Aggiornamenti di Windows 11: come verificare la versione installata sul proprio dispositivo

In un’epoca in cui la sicurezza informatica è diventata cruciale, è fondamentale tenere il proprio sistema operativo aggiornato. Windows 11, sviluppato da Microsoft, non fa eccezione, offrendo aggiornamenti periodici sia per le funzionalità che per la sicurezza. Questo articolo offre una guida dettagliata su come verificare la versione attualmente in uso e scoprire se si sta utilizzando l’ultima release disponibile.

Come controllare la versione di Windows 11 installata

Per accertarsi della versione in uso di Windows 11, è possibile avvalersi di un semplice comando. Premere i tasti Windows+R per aprire la finestra di esecuzione, quindi digitare “winver” e premere Invio. Si aprirà una finestra che fornisce informazioni dettagliate sulla versione di Windows in uso.

Nella sezione di destra è possibile visualizzare il numero di versione, che nel nostro caso è 24H2, corrispondente all’ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft al momento. È previsto che un nuovo aggiornamento, Windows 11 25H2, venga rilasciato nell’autunno del 2025.

Accanto al numero della versione è indicato anche il numero di build, come nel nostro esempio 26100, il quale specifica la versione del codice sorgente utilizzato per il sistema operativo. Ogni build include correzioni di bug e nuove funzionalità. Infine, il numero di revisione, 2894 in questo caso, indica ulteriori modifiche rispetto alla versione originale, che possono riguardare aggiornamenti di sicurezza o miglioramenti della stabilità.

Verificare le informazioni sulla versione di Windows 11 tramite Microsoft

Dopo aver identificato la versione attualmente in uso, è già utile visitare la pagina ufficiale di Microsoft intitolata “Informazioni sulla versione di Windows 11”. Qui, basta confrontare il contenuto della colonna “Versione” per controllare se l’aggiornamento utilizzato è l’ultimo disponibile.

Come indicato, 24H2 compare nella prima riga della tabella, il che suggerisce che è l’aggiornamento stabile più recente. Le versioni di Windows 11 indicate nella sezione “Canali di manutenzione” sono ufficialmente supportate da Microsoft e ricevono aggiornamenti frequenti. La data di disponibilità è vitale poiché indica quando Microsoft ha rilasciato una particolare funzionalità.

È cruciale assicurarsi che la propria versione di Windows 11 rientri tra quelle riportate nei canali di manutenzione. Se non fosse così, sarebbe opportuno procedere con l’aggiornamento a una versione supportata per garantire la sicurezza del sistema. La dicitura “Fine del servizio” nelle tabelle significa che quel particolare aggiornamento non riceverà più patch di sicurezza.

L’ultimo aggiornamento disponibile per Windows 11

Consultando la colonna “Build più recente”, è possibile identificare il più recente aggiornamento di Windows 11 per ogni funzionalità. Nel nostro caso, il sistema è aggiornato alla release 26100.2894. Tuttavia, consultando la tabella dei “Canali di manutenzione”, emerge che l’ultima build per Windows 11 24H2 è 26100.3476, suggerendo che non sono stati ancora applicati gli aggiornamenti di marzo 2025.

Per avere una visione più chiara, si può consultare la “Cronologia degli aggiornamenti di Windows 11” cercando 26100.2894. Qui si può confermare che il sistema ha ricevuto solo aggiornamenti relativi a gennaio 2025.

Un ulteriore modo per verificare è utilizzare la ricerca di Windows 11 digitando “Cronologia aggiornamenti” e cliccando su “Visualizza cronologia degli aggiornamenti”. Queste informazioni forniscono un quadro immediato degli ultimi aggiornamenti installati sul dispositivo.

Procedura per gestire gli aggiornamenti di Windows 11

Windows 11, per impostazione predefinita, è configurato per installare automaticamente gli aggiornamenti non appena diventano disponibili. Tuttavia, l’utente ha anche l’opzione di ricevere notifiche riguardo ai nuovi aggiornamenti, rendendo possibili decisioni autonome su quando scaricarli e installarli.

Pur non essendo un processo immediato, è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici in Windows 11. Questa possibilità consente agli utenti di avere un maggiore controllo sulle operazioni di aggiornamento e sulle tempistiche di installazione.

La guida fornita permette di monitorare lo stato attuale del sistema operativo in uso, consentendo di identificare eventuali arretrati in termini di aggiornamenti di funzionalità e di sicurezza. Essere sempre al passo con le ultime release è fondamentale per mantenere la propria esperienza d’uso sicura e ottimale.