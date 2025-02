Amazon chiude l'Appstore per dispositivi Android: tutte le novità dell'annuncio

L'imminente chiusura dell'Amazon Appstore per dispositivi Android segna una svolta significativa per gli utenti. A partire da agosto 2025, non sarà più possibile scaricare o utilizzare applicazioni da questo store, che ha rappresentato un’alternativa popolare al Google Play Store. Questa decisione non inciderà sugli utenti di dispositivi Fire di Amazon, ma riguarderà molti consumatori di smartphone e tablet Android.

La chiusura dell'Appstore di Amazon: dettagli e tempistiche

Amazon ha comunicato che a partire dal 20 agosto 2025, l'Amazon Appstore non sarà più accessibile dai dispositivi Android. Questa notizia è stata confermata attraverso un aggiornamento dell'FAQ dell'Appstore, dove gli utenti sono stati avvisati che dopo quella data, qualsiasi applicazione scaricata dall’Appstore non sarà garantita per funzionare su dispositivi Android. Questo rappresenta una significativa perdita per molti utenti che si erano abituati a utilizzare questa piattaforma per scaricare app, giochi e contenuti multimediali.

L’Amazon Appstore ha servito come principale piattaforma di distribuzione di applicazioni per i dispositivi Fire di Amazon, come Fire TV e Fire Tablet. Mentre la decisione di chiudere il servizio per Android può sembrare drastica, l’azienda mantiene la sua offerta su dispositivi Fire, limitando la chiusura a un ecosistema più controllato. Inoltre, Amazon ha già informato gli sviluppatori che non sarà possibile continuare a inviare nuove applicazioni per i dispositivi Android, lasciando solo la possibilità di aggiornare le app già esistenti fino alla cessazione completa del servizio.

Amazon Coins: cosa cambia per gli utenti

Sempre a partire dal 20 agosto 2025, Amazon interromperà anche il programma di Amazon Coins, una forma di valuta virtuale utilizzata per acquisti in-app. Gli utenti hanno tempo fino a quella data per utilizzare le Coins rimaste nel loro account, poiché non sarà più possibile acquistarne di nuove. Le Coins non utilizzate dopo la scadenza saranno rimborsate, il che significa che gli utenti dovranno fare attenzione a spendere il loro saldo residuo prima della chiusura.

Questa decisione di sospendere il programma delle Coins si allinea con la chiusura dell'Appstore, suggerendo un riposizionamento strategico dell'azienda verso servizi più in linea con la propria offerta principale. La scelta di limitare le operazioni sull'Appstore indica un tentativo di concentrare gli sforzi su piattaforme più consolidate e redditizie per Amazon, come le già citate Fire TV e Fire Tablet.

Conseguenze per gli utenti e l'industria delle app

Con la chiusura dell'Amazon Appstore, gli utenti Android si troveranno di fronte a un cambiamento sostanziale nel modo in cui scaricano e utilizzano le applicazioni. Questo passaggio potrebbe spingere molti a dedicarsi esclusivamente al Google Play Store, rendendo ancora più centrale la posizione di Google nel mercato delle app per Android. Tuttavia, questa mossa potrebbe anche comportare opportunità per altre terze parti che cercano di entrare nel mercato delle app Android, evidenziando la vulnerabilità di Amazon nel mantenere una presenza competitiva.

Anche se gli utenti dei dispositivi Fire non saranno colpiti, la decisione di chiudere la piattaforma per Android potrebbe generare discussioni nel settore riguardo alla sostenibilità delle app store alternativi. La scelta di Amazon di restringere l'accesso suggerisce una riduzione dell'interesse verso le piattaforme non operative, portando gli sviluppatori a valutare altre strade per distribuire le loro applicazioni.

La chiusura dell'Amazon Appstore rappresenta quindi un cambiamento epocale nell'ecosistema Android, segnando la scomparsa di un'alternativa consolidata nel mondo delle applicazioni.