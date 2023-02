13 app Android che puoi sostituire direttamente con Google

Molto probabilmente ti sei già accorto che Google non è un semplice motore di ricerca. Al giorno d’oggi, infatti, offre una suite di svariati strumenti, con funzionalità che di solito richiedono app specifiche.

Non dovresti sottovalutare tutto ciò, visto che esistono diversi vantaggi nel sostituire app di terze parti con soluzioni interne a Google. In primis, non dovrai installare software ulteriore, andando a sovraccaricare lo smartphone. In seconda battuta, scegliendo i tool di Google avrai a che fare con strumenti che si integrano perfettamente con l’ecosistema Android.

A conti fatti però, quali sono queste utility così interessanti? In questo articolo ti proporremo 20 soluzioni che ti permetteranno di eliminare non poche app sul tuo smartphone.

Meteo

Le app dedicate al meteo sono tra le più diffuse, anche se a conti fatti Google ne offre già una.

Quando apri l'app Google, vedrai una scorciatoia meteo appena sotto la barra di ricerca. Puoi accedervi anche digitando Meteo nella barra di ricerca.

Da questa possibile modificare l'unità per la temperatura (celsius/fahrenheit), visualizzare le previsioni del tempo del giorno successivo o dei prossimi 10 giorni e aggiungere un collegamento alla schermata iniziale. Un'altra cosa che puoi fare è cercare il meteo in una località specifica: ad esempio, puoi cercare Meteo a Roma per conoscere il tempo in quella città specifica.

Calcolatrice per le mance

L'app Google viene fornita in bundle con un'elegante calcolatrice di mance a cui puoi accedere facilmente digitando Calcolatrice di mance nella barra di ricerca (o semplicemente toccando l'icona del microfono e pronunciando tale parola).

Puoi quindi specificare l'importo della fattura, quanto vorresti lasciare di mancia in percentuale e persino il numero di persone nel tuo gruppo in modo da poter suddividere la somma.

Notizie e interessi

Uno dei primi elementi che vedrai non appena atterrerai sull'app Google sono notizie e contenuti basati su ciò che gli algoritmi di Google pensano che possa piacerti. Quello che potresti non sapere è che puoi personalizzare, seppur solo in una certa misura, il tipo di contenuto che viene proposto sul tuo feed.

Per personalizzare e aggiornare gli argomenti che ti interessano, vai alla tua immagine del profilo e seleziona Impostazioni - Personalizzazione - Gestisci i tuoi interessi. Qui puoi aggiungere nuovi temi e argomenti da seguire oppure puoi modificare quelli esistenti che Google ha impostato automaticamente in base alla tua cronologia delle ricerche.

La maggior parte degli articoli che appaiono nel tuo feed sono personalizzati in base alle tue preferenze e alla cronologia delle ricerche. Tuttavia, se c'è qualcosa che non ti piace, puoi cambiarlo nel feed stesso. Tocca il menu a tre punti della scheda, dove avrai tre scelte: nascondere una particolare storia, smettere di seguire del tutto l'argomento o bloccare il sito Web in questione.

Salva per dopo

Puoi salvare gli articoli che hai letto, le immagini che hai visualizzato o i luoghi che hai cercato nell'app Google, per averli a disposizione anche in seguito. Per fare ciò, tocca l'icona del segnalibro nella parte superiore dei collegamenti aperti e l'articolo verrà aggiunto alle tue pagine preferite all'interno della scheda Raccolte nella barra in basso.

Puoi persino creare una nuova raccolta se stai effettuando ricerche per uno scopo specifico, ad esempio un viaggio o un progetto specifico. In questo modo, puoi salvare i segnalibri sotto forma di elenchi a tema, per una fruizione ancora più comoda e ordinata.

Valuta, unità e conversioni di tempo

L'app Google ti consente di eseguire tutti i tipi di conversioni, tra cui valuta, unità e tempo, evitando di dover scaricare un’app (o più di esse) per gestire al meglio tali operazioni.

Eventi e risultati sportivi

Puoi tenerti aggiornato sui tuoi sport preferiti cercando Sport nell'app Google.

Digitando questa parola, avrai accesso a una sezione dedicata con tanto di lista di eventi sportivi, ultime notizie, risultati e classifiche della disciplina che preferisci.

Traduzioni

Se parliamo di traduzioni e Google, la prima cosa che viene in mente è senza ombra di dubbio Google Translate.

Non tutti sanno però che, attraverso l’app principale di Google, è possibile ottenere un accesso rapido al celebre traduttore. Basta infatti cercare traduzioni con comandi del tipo “Ciao in francese” per ottenere una traduzione rapida della parola desiderata.

Ricerca delle immagini

Puoi utilizzare la funzionalità di Google Lens direttamente dall'app Google stessa.

Per accedervi, tocca l'icona della fotocamera nella barra di ricerca e, così facendo, avrai accesso a tutte le funzionalità legate a questo prezioso strumento.

Calcolatrice classica

Un'altra app di base che quasi tutti usano è la calcolatrice.

Anche se non mancano le app alternative a quella offerta da Google, questa di solito è più che sufficiente per la maggior parte di utilizzi. Per accedere alla stessa, ti basta aprire l’app Google e cercare Calcolatrice.

Dizionario e pronuncia

Per accedere al dizionario nell'app Google, cerca semplicemente Dizionario. Dopo aver cercato il significato di una parola, puoi toccare l'icona del microfono per ascoltarne la pronuncia.

Tuttavia, se sei interessato solo alla pronuncia di una parola, è meglio eseguire una nuova ricerca su Google per [Esempio parola] di pronuncia, sostituendo “Esempio parola” con il termine specifico che vuoi esaminare.

Risolvere problemi matematici

Puoi utilizzare la funzione di risoluzione dei problemi matematici utilizzando, ancora una volta, Google Lens. In alternativa, puoi anche risolvere problemi geometrici e disegnare grafici digitando comandi, per esempio Risolvi Triangolo o, per quanto riguarda i grafici, Grafico per x^2.

Stato di un volo

Se conosci un numero di volo aereo, puoi cercarlo nell'app Google per verificarne lo stato. Il formato è qualcosa come PK789, che è il numero del volo, magari specificando anche partenza e destinazione.

Informazioni su un film

Troverai informazioni come data di uscita, le valutazioni dei critici e del pubblico, il cast, i trailer e molto altro se cerchi film in combinazione con le parole adatte.

Conclusioni

Sebbene queste funzionalità non possano certamente sostituire delle app specifiche a tutti gli effetti, sono perfette per chiunque ha necessità occasionali in quel determinato contesto.

Le soluzioni proposte da Google possono essere particolarmente utili se il tuo telefono ha poco spazio di archiviazione e non intendi acquistare un nuovo smartphone. D’altro canto Google è già integrato nel tuo dispositivo e puoi fruirne tranquillamente anche utilizzando i comandi vocali.