Apple annuncia una novità: gli utenti possono unire i loro acquisti tra i vari account

In un annuncio recente, Apple ha reso noto un'importante evoluzione per quanto riguarda la gestione degli account Apple. A partire da oggi, gli utenti hanno la possibilità di trasferire i propri acquisti da un account Apple secondario a quello primario. Questa novità si rivela particolarmente utile per chi si è ritrovato con più di un account e desidera semplificare la gestione dei propri contenuti digitali.

La migrazione degli acquisti: come funziona

Apple ha chiarito che, attraverso questo nuovo processo, gli utenti potranno trasferire app, musica e altri contenuti acquistati da un account secondario a quello principale. Il nuovo supporto disponibile sul sito di Apple fornisce dettagli utili per chi desidera intraprendere questa operazione. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcune condizioni affinché la migrazione possa avvenire senza intoppi.

In primo luogo, è essenziale che l'utente sia loggato con entrambi gli account su un singolo dispositivo, ovvero un iPhone o un iPad. L'account secondario, quello che contiene gli acquisti, dovrà essere registrato nelle impostazioni di Media e Acquisti, mentre l'account primario dovrà essere collegato a iCloud. Un altro aspetto importante è che l'account secondario non possa far parte di un altro gruppo di condivisione familiare.

In aggiunta, per realizzare il trasferimento, sarà necessario disattivare la condivisione degli acquisti sull'account secondario. Entrambi gli account devono operare nella stessa regione e avere attivata l'autenticazione a due fattori. È vietato avere alcun saldo residuo, noleggi o prenotazioni in corso sull'account secondario, e sarà necessario attendere 15 giorni dall'ultimo acquisto effettuato prima di avviare il processo di migrazione.

Guida passo-passo alla migrazione

Per procedere con la migrazione degli acquisti, gli utenti dovranno seguire alcuni passaggi ben definiti. Prima di tutto, si dovrà aprire l'app Impostazioni e toccare il proprio nome. Successivamente si dovrà andare su Media e Acquisti, cliccare su "Visualizza Account" e poi selezionare "Migra Acquisti". Dopo aver esaminato le informazioni presentate, si dovranno seguire i passaggi indicati fino al termine della migrazione.

All'conclusione del processo, un messaggio confermerà che “Gli acquisti sono stati migrati”. A questo punto, l'utente dovrà disconnettersi dall'account secondario nelle impostazioni di Media e Acquisti e effettuare l'accesso con l'account primario.

Un aspetto pratico da tenere a mente è che, una volta completata la migrazione, l'account secondario non potrà più essere utilizzato per media e acquisti. Questa nuova funzionalità è stata pensata per coloro che, per vari motivi, possiedono account distinti per iCloud e per gli acquisti sull'App Store e su Apple TV.

Informazioni aggiuntive e supporto

Per chi desidera ulteriori dettagli riguardo il processo di migrazione, Apple ha pubblicato un articolo di supporto ricco di informazioni utili. In questo modo, gli utenti possono accedere a un aiuto diretto che illustra ogni aspetto della migrazione, inclusi eventuali problemi e risoluzioni.

Con questa recente novità, Apple dimostra di voler facilitare l'esperienza dei propri utenti, rendendo la gestione degli account più semplice e accessibile, in particolare per chi ha storie di acquisto più complesse.