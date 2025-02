5 Motivi per comprare Pixel 9 nel 2025 (e 2 per non farlo)

Durante le vacanze di Natale ho riposto in un cassetto iPhone 15 Pro Max e Apple Watch Ultra 2 e sono tornato, dopo parecchio tempo, ad usare uno smartphone Android come telefono principale. Ho infatti rimesso al polso CMF Watch Pro 2 e ho inserito la SIM su Pixel 9.

Era da parecchi mesi che volevo provare Pixel 9, non avevo avuto l’occasione al momento del lancio, ma sto recuperando adesso il tempo perduto. Nell’articolo di oggi vorrei evitare la classica recensione di Pixel 9, ne sono già uscite mille mila, e concentrarmi su quelli che sono i motivi per comprare Pixel 9, e più generalmente uno smartphone Pixel, e quali sono i motivi per non farlo.

Piccola premessa: la mia prova di Pixel 9 è basata su un utilizzo durato un paio di mesi con il software aggiornato ad Android 15. Detto questo possiamo iniziare.

Video recensione a lungo termine di Pixel 9

5 Motivi per comprare Pixel 9

1 - Poche rinunce rispetto a Pixel 9 Pro e si spende meno

Pixel 9 è il modello più economico dei top di gamma presentati da Google la scorsa estate. Lanciato con un prezzo ufficiale di 899, ora si trova online a circa 699 e costa circa 130 euro in meno rispetto a Pixel 9 Pro.

Una differenza di prezzo giustificata da alcune differenze hardware, ma che, a mio modesto avviso, non vale la pena di affrontare. Scegliendo Pixel 9 invece di Pixel 9 Pro si rinuncia principalmente a due cose: alla fotocamera tele 5x che potrebbe tornare utile per alcune tipologie di scatto, ma che non è certo fondamentale nell’utilizzo quotidiano del telefono, e allo schermo LTPO che su Pixel 9 Pro riesce a gestire una frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz con risvolti positivi sui consumi, ma con un impatto poco tangibile nel classico utilizzo quotidiano. Lo schermo di Pixel 9 è a dir poco eccellente, gestisce in ogni caso il refresh a 120 Hz e ha colori brillanti ed una leggibilità perfetta in ogni condizione di luce.

Piccoli cambiamenti anche dal punto di vista estetico. La scocca di Pixel 9 è realizzata in metallo satinato mentre si è scelto il metallo lucido per 9 Pro. Vezzi estetici che però passano inosservati se, come me, usate il telefono con una cover.

2 - Formato compatto e design convincente

Sono un grande difensore del design della serie Pixel, la barra per la fotocamera posteriore mi è sempre piaciuta ed ho sempre apprezzato la stabilità di questi dispositivi quando sono poggiati su una superficie piana. Pixel 9 non fa eccezione e può contare su un design convincente e su colori chicchettosi, come il verde ed il rosa, che lo rendono bello, particolare e capace di distinguersi e di attirare l’attenzione.

Oltre ad essere esteticamente bello, il Pixel 9 è costruito in maniera impeccabile con bordi e cover piatte ed ottimi materiali, Corning Gorilla Glass Victus e metallo satinato, che garantiscono resistenza ed un feeling piacevole al tatto.

Ma non è tutto, Pixel 9 con le sue dimensioni compatte, 152,8x72x8,5 mm, si infila nella tasca dei pantaloni senza problemi, si tiene agevolmente in mano e si riesce ad utilizzare con una sola mano senza difficoltà. Sono un amante dei padelloni, nel corso degli anni ho acquistato smartphone sempre più grandi, ma nel frattempo sto invecchiando ed inizio ad apprezzare maggiormente la comodità e l’utilizzabilità di smartphone più compatti e comodi come il Pixel 9.

3 - Fotocamera al top

Come ho detto qualche riga fa, Pixel 9 perde la ottica tele 5x rispetto a Pixel 9 Pro, ma mantiene lo stesso eccellente comparto fotografico per quanto riguarda le altre due ottiche.

Anche Pixel 9, come da tradizione Pixel, si conferma un ottimo camera phone grazie alla doppia fotocamera posteriore composta da un’ottica principale da 50 MP stabilizzata otticamente e da una grandangolare da 48 MP.

Entrambe le ottiche si comportano in maniera impeccabile e riescono a scattare foto di altissima qualità. Gli scatti fatti di giorno con Pixel 9 sono di assoluta qualità grazie a immagini nitide, colori ben bilanciati, un punto di bianco sempre corretto e una messa a fuoco perfetta. Anche di notte le foto sono ottime con dei colori corretti, mai tendenti al giallo come capita su smartphone di fascia più bassa, e con un livello di dettaglio che rimane sempre più che apprezzabile grazie al poco rumore.

4 - AI, funzionalità e aggiornamenti

La fotocamera può anche contare su eccellenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che permettono di correggere, sistemare e modificare gli scatti in maniera importante. Grazie all’editor avanzato possiamo aggiungere persone, modificare il colore del cielo, eliminare oggetti e a generare porzioni di foto che non esistevano al momento dello scatto.

L’AI si ritrova poi all’interno di moltissime parti dell’eccellente sistema realizzato da Google ed aiuta ad impreziosire l’esperienza di utilizzo quotidiana con funzioni utili come la trascrizione e la registrazione delle chiamate, il risponditore automatico e Gemini integrato che funziona meglio ogni giorno e che si sta trasformando in un assistente realmente utile ed intelligente ed in grado di aiutarci a gestire al meglio le nostre giornate.

Il tutto si affianca da una della migliori personalizzazioni Android del mercato che regala una esperienza di utilizzo fluida, ricca e piacevole ed accompagnata da una interfaccia piacevole e profondamente personalizzabile.

Completa un comparto software praticamente perfetto, un supporto a lungo termine che garantisce 7 anni di aggiornamenti e che ci permetterà di utilizzare a lungo Pixel 9 con un sistema sempre aggiornato e sicuro.

5 - Finalmente migliora la batteria

Uno degli aspetti che mi aveva meno convinto dei Pixel precedenti, anche di Pixel 8, era l’autonomia della batteria. Il nuovo processore Google Tensor G4 ha fatto un bel passo in avanti sia in termini di prestazioni che di consumi energetici e consente, grazie anche alla buona batteria da 4700 mAh, di poter affrontare una intera giornata stress senza il pensiero della batteria scarica.

Purtroppo nessun passo in avanti sulla velocità di ricarica che si ferma a 27W in cablata e a 15W via wireless. Non troppo lenta, ma sicuramente si sarebbe potuto fare di meglio.

2 Motivi per NON comprare Pixel 9

1 - 128 GB potrebbero non bastare

Pixel 9 non ha difetti particolarmente evidenti, ma andando a controllare la scheda tecnica c’è un elemento che stona chiaramente su un device costoso e venduto come un top di gamma: la memoria interna. I 128 GB non espandibili del taglio base potrebbero non bastare se visto il peso delle moderne applicazioni e lo spazio occupato da foto e video in alta risoluzione. Capisco la visione cloud di Google e i relativi backup da fare online, ma 128GB sono difficili da accettare e per il taglio da 256GB bisogna mettere in conto una spesa di 100 euro in più.

2 - Video non perfetti in alcune situazioni

Andando poi a fare una valutazione più attenta della fotocamera ci si rende conto che il comparto video non è perfetto come quello fotografico. Se le foto sono impeccabili in ogni condizione di luce, lo stesso non si può dire dei video che tendono a soffrire in condizioni di luce difficile. In questi casi la qualità cala e ci si allontana dai livelli di alcuni smartphone concorrenti come Galaxy ed iPhone. Si sarebbe probabilmente potuto fare qualcosa di meglio lato ottimizzazione.

Altro aspetto non perfetto dei video è il passaggio dall’ottica principale alla grandangolare dove si nota un piccolo scatto che non rende la transizione fluidissima e si nota anche un cambio del bilanciamento del colore. Qui da Google mi sarei aspettato qualcosina di meglio, ma stiamo parlando di dettagli che molto probabilmente un utente medio potrebbe non notare.

Pixel 9: ne vale la pena nel 2025?

In un mondo di prodotti tutti uguali, a fare la differenza sono i dettagli e il software e in questi settori Pixel 9 brilla e riesce ad offrire un’esperienza di utilizzo quotidiano praticamente perfetta. I difetti individuati sono poca cosa e non riescono a rovinare la valutazione complessiva di smartphone eccellente.

Vale quindi la pena di acquistare Pixel 9 nel 2025? La risposta è sicuramente sì, soprattutto al prezzo attuale e con eventuali cali ulteriori che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.