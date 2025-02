Account Apple: è giusto che i giovanissimi usino il proprio?

È giusto che i minori abbiano (e usino) il proprio account Apple?

A ben vedere, ci sono diverse ragioni che sembrano supportare questa posizione. Nelle prossime righe, ne abbiamo individuato 5 che vogliamo condividere con tutti i nostri lettori.

Il controllo parentale

Anche con tutto l’impegno di questo mondo, è impossibile che il genitore riesca a controllare al 100% ciò che i bambini fanno con i dispositivi elettronici. E, purtroppo, non è possibile assicurarsi che non si imbattano casualmente su contenuti violenti, espliciti e, comunque, inappropriati rispetto alla loro età. Di contro, dire al proprio figlio che non può accedere a Internet fino a quando non avrà compiuto 18 anni non è certo fattibile.

Di qui, uno dei grandi vantaggi dei controlli parentali di Apple, un servizio che permette di monitorare e disciplinare l’utilizzo dei dispositivi elettronici da parte dei più giovani.

In particolare, utilizzando le impostazioni sul tempo di utilizzo è possibile bloccare app specifiche o contenuti espliciti, o ancora limitare la navigazione solamente a siti web inseriti in una white list. È anche possibile impostare dei limiti di età per i contenuti a cui i giovani possono accedere nelle app.

Una funzione particolarmente utile è anche quella di poter modificare i controlli parentali in qualsiasi momento ovunque ci si trovi. È ad esempio possibile impostarli solamente quando i bambini sono chiusi nella loro stanza o se ti accorgi che stanno passando troppo tempo davanti al display.

Il controllo del tempo

Altro grande beneficio è legato al controllo del tempo trascorso davanti allo schermo, cosa che ti permetterà di trovare un positivo equilibrio tra il permettere a tuo figlio di fruire del dispositivo elettronico e dei suoi contenuti (ti permetterà di rifiatare un po'!) e non esagerare con l’utilizzo dei device tecnologici.

Il miglior compromesso per bilanciare i due fattori di cui sopra è quello di impostare dei limiti di tempo davanti allo schermo: una volta stabiliti i limiti tramite l’app, sarà lo stesso dispositivo, automaticamente, a impedire la fruizione di nuovi contenuti.

Si possono inoltre impostare limiti specifici per tipologie di app, visualizzare un report su come il figlio trascorre il tempo davanti allo schermo o ancora programmare dei periodi di inattività in cui non possono accedere alle app (come potrebbe accadere nel momento dello studio).

Permettendo a tuo figlio di avere un proprio account Apple, potrai impostare tutto questo tramite le funzioni del controllo familiare.

L’approvazione delle app

Come tutti, anche i tuoi figli potrebbero finire con l’essere ossessionati dallo sperimentare sempre nuove app, scaricandone un sacco prima di trovare quella su cui trascorrere un po' di tempo.

Ebbene, permettere al proprio figlio di avere un proprio account Apple e aggiungerlo a quello familiare, permette di impostare un’approvazione che ti sarà richiesta ogni volta che cercheranno di scaricare un’applicazione. Peraltro, la funzione è attivata automaticamente nel momento in cui il titolare dell’account ha meno di 13 anni.

Ogni volta che il giovane cercherà di scaricare un’app, acquistare un film o un ebook, riceverai una richiesta che potrai approvare o rifiutare. Se la rifiuti, tuo figlio non potrà scaricare il contenuto richiesto.

Il monitoraggio della posizione

Configurando un account Apple per il proprio figlio e aggiungendolo alla propria rete familiare, tutti i dispositivi a cui accede con quell’account saranno automaticamente visualizzati, permettendoti di comprendere dove si trova.

Un altro beneficio di questa funzione è legato al fatto che se tuo figlio lascia il suo dispositivo tecnologico incustodito da qualche parte, l’app ti permetterà di rintracciarlo.

La concessione di una maggiore autonomia

Fin qui, i principali benefici che questo genere di servizio può dare al genitore. Tuttavia, ci sono vantaggi anche per il giovane che, attraverso la configurazione di un proprio account Apple, potrà godere di un maggiore senso di indipendenza.

Potrà infatti avere accesso a buona parte dei servizi di mamma e papà, creare le proprie playlist e fare tanto altro. Il tutto, però, nel recinto previsto dai genitori.

Insomma, creare un account per il proprio figlio può essere molto conveniente. Tu che ne pensi?