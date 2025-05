Amazon chiude la possibilità di scaricare contenuti Kindle su versioni obsolete dell’app Android

Amazon ha annunciato una svolta significativa per gli utenti Kindle, con la chiusura della possibilità di scaricare contenuti attraverso vecchie versioni dell’app Android. Quest’azione è destinata a bloccare pratiche che fanno leva sulle vulnerabilità del sistema di gestione dei diritti digitali , una mossa che arriva dopo che il gigante dell’e-commerce ha già limitato le funzionalità USB per il download e il trasferimento dei contenuti.

Cambiamenti nelle modalità di accesso ai contenuti Kindle

Acquistare libri per il proprio Kindle è un’operazione semplice e veloce grazie all’enorme assortimento presente su Amazon. Gli utenti possono scegliere tra l’acquisto diretto di titoli singoli, utilizzare Kindle Unlimited per un accesso illimitato o prendere in prestito libri da biblioteche partecipanti. Tuttavia, non tutti gli utenti seguono il percorso standard, e alcuni preferiscono avere la libertà di scegliere come gestire i propri ebook.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Tra le pratiche più comuni c’è il cosiddetto “sideloading”, che consente di importare contenuti nel Kindle oltre a quelli comprati tramite Amazon. Nonostante le recenti restrizioni imposte dalla piattaforma, molti utenti hanno trovato delle soluzioni. Ma ora, una nuova decisione da parte di Amazon potrebbe compromettere ulteriormente queste modalità.

Nel mese di febbraio, l’azienda ha già disattivato la funzione di “Download e trasferimento via USB“, che fino a quel momento permetteva di accedere ai propri file. Anche se questa cosa ha limitato alcune possibilità, non ha fermato per lungo tempo i più ingegnosi, che sono riusciti a far funzionare versioni precedenti dell’app Android di Amazon per continuare a scaricare i contenuti.

Fine della possibilità di utilizzo delle app obsolete

Purtroppo, questa opportunità è giunta al termine. Amazon ha comunicato che le versioni obsolete della sua app per Android non supporteranno più il download dei contenuti Kindle. In una comunicazione recente, Amazon ha avvisato gli utenti della necessità di aggiornare l’app alla versione più recente per continuare a godere delle funzionalità complete, evidenziando che “A partire dal 26 maggio 2025, le versioni dell’app Kindle per Android rilasciate prima di marzo 2022 non supporteranno più i download di contenuti Kindle“.

Ciò significa che molti utenti, che da anni utilizzano versioni datate dell’app, saranno costretti a fare un aggiornamento, se desiderano continuare a utilizzare il loro dispositivo in modo efficace. Amazon, tramite un messaggio su MobileRead, ha giustificato questa decisione come un modo per garantire che gli utenti possano beneficiare appieno dell’esperienza offerta dall’app, operando come previsto.

Riflessioni sui cambiamenti e futuro del download di contenuti

La chiusura di questa breccia nasconde anche l’intento di Amazon di rafforzare le sue politiche di DRM. Gli utenti che scaricavano libri dal catalogo di Amazon e poi correvano i file attraverso strumenti per rimuovere le restrizioni del DRM si sono ritrovati a dover trovare nuove strategie, poiché Amazon continua a restringere le opzioni disponibili.

L’assenza di alternative per i download su app obsolete rappresenta un ulteriore passo verso la centralizzazione dei contenuti. Questa strategia potrebbe contribuire a garantire che ogni libro acquistato resti sotto il controllo della piattaforma e diminuisca la possibilità di pirateria. Con una base di utenti sempre più ampia, Amazon si sta muovendo con decisione per proteggere i propri contenuti e garantire i diritti d’autore degli autori, rispondendo ai cambiamenti richiesti nel panorama della lettura digitale.

Coloro che utilizzano ancora versioni datate dell’app devono ora affrontare una scelta: aggiornare l’app per accedere a nuove funzionalità e miglioramenti o cercare strade alternative per mantenere la propria biblioteca Kindle. La notizia è stata ricevuta con interesse dagli utenti, lasciando aperte domande su come reagiranno a futuri cambiamenti nella gestione delle funzioni di download.