviluppare per dispositivi Amazon Fire TV che utilizzano Android 14", fornisce dettagli sull'aggiornamento del sistema. Questo documento sottolinea che il Fire OS basato su Android 14 utilizza il livello API 34. Le sezioni del documento esplorano modifiche significative che gli sviluppatori devono considerare nella creazione di applicazioni compatibili con questa nuova versione.

L'importanza di migrare verso componenti Android standard è evidenziata nel documento, poiché aiuta a minimizzare possibili problemi di compatibilità, rendendo più semplice la manutenzione delle applicazioni che verranno utilizzate su Fire TV. Questo suggerisce che Amazon sta preparando il campo per l'introduzione di un nuovo hardware Fire TV, o comunque si sta preparando a un aggiornamento futuro.

Possibili sviluppi futuri

Al momento non esiste una versione di Fire OS basata su Android 14 disponibile per l'hardware esistente. Ciò lascia aperta la porta a varie possibilità: potrebbe esserci un rilascio di nuovi dispositivi Fire TV con il supporto per Android 14, o ci potrebbe essere una strategia più ampia per garantire che Android continui a essere una parte fondamentale di Fire OS.

Un altro documento, intitolato "Panoramica di Fire OS", conferma la versione ufficiale di Fire OS basata su Android 14, classificandola come "Android Open Source Project 14: Basato su Android 14 ". Questa ulteriore conferma aumenta le probabilità che Amazon stia veramente preparando un aggiornamento di Fire OS che potrebbe includere Android 14, o comunque nuovi dispositivi Fire TV con questa tecnologia.

La situazione attuale

Nonostante le nuove informazioni emerse, rimane difficile considerare queste segnalazioni come un annuncio ufficiale di un Fire OS basato su Android 14. Gli sviluppatori e gli utenti devono rimanere vigili rispetto a eventuali aggiornamenti futuri, in quanto la situazione è ancora in fase di evoluzione.

Nella giungla di documenti e dichiarazioni, ciò che è certo è che Amazon sta valutando attentamente il futuro di Fire OS e la sua relazione con Android, cercando di adattarsi alle nuove tendenze del mercato delle TV intelligenti. Ora rimane solo da vedere come si concretizzeranno questi sviluppi nel prossimo futuro.