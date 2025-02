Aggiornamento Windows 11: La patch KB5051987 causa problemi a Esplora File

Recentemente, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5051987 per Windows 11, in corrispondenza con il consueto appuntamento del "Patch Tuesday". Questo aggiornamento, oltre a mirare a rafforzare la sicurezza del sistema operativo, ha introdotto nuove funzionalità, come un'integrazione a OneDrive che ricorda il sistema "Handoff" di Apple, facilitando la transizione fra dispositivi mobili e PC. Tuttavia, molti utenti stanno segnalando gravi malfunzionamenti, in particolare con Esplora File, il componente su cui l'aggiornamento avrebbe dovuto migliorare le prestazioni.

Problemi riscontrati dagli utenti con Esplora File

Secondo quanto riportato su Reddit e nei forum di supporto di Microsoft, molti utenti stanno affrontando problematiche rilevanti con la patch KB5051987. Il problema più critico è l'impossibilità di utilizzare Esplora File. Sebbene l'applicazione appaia attiva—il processo explorer.exe è visibile nel Task Manager—non risponde più ai comandi degli utenti, impedendo l’apertura di cartelle e file.

Report specifici indicano che alcuni utenti, oltre a non poter avviare Esplora File, hanno difficoltà ad aprire le cartelle dal desktop, a salvare documenti di Office e perfino a scaricare file. Cliccando su un'icona di una cartella, gli utenti possono visualizzare le sottocartelle, ma il contenuto rimane bloccato, rendendo impossibile l'accesso ai documenti e ai file memorizzati.

Questo suggerisce che il problema riscontrato non sia universale all’app, bensì isolato a specifiche funzioni di Esplora File. Ciò nonostante, l’impatto risulta evidente e significativo sull’esperienza complessiva degli utenti, pregiudicando le normali operazioni di lavoro e svago.

Altri problemi legati alla patch KB5051987

Non sono solo i problemi con Esplora File a destare preoccupazione. Ulteriori segnalazioni da parte degli utenti indicano che la patch KB5051987 non riesce a completare l'installazione in maniera corretta. Diversi utenti hanno riportato che l’aggiornamento si blocca a una certa percentuale per ore, prima di restituire un codice di errore.

Questi problemi non si limitano a Esplora File, ma emergono anche nei meccanismi di anteprima della barra delle applicazioni, nelle funzionalità della fotocamera e in altro ancora. Queste difficoltà contribuiscono a creare una situazione complessiva di insoddisfazione tra gli utenti.

Soluzioni temporanee e suggerimenti

Al momento, per coloro che stanno attraversando queste problematiche dopo l’aggiornamento, non ci sono soluzioni semplici o modifiche alle impostazioni capaci di risolvere i malfunzionamenti. La patch KB5051987, essendo un aggiornamento di sicurezza obbligatorio, si installerà in modo automatico sui PC degli utenti.

Le uniche opzioni per chi ha già installato l'aggiornamento sono attendere un intervento correttivo da parte di Microsoft o disinstallare manualmente la patch. Per rimuovere la patch, gli utenti devono seguire il percorso Impostazioni > Windows Update > Disinstalla aggiornamenti, selezionare la patch KB5051987, fare clic su Disinstalla, confermare la rimozione e riavviare il PC. È inoltre possibile sospendere temporaneamente gli aggiornamenti per prevenire una reinstallazione immediata.

L'importanza dei backup e dei ripristini

Questa situazione offre spunti di riflessione sull'importanza di avere un adeguato piano di backup e ripristino in caso di problematiche legate agli aggiornamenti software. Gli utenti sono invitati a considerare l'opportunità di creare punti di ripristino del sistema prima di installare aggiornamenti significativi, così da poter tornare a una versione stabile del sistema operativo in caso di malfunzionamenti.

In un contesto dove la sicurezza informatica è sempre più vulnerabile, la prudenza diventa una risorsa fondamentale per gli utenti di Windows 11. Con l’auspicio che Microsoft possa risolvere rapidamente i problemi derivanti dalla patch KB5051987, gli utenti devono adottare misure proattive per proteggere i propri dati e le proprie esperienze digitali.