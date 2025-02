Aggiornamenti su Gemini Live: conversazioni più dinamiche e coinvolgenti in arrivo

Google sta intraprendendo un importante aggiornamento per Gemini Live, rendendolo "più dinamico e coinvolgente". Le novità, annunciate all’inizio del mese, cominciano a essere implementate per gli utenti, rappresentando un passo in avanti nella tecnologia delle conversazioni digitali.

Gli utenti possono verificare se stanno utilizzando la nuova versione di Gemini Live controllando i log delle attività delle app. Se nei log sono presenti file audio, significa che si sta usufruendo dell’aggiornamento più recente. Tuttavia, al momento, questa nuova versione non sembra essere ancora diffusa tra molti utenti. Infatti, un solo possessore di Google Pixel 9 Pro XL ha segnalato di aver ricevuto il nuovo aggiornamento.

Caratteristiche del nuovo aggiornamento

Google ha iniziato a implementare le modifiche a Gemini Live, con l’obiettivo di rendere le conversazioni più interessanti, anche se solo in modo limitato. La nuova versione potrebbe non presentare cambiamenti visivi significativi nell'interfaccia utente, ma apporta modifiche notevoli nella raccolta di dati, che permette all’utente di distinguere tra la versione aggiornata e quella precedente.

Durante la fase di anteprima delle modifiche, Google ha comunicato agli utenti di Gemini Live che la nuova versione ora salverà "audio, video e condivisioni di schermo" nelle attività delle app Gemini. Così, sarà possibile identificare se si sta utilizzando l’esperienza aggiornata. Aprendo l’app Gemini, cliccando sull’immagine del profilo e selezionando "Attività delle app Gemini", si potrà visualizzare una trascrizione in caso si stia utilizzando la vecchia versione.

Riconoscimento delle lingue e uso della voce

La nuova versione di Gemini Live include l’inserimento dei file audio delle conversazioni. Un utente di Reddit, u/evelyn_teller, ha condiviso la propria esperienza dichiarando di aver verificato che l’input audio fosse nativo, poiché la pagina delle attività delle app Gemini includeva tutti i frammenti audio delle sue interazioni con Gemini Live, con tanto di rumore di fondo. Questo testimonia una maggiore capacità di riconoscimento dell’audio.

Inoltre, l’utente ha notato che la nuova versione è molto abile nel riconoscere diverse lingue, comprese quelle meno comuni, anche quando non specifica esplicitamente di voler cambiare lingua. Questa è sicuramente una caratteristica rilevante che migliora ulteriormente l’esperienza utente.

Limiti della distribuzione dell’aggiornamento

Attualmente, l’aggiornamento non sembra essere ampiamente distribuito. Altri dispositivi, come il Google Pixel 9 Pro Fold e il Samsung Galaxy S25, non hanno mostrato segni del nuovo Gemini Live, secondo quanto riportato da Android Central. Questo solleva interrogativi su quanto tempo ci vorrà affinché la maggior parte degli utenti possa beneficiare di queste nuove funzionalità.

Nelle comunicazioni originali inviate agli utenti, Google ha descritto i cambiamenti come un modo per rendere le conversazioni più arricchenti e coinvolgenti. Il nuovo modello di Gemini Live sarebbe in grado di comprendere meglio le lingue, i dialetti e gli accenti all’interno di una singola chat rendendo così più semplice la comunicazione multilingue.

Cambiamenti nella politica di privacy

Un aspetto significativo da sottolineare riguarda la modifica delle politiche sulla privacy di Google, specificamente per quanto riguarda Gemini Live. Con l’introduzione di questo aggiornamento, gli input audio degli utenti verranno registrati e salvati. In futuro, quando Gemini Live offrirà il supporto video tramite il progetto Astra, anche le condivisioni di schermo verranno archiviate.

Google ha chiarito che, per migliorare l’esperienza utente, i file audio, video e le condivisioni di schermo sono salvati nell’Attività delle app Gemini, a patto che questa funzione sia attivata. I dati verranno cancellati in base al periodo di auto-cancellazione impostato dagli utenti e sarà sempre possibile gestire ed eliminare le attività delle app Gemini secondo le proprie preferenze. Questo rappresenta un cambiamento importante e i possessori di dispositivi soggetti a questo aggiornamento potrebbero considerare le implicazioni per la propria privacy.