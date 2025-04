9 segnali che ti indicano che il tuo smartphone va sostituito

Quando è il momento giusto per cambiare il tuo smartphone?

I grandi colossi tecnologici lanciano nuovi modelli ogni anno, spingendoti a cambiare di frequente il tuo telefono Android. Se sei una persona saggia, sai bene come inseguire l’ultimo trend possa essere folle (e deleterio per il tuo portafoglio).

Ovviamente non è necessario cambiare dispositivo ogni dodici mesi e, di fatto, non esiste un preciso lasso di tempo preciso. In questo articolo ti spiegheremo come valutare quando il tuo smartphone sta diventando troppo vecchio e, dunque, dovrai cominciare a guardarti attorno per cercare un nuovo modello.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

1- La batteria si scarica rapidamente

Per sapere se il tuo smartphone va sostituito o meno, un elemento fondamentale è la batteria. Con il passare dei mesi, senza ombra di dubbio, questa andrà a deteriorarsi in modo graduale.

Vi sono diverse pratiche che puoi attuare per migliorare la durata della batteria del tuo dispositivo, come il controllo delle app energivore per limitare le loro attività in background (o disinstallarle del tutto). Se queste semplici soluzioni non risolvono i problemi della batteria, il tuo dispositivo potrebbe essere alla fine del suo ciclo vitale.

Considera che le odierne batterie mantengono circa l’80% della capacità originale della batteria dopo 500-1.000 cicli di carica. Ciò significa che, nel giro di pochi anni, potresti ritrovarti con un telefono che non arriva a fine giornata.

Se il tuo smartphone ha qualche anno e i problemi della batteria lo rendono difficile da usare, prendi in considerazione una sostituzione. La sostituzione di questa componente, molto spesso non è conveniente: le batterie costano molto e, nella maggior parte dei casi, l’acquisto di un nuovo modello è la scelta più sensata.

2- Niente più aggiornamenti di sicurezza o software

Diversi smartphone in commercio ricevono aggiornamenti software e di sicurezza per due o tre anni al massimo. Se attualmente utilizzi un dispositivo che non riceve più patch software o di sicurezza, i tuoi dati e la tua privacy potrebbero essere a rischio.

Se vuoi mantenere un dispositivo utilizzabile e sicuro, acquistare un nuovo smartphone è la scelta migliore che tu possa fare. Al momento dell’acquisto, valuta solo prodotti con almeno cinque anni di supporto, così non dovrai effettuare un successivo aggiornamento a breve.

Considera che, i modelli di maggior rilievo possono offrirti fino a sette anni di aggiornamenti. Ciò può significare che vale la pena spendere qualche euro in più e utilizzare in relax il tuo smartphone per un lasso di tempo maggiore.

3- Il telefono sembra sempre più lento

La maggior parte dei telefoni rallenta dopo alcuni anni di utilizzo. Considerando quanto probabilmente fai affidamento sul tuo dispositivo per tutto, dalle e-mail di lavoro ai social network, non è divertente aspettare qualche secondo che il telefono risponda ogni volta che apri un’app.

Quando il telefono inizia a rallentare, puoi cercare di agire riavviandolo o effettuando un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Se però non hai risultati concreti, molto probabilmente il tuo smartphone va sostituito.

Calcola anche che, se la RAM non è più sufficiente, dovrai per forza cambiare dispositivo.

4- Non riesci a gestire più lo spazio a disposizione

Elimini costantemente vecchie foto e video e disinstalli app, ma sei sempre a corto di GB? Esistono diversi modi per liberare spazio sul tuo telefono, ma questi potrebbero non bastarti. Se queste soluzioni si rivelano temporanee, potrebbe essere il momento di acquistare un nuovo telefono con più spazio di archiviazione.

Molti nuovi smartphone sono dotati di 128 GB come standard. È più che sufficiente per se sei un utente nella media. Eventualmente puoi valutare il taglio da 256 GB, oppure affidarti a servizi cloud per conservare perlomeno parte dei file più voluminosi che hai sul dispositivo.

5- La fotocamera è sorpassata

Ogni anno i produttori lanciano nuovi telefoni con fotocamere più grandi e con migliori funzioni. Se la fotografia è un aspetto molto importante per l’utilizzo che fai dello smartphone, potresti sentire il desiderio di un salto di qualità.

Avendo dei limiti hardware, un telefono datato potrebbe spingerti verso l’acquisto di un nuovo modello. Ciò non significa che devi semplicemente inseguire i dispositivi con più megapixel, ma valutare nel complesso il comparto fotografico del nuovo telefono che stai per acquistare.

6- Il tuo telefono è danneggiato fisicamente

Non è raro vedere qualche graffio o ammaccatura sul tuo telefono con il tempo. Nulla di cui preoccuparti: finché i danni sono superficiali, non dovrai temere per il suo funzionamento. Tuttavia, se il danno influisce sull’utilizzo, è il momento di una sostituzione.

Inoltre, quando si tratta di danni, piccoli graffi che potrebbero sembrare puramente estetici possono a volte influire in modo molto più concreto di quanto potresti pensare. Ad esempio, una piccola crepa sul display potrebbe sembrare insignificante, ma potrebbe causare pixel morti o malfunzionamenti del touchscreen. Se il tuo telefono sembra malconcio e ripararlo non è un’opzione, lo smartphone va sostituito.

7- Le app si bloccano spesso

Anche sui nuovi telefoni possono verificarsi crash delle app. Se noti che più app si bloccano di continuo, potrebbe significare che il tuo telefono non ha abbastanza risorse disponibili per eseguire tali software.

Le app funzionano meglio con le ultime versioni di Android e hardware più recente. Non dovrebbe sorprenderti che i modelli più vecchi si blocchino quando eseguono nuove applicazioni, soprattutto se queste richiedono molte risorse.

Man mano che le app diventano più pesanti in termini di grafica, noterai maggiori problemi di questo tipo. A meno che tu non utilizzi il tuo smartphone per le funzioni di base (come chiamate e messaggi), puoi fare un vero e proprio salto di qualità con un modello nuovo.

8- Il dispositivo non è compatibile con il 5G

Le reti mobili 5G sono ormai attive da anni e hanno reso accessibili velocità di trasmissione dati più elevate con una latenza inferiore. Sebbene sia lo standard attuale, il tuo vecchio telefono potrebbe non essere compatibile con tale tecnologi.

Utilizzare un dispositivo che non può connettersi a una rete 5G significa perdere velocità di navigazione e avere una rete meno affidabile. Questo non è un grosso problema se ti connetti sempre al tuo Wi-Fi di casa. Tuttavia, se fai ampio affidamento sui dati mobili per il tuo lavoro e per le tue esigenze personali, il tuo smartphone va sostituito con un modello che supporti tale tecnologia.

9- Niente Intelligenza Artificiale

Hai bisogno dell’Intelligenza Artificiale sul tuo telefono? Almeno al momento, non è qualcosa di così essenziale. Anzi, molte persone preferiscono usare dispositivi senza AI.

Tuttavia, anche se non devi usare le funzionalità particolari, la tecnologia può funzionare dietro le quinte nei dispositivi più recenti per offrirti una migliore esperienza utente. Questo non è un fattore primario per scegliere se cambiare telefono o no ma, se sei in dubbio, potrebbe essere il proverbiale ago della bilancia.

Il tuo smartphone va sostituito? Usa il buonsenso

Utilizzare lo stesso telefono per più anni porta vantaggi economici, non dovendo comprare un modello nuovo, e anche sotto il punto di vista dell’ecosostenibilità.

Fatta questa premessa, devi sapere che un dispositivo troppo obsoleto comporta troppi svantaggi per non passare a un prodotto più recente. L’assenza di funzioni essenziali e una complessiva difficoltà di utilizzo, possono essere fattori che ti spingono verso una sostituzione quasi obbligatoria.

Considera anche che, al giorno d’oggi, esistono anche smartphone low cost, con prezzi inferiori ai 200 euro. Dunque, come avviene sempre in questi casi, usa il tuo buon senso per capire quando effettivamente il tuo smartphone va sostituito.