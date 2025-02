Aggiornamento in arrivo per il servizio Now Playing degli smartphone Pixel: ecco cosa sapere

Un problema tecnico ha afflitto molti possessori di smartphone Pixel riguardo alla funzionalità Now Playing, che consente di riconoscere automaticamente le canzoni in riproduzione, già dal novembre 2024. La funzionalità, che viene visualizzata direttamente nella schermata di blocco, ha subito una battuta d’arresto con il rilascio dell'aggiornamento Android 15 QPR2. Google ha finalmente identificato l'origine del problema e ha promesso una soluzione in un futuro aggiornamento di Android.

Cos'è Now Playing e come funziona

Now Playing è una funzionalità distintiva degli smartphone Pixel che sfrutta una libreria integrata nel dispositivo per riconoscere le melodie suonate nell'ambiente circostante. Quando una canzone è in riproduzione, il titolo e l’artista appariranno sulla schermata di blocco. Gli utenti possono poi rivedere l’elenco di tutti i brani ascoltati durante la giornata. Questa caratteristica è stata apprezzata da molti per la sua praticità, consentendo una scoperta musicale semplice e immediata. Tuttavia, con il lancio dell'aggiornamento Android 15 QPR2, molti utenti hanno riscontrato malfunzionamenti, con il servizio che non riusciva a riconoscere le canzoni come in passato.

L’unicità di Now Playing risiede nel fatto che opera in modalità automatica, a differenza di app alternative come Shazam che richiedono l'interazione diretta dell'utente. Questo ha reso il problema ancora più frustrante poiché gli utenti non sempre si rendevano conto che la funzionalità non stava funzionando correttamente, fino a quando non tentavano di utilizzarla.

Un bug noto e la risposta di Google

Secondo il thread dell’issue tracker di Google, numerosi utenti hanno segnalato il problema riguardante Now Playing, evidenziando che il malfunzionamento è iniziato dopo il rilascio dell'aggiornamento di Android 15 QPR2. Il team Google ha rivelato che la situazione è stata notata e che un dipendente dell’azienda ha confermato che un bug ha effettivamente interrotto la funzionalità. La comunicazione ha sottolineato un grazie agli utenti per aver segnalato il problema, affermando che una correzione è in arrivo con un futuro aggiornamento. Anche se non sono state fornite informazioni dettagliate sui motivi del malfunzionamento o sulla tempistica esatta per il rilascio della patch, è previsto che la risoluzione possa arrivare con il prossimo Feature Drop programmato per marzo.

Tempistiche per la risoluzione del problema

Il problema ha afflitto gli utenti di Pixel per diversi mesi, e sulla base delle segnalazioni nel thread dell’issue tracker, il malfunzionamento si è inizialmente manifestato nel novembre 2024. Google aveva provato a risolvere il bug in Android 15 QPR2 Beta 3, ma la soluzione era stata solo parziale. Molti utenti hanno confermato che la funzionalità non era ancora operativa nemmeno dopo l’aggiornamento stabile di Android 15 di gennaio 2025 e con il lancio della prima Beta di Android 16.

Le persone con smartphone Pixel sono ora in attesa di ripristinare le funzionalità di Now Playing, mentre Google continua a lavorare sulla patch per garantire la corretta identificazione delle canzoni. Questo aggiornamento sarà cruciale per ripristinare una delle funzionalità più apprezzate dei dispositivi. Gli utenti dovrebbero quindi rimanere pazienti, poiché il problema potrebbe essere risolto nelle prossime settimane.