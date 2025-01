Come aggiornare l'indirizzo email principale dell'account Apple direttamente dall'iPhone

Registrare un Account Apple, noto precedentemente come Apple ID, è un passo fondamentale per accedere a una serie di servizi offerti da Apple. L'account può essere creato utilizzando un indirizzo email di Apple, come quelli che terminano con @icloud.com, oppure un'email già in possesso dell'utente. Ogni account è associato a una password e offre l'accesso a differenti servizi, che spaziano da iMessage a FaceTime. Inoltre, il sistema permette di associare più indirizzi email all'account, ma solo uno può essere designato come principale. Recentemente, con l'uscita di iOS 18.1, Apple ha semplificato il processo di modifica dell'email principale, consentendo all'utente di operare direttamente dall'iPhone, senza bisogno di accedere al sito web.

Procedura per modificare l'email principale dell'account Apple

Per cambiare l'indirizzo email principale associato al tuo Account Apple, è fondamentale che il tuo dispositivo sia aggiornato ad almeno iOS 18.1. Se necessario, è possibile verificare la versione del sistema operativo accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamenti e procedere con l'installazione degli aggiornamenti disponibili.

Una volta confermato che l'iPhone o l'iPad è aggiornato, il primo passo consiste nell'aprire le Impostazioni, poi selezionare il proprio nome che appare in cima allo schermo. A questo punto, è importante individuare e toccare la sezione “Accesso e sicurezza”. Una volta aperta questa sezione, troverai la voce relativa all'indirizzo email principale. Per modificarlo, devi disattivare l'opzione contrassegnata come “Indirizzo email principale”. A questo punto, verrà richiesta l'indicazione di un nuovo indirizzo email da associare, che può essere già presente tra gli account Apple o una nuova email non ancora utilizzata.

Dopo aver inserito il nuovo indirizzo, il sistema procederà con una verifica per confermare che l’indirizzo sia attivo e accessibile. Solo allora sarà possibile completare la modifica. Da quel momento, l'indirizzo email aggiornato non fungerà solo da punto di accesso, ma sarà utilizzato anche per misure di verifica dell'identità e per il recupero dell'account, oltre a essere integrato nei vari servizi Apple come iMessage, FaceTime e GameCenter.

Consigli e risorse aggiuntive

