5 migliori smartphone compatti sotto i 5 pollici del 2020

Gli smartphone compatti, quelli che misurano al massimo 5 pollici, con il passare del tempo stanno gradualmente scomparendo dagli store digitali e da quelli “fisici”.

Questa nicchia di mercato in fase di restringimento, offre dunque una possibilità di scelta sempre meno ampia rispetto al passato. Eppure, per molti utenti, la compattezza resta comunque una caratteristica molto importante. Di fatto, quando un dispositivo di questo tipo diventa obsoleto (e dunque si può utilizzare in maniera alternativa) trovare un device sostitutivo può essere difficile.

In questo articolo cercheremo di focalizzarci proprio sugli smartphone di 5 pollici, cercando di individuare i modelli che, nonostante le tendenze di mercato, fanno ancora della compattezza il loro punto di forza.

Smartphone compatti? Quando piccolo è meglio

Con il passare degli anni, gli smartphone si sono evoluti diventando dispositivi a tuttotondo. Ad oggi infatti, gli smartphone più venduti puntano su display di grandi dimensioni e, in tale ottica, talvolta si opta anche per device pieghevoli.

Se fino a qualche anno avere un dispositivo tascabile era dunque vantaggioso, oggi uno schermo troppo ridotto impedisce di fruire al meglio delle enormi potenzialità offerte da iOS e Android. Se una volta vi erano anche modelli di smartphone ultra-compatti da 4 pollici, ad oggi sono praticamente impossibili da reperire sul mercato.

Per fortuna, nonostante tutto, come vedremo esistono ancora modelli da 5 pollici che resistono comunque alle tendenze del marcato. In questo articolo andremo a proporvi quelli che sono, attualmente, le migliori soluzioni per quanto concerne il mercato degli smartphone compatti.

Samsung Galaxy A3

Chi pensa che in questa categoria possano essere presenti smartphone di sottomarche o simili, deve subito ricredersi. Samsung Galaxy A3 infatti, rappresenta degnamente la categoria grazie ai suoi 4.7”. A dispetto delle dimensioni, lo schermo risulta di ottima fattura essendo Super AMOLED in 16:9.

Dal punto di vista tecnico, esso presenta un processore octa-core da 1.6GHz, 2GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 6, abbinato a un buon livello connettività grazie al WiFi, alla tecnologia Bluetooth, al sensore NFC e al GPS. La fotocamera primaria prevede un sensore da 13 MP (f/1.9) con autofocus e flashLED. La fotocamera secondaria, invece, monta un sensore ottico da 8MP (f/1.9).

Samsung Galaxy A3 non sarà un modello mostruoso a livello di prestazioni, ma si tratta comunque di uno degli smartphone compatti più validi e comodi in termini di rapporto ingombro/qualità.

Motorola Moto E4

Individuare smartphone compatti low cost (ovvero sotto il centinaio di euro) è sempre più difficile, soprattutto se si punta su un minimo di qualità. Esula da questo discorso Moto E4, device proposto da Motorola in grado di coniugare dimensioni e costo ridotti a una qualità tutto sommato accettabile.

Dotato di una scocca in metallo, questo smartphone mette a disposizione un display curvo 2.5D da 5 pollici con risoluzione HD. Sulla fascia di prezzo fino a questo momento è pressoché impossibile trovare uno schermo migliore: la tecnologia IPS vanta una luminosità da far invidia ai device di fascia superiore e più moderni. Gli angoli di visione e la qualità delle immagini sono altri punti a favore del prodotto Motorola.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 425 quad-core a 1.7GHz con 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna e il sensore delle impronte digitali. Ottima sia la connettività (4G LTE, BT4.1 LE, WiFi 802.11 a/b/g/n, GPS, micro USB, jack da 3.5mm) che il comparto fotografico con una fotocamera anteriore da 5MP e quella posteriore da 8MP.

Sony Xperia XZ2 Compact

Alternativa sempre caratterizzata da dimensioni alquanto interessanti è il Sony Xperia XZ2. Si tratta di un modello da 5”, dotato comunque di un apprezzabile schermo FullHD HDR in 18:9) e di un design decisamente minimal.

Maneggevole, perfetto per essere portato ovunque, l’XZ2 Compact può avvalersi di 4 GB di RAM, una memoria interna da 64 GB (espandibili), un processore Snapdragon 845, una fotocamera da 19 MP (con HDR e Motion Eye 3D Creator). Per quanto concerne il sistema operativo, si parla di Android 8 Ore.

Tra le caratteristiche positive di questo device troviamo anche la presenza di un ottimo comparto audio, grazie agli altoparlanti stereo dotati di tecnologia S-Force Front Surround.

iPhone SE

In una selezione di migliori smartphone compatti, non ne poteva mancare l’alternativa con marchio Apple.

iPhone SE infatti, si propone agli utenti con un display Retina HD da 4,7”. Esso è disponibile con tagli di memoria interna variabili, ovvero 64 GB, 128 GB e 256 GB. Il processore è costituito da un Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.

Per quanto concerne le fotocamere, è bene segnalare la principale con 12 MP (con tanto di modalità Ritratto, Controllo profondità, Smart HDR e registrazione video 4K) e una anteriore da 7 MP. Non mancano poi altre caratteristiche tipiche dei prodotti Apple, come il sistema Touch ID e il supporto per Apple Pay.

In alternativa, è possibile optare anche per un più datato iPhone 8, con processore A11 Bionic a 6 core, supportato da 2 GB di RAM e da una memoria interna da 256 GB. Anch’esso infatti, misura 4,7”.

Huawei P8 Lite

Chiudiamo dunque questa lista con Huawei P8 Lite, uno smartphone da 5” con un display LCD dotato una risoluzione da 1280×720 Pixel. Il processore è un HiSilicon Kirin 620 a 64bit octa-core da 1.2GHz.

La CPU è degnamente affiacanta da una GPU Mali 450 MP4, da 16 GB di memoria interna (espandibile fino a 128 GB) e 2 GB di RAM. La fotocamera anteriore è da 5 MP, mentre quella principale è da 13 MP con flash LED e stabilizzazione digitale. La connettività prevede il sensore NFC, il Bluetooth 4, il GPS A-GPS/GLONASS e il WiFi 802.11 b/g/n. la batteria è da 220 mAh e il sistema operativo è Android 5.0.2.