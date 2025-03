Aggiornamento Windows 10: risolti gravi problemi di sicurezza, attenti ai rischi informatici

Un recente aggiornamento di Windows 10 ha attirato l’attenzione degli esperti di sicurezza informatica. Microsoft ha implementato misure difensive fondamentali per frenare attacchi informatici sfruttando vulnerabilità già note. L’agenzia Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento agli utenti: è cruciale aggiornare il sistema operativo al più presto per tutelare i propri dati.

Vulnerabilità di sicurezza critiche e la loro importanza

Nel pacchetto dell'ultimo aggiornamento, Microsoft ha affrontato sei vulnerabilità considerevoli, alcune delle quali sono classificate come 0-day. Questi problemi permettono a malintenzionati esperti di attaccare i sistemi sfruttando falle sconosciute fino a quel momento. In termini tecnici, si tratta di varie modalità di attacco, tra cui Spoofing, Bypass delle caratteristiche di sicurezza, Elevazione dei privilegi, Denial of Service, Divulgazione di informazioni e Esecuzione di codice remoto.

La scoperta di tali vulnerabilità sottolinea la necessità di mantenere sempre aggiornati i sistemi operativi. Con gli attacchi informatici in costante crescita, è essenziale che gli utenti prendano sul serio questi avvisi. La CISA ha chiarito che, per chi non potesse aggiornarlo immediatamente, l'opzione più sicura è spegnere il computer per evitare attacchi provati e documentati.

Le specifiche delle vulnerabilità identificate

Nel dettagliato report di Microsoft, le vulnerabilità risolte sono catalogate come CVE-2025-24993, CVE-2025-24991, CVE-2025-24984, CVE-2025-26633, CVE-2025-24985 e CVE-2025-24983. Quelle che riguardano NTFS, il file system predominante per Windows e Windows Server, necessitano particolare attenzione. Nello specifico, CVE-2025-24993 consente l'esecuzione di codice locale, mentre CVE-2025-24991 potrebbe permettere la divulgazione di porzioni di memoria, portando a seri problemi di sicurezza per gli utenti.

In aggiunta, la CVE-2025-24983 permette un'elevazione dei privilegi. Secondo ESET, noto fornitore di soluzioni di sicurezza, questa vulnerabilità è stata sfruttata attraverso un malware noto come PipeMagic, capace di esfiltrare dati e consentire accessi non autorizzati ai sistemi colpiti. Infine, la CVE-2025-24984 è un attacco 0-day legato al file system NTFS e può essere attivata inserendo un’unità USB compromessa in un computer Windows.

Cosa aspettarsi per il futuro di Windows 10

È importante ricordare che il supporto ufficiale per Windows 10 giungerà al termine nell'ottobre 2025. Dopo quest'anno, Microsoft non fornirà più aggiornamenti, assistenza o correzioni di sicurezza per questo sistema. Sebbene i computer continueranno a funzionare, per garantire la sicurezza informatica è opportuno considerare una transizione a Windows 11. Gli utenti sono invitati a seguire da vicino gli sviluppi e gli avvisi ufficiali per proteggere i propri dati in un contesto sempre più vulnerabile.

