Perché dovresti acquistare un iPhone ricondizionato

Se desideri acquistare uno smartphone di alta qualità ma hai un budget limitato, un iPhone ricondizionato potrebbe essere la soluzione ideale per te. Gli iPhone ricondizionati offrono prestazioni e funzionalità equivalenti a quelle dei nuovi modelli, ma a un costo notevolmente inferiore.

Un iPhone ricondizionato è un normale iPhone di Apple che è stato originariamente acquistato da un utente e successivamente restituito al produttore o a un rivenditore per varie ragioni possibili. Attraverso un accurato processo di ricondizionamento, questi iPhone vengono portati nuovamente alle condizioni ideali per essere rimessi in vendita.

Il processo di ricondizionamento seguito da Apple e dai rivenditori autorizzati prevede diverse fasi. Inizialmente, il dispositivo iPhone restituito viene attentamente ispezionato e valutato per determinare il suo stato generale e individuare eventuali parti danneggiate o difettose. Successivamente, le componenti che richiedono sostituzione vengono rimpiazzate con parti nuove e perfettamente funzionanti.

Dopo la sostituzione delle parti, il dispositivo iPhone viene completamente pulito da eventuale polvere o sporco accumulati nel tempo, sia esternamente che internamente. Successivamente, si procede al ripristino del firmware e del software di sistema, reinstallando il sistema operativo originale e tutti i software forniti da Apple.

Acquistare un iPhone ricondizionato è come acquistare un telefono di seconda mano o usato? In realtà no, poiché la maggior parte dei prodotti ricondizionati di Apple proviene da resi di clienti entro i 14 giorni consentiti dalla politica di rimborso o da campioni esposti nei negozi. In entrambi i casi, i prodotti sono soggetti a rigorosi test e ispezioni da parte di Apple prima di essere riqualificati e rimessi in vendita come dispositivi ricondizionati.

Eventuali difetti vengono individuati e risolti, garantendo che i dispositivi rispettino gli stessi standard qualitativi dei prodotti nuovi. Le probabilità che i dispositivi ricondizionati abbiano subito un uso intensivo da parte dei clienti originali sono molto basse, in quanto la durata della loro prima “vita utile” è stata breve.

In questo articolo esamineremo da vicino i molteplici vantaggi degli iPhone usati, rigenerati e ricondizionati, e spiegheremo perché dovresti seriamente considerare l’acquisto di un dispositivo Apple di questo tipo, sicuro, performante ed economico. Troverai anche la nostra selezione dei migliori modelli di iPhone ricondizionato attualmente sul mercato, in modo che tu possa scegliere quello che più si avvicina alle tue esigenze e al tuo budget.

Quale iPhone ricondizionato acquistare?

Una volta compreso il potenziale dei prodotti rigenerati, diamo un’occhiata ai migliori modelli di iPhone ricondizionati attualmente sul mercato. Trattandosi dell’ultimo modello, iPhone 15 e i suoi fratelli maggiori non sono ancora disponibili, ma presto probabilmente lo saranno.

Quale iPhone ricondizionato acquistare? Scopriamolo insieme.

iPhone 14

iPhone 14 è ancora oggi un ottimo acquisto, sia per gli utenti domestici che per i professionisti che necessitano di un dispositivo potente, veloce e con un’ottima autonomia. Con un Display Super Retina XDR da 6,1″, una batteria che dura tutto il giorno e che offre fino a 20 ore di riproduzione video, il dispositivo è ancora un best buy per il 2023, soprattutto se acquistato in versione ricondizionata.

Il dispositivo è solido, robusto, e resistente all’acqua grazie alla tecnologia Ceramic Shield. Inoltre, il Chip A15 Bionic con GPU 5-core offre prestazioni di altissimo livello in grado di dare grandi soddisfazioni anche a chi utilizza il telefono per lavoro.

Anche fotografi e videomaker apprezzeranno particolarmente il dispositivo, oggi ancora in grado di scattare fotografie in altissima qualità e di girare video incredibili. Questo è possibile grazie alle Modalità Azione, che offre riprese stabili e senza sbalzi, e alla Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

iPhone 14 Pro

Nonostante non si tratti dell’ultimo modello uscito, iPhone 14 Pro è ancora oggi uno smartphone di altissima qualità e in grado di soddisfare le esigenze di una grande varietà di utenti. Grazie alle sue funzionalità avanzate, agli ottimi materiali di costruzione e al suo incredibile chip, il telefono di Apple è infatti perfetto sia per gli utenti domestici che per i professionisti.

Con un display OLED da 6,1 pollici, una densità di pixel di 460 ppi e una risoluzione di 1179×2556, il dispositivo è in grado di offrire agli utenti una qualità visiva ottima. Lo stesso vale per le foto: questa versione di iPhone 14 monta una fotocamera da 48 megapixel con flash doppio e stabilizzatore in grado di offrire fotografie nitide, colori vividi e una qualità difficile da trovare su altri dispositivi dello stesso tipo.

Ottima anche la fotocamera frontale, che offre invece 12 megapixel. Con supporto dual SIM, il nuovo iPhone 14 Pro supporta le reti mobili fino al 5G e offre tanti tipi di connettività, tra cui quella WiFi e Bluetooth 5.3.

iPhone 14 Pro è la scelta ideale per chi necessita un dispositivo dall’autonomia incredibile. La sua batteria da 3125 mAh offre ore di utilizzo con una ricarica ultra veloce.

Il dispositivo offre una vasta gamma di nuove funzionalità, come il display always on e la nuovissima Dynamic Island, che consente di visualizzare musica, notifiche, chiamate e tanto altro senza mai abbandonare la schermata che si sta visualizzando.

Acquistare iPhone 14 rigenerato è un ottimo modo per ottenere un telefono avanzato ed estremamente performante risparmiando sul prezzo originale, e godendo lo stesso di un prodotto nuovo e con una lunga vita davanti.

Sicuramente uno dei migliori modelli di iPhone ricondizionato che tu possa acquistare nel 2023.

iPhone 13

Sono passati tanti anni dall’uscita di iPhone 13, ma questo non significa che non si tratti di un ottimo smartphone da acquistare nel 2023, soprattutto se ricondizionato. iPhone 13 è uno smartphone resistente, costruito con materiali di alta qualità e in grado di offrire prestazioni ancora ottime sotto tutti i punti di vista.

Gli appassionati di fotografia potranno godersi foto, video e immagini su un ottimo Display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Ottime anche le due fotocamere e la Modalità Cinema. Quest’ultima presenta una profondità di campo smart con spostamento automatico della messa a fuoco nei video, e che a loro volta potranno anche essere girati in HDR a 4K con Dolby Vision.

Ecco perché iPhone 13 è ancora un’ottima scelta per chi desidera scattare ottime foto e girare video di alta qualità, ma senza spendere troppo.

Anche la batteria è stata migliorata e ora offre performance ancora più soddisfacenti rispetto ai modelli precedenti.

Acquistare iPhone 13 ricondizionato nel 2023 è un’ottima idea per risparmiare ulteriormente su un telefono di alta qualità, il cui prezzo è già nettamente inferiore rispetto al costo di uscita.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro è l’evoluzione di iPhone 13, e per questo motivo appartiene a una fascia di prezzo leggermente più alta. Ecco perché acquistarlo in versione ricondizionata può essere un’ottima idea che consente di risparmiare ulteriormente e ottenere allo stesso tempo un vero gioiellino ancora perfettamente performante.

Il dispositivo offre un display con frequenze di aggiornamento elevate, tante modalità per scattare fotografie in alta definizione e macro, registrazione video ProRes e le migliori fotocamere mai realizzate su qualsiasi iPhone.

Con un sistema operativo iOS 15, iPhone 13 Pro supporta il 5G e la ricarica MagSafe. Proprio come il modello base, anche il Pro è caratterizzato da un chip A15 Bionic ma offre anche un core GPU aggiuntivo in grado di rendere il dispositivo perfetto per il gaming e per l’editing.

Chi lavora nel campo del videomaking e della fotografia potrà invece contare su una tripla fotocamera arricchita da un’ottima modalità cinematografica.

Dal punto di vista dei materiali di costruzione, iPhone 13 Pro presenta un design robusto con Ceramic Shield, con un elegante retro opaco e lati rifiniti in acciaio inossidabile lucido.

Si tratta di uno smartphone molto avanzato dalle prestazioni stellari, che offre un display Super Retina XDR, animazioni fluide e una grafica nitida sotto tutti i punti di vista.

Acquistare iPhone 13 Pro ricondizionato nel 2023 può rivelarsi un ottimo affare, soprattutto per chi ha rimandato l’acquisto per anni a causa del prezzo elevao.

iPhone 13 Pro Max

Lo stesso vale per iPhone 13 Pro Max, la versione ancora più avanzata del modello 13.

A differenza dei modelli precedenti, le cui versioni Pro e Pro Max presentavano differenze sostanziali, queste due versioni di iPhone sono praticamente identiche sotto tutti i punti di vista. Uno dei pochi aspetti che distingue i due modelli è infatti la grandezza dello schermo: iPhone 13 Pro Max presenta infatti un display ProMotion da 6,7 pollici e di conseguenza un peso nettamente superiore rispetto ad iPhone 13 Pro.

Questo è dovuto principalmente alle dimensioni della batteria, che in questo dispositivo superano di gran lunga quelle dei modelli precedendi offrendo di conseguenza un’autonomia ancora più buona.

Inutile dire che acquistare oggi un iPhone 13 Pro Max ricondizionato può rivelarsi un ottimo affare, soprattutto per chi non ha il budget da dedicare a uno degli ultimi modelli usciti ma vuole comunque aggiudicarsi uno smartphone di tutto rispetto e in grado di offrire prestazioni professionali.

iPhone 13 Mini

Come abbiamo già visto nella nostra guida all’acquisto dei migliori iPhone in commercio, nuovi modelli sul mercato peccano di un piccolo dettaglio: ad oggi, non esiste un modello Apple leggero e compatto. Ecco perché acquistare iPhone 13 Mini nel 2023 è ancora un’ottima idea, soprattutto se si desidera fare del telefono un utilizzo base e senza troppe pretese.

Le ridotte dimensioni del device non devono ingannare: la durata della batteria sarà infatti estremamente soddisfacente e migliore rispetto ai modelli precedenti.

La versione Mini presenta due fotocamera wide e ultrawide in grado di offrire foto e video in alta qualità. iPhone 13 Mini è un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni che può garantire ottime performance anche a chi intende utilizzarlo per scopi professionali.

Se hai sempre desiderato acquistare iPhone 13 Mini ma ti sei sempre lasciato frenare dal fatto che fosse un modello non molto recente, acquistare una versione ricondizionata può essere un ottimo modo per ottenere il dispositivo a prezzo scontato, andando a ridurre ulteriormente un costo che negli anni si è già attenuato molto.