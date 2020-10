Le 10 migliori app per liberare spazio sul tuo smartphone Android

Anche i migliori smartphone dopo qualche mese di utilizzo rallentano e non sono più veloci e performanti come quando li hai accesi per la prima volta, dopo averli tirati fuori dalla confezione. Con il tempo il tuo telefono inizia infatti a riempirsi di “spazzatura” di cui potresti non essere nemmeno a conoscenza. Con l’uso dello smartphone, file temporanei e disordine nella cartella dei download la fanno da padroni appesantendo il tuo telefonino. La buona notizia è che, eliminando tutti questi file inutili, potrai ottenere più spazio di archiviazione sul tuo smartphone.

Se hai bisogno di liberare spazio per le foto o noti che il tuo telefono sta rallentando, queste app che ti presentiamo di seguito possono aiutarti ad espandere la memoria del tuo telefono. Se non vuoi affidarti ad alcuna applicazione ma vuoi fare da solo allora ti consigliamo di dare un occhio ai migliori trucchi per liberare memoria su Android.

Files Go (la migliore nel complesso)

Files Go (scaricabile gratuitamente) è un gestore di archiviazione di Google. Fa molto di più che mostrarti quanto spazio è disponibile sul tuo telefono. Utilizzando questa applicazione, puoi liberare spazio rapidamente e facilmente. L’app ti suggerisce in modo intelligente i file da cancellare prima di esaurire lo spazio.

Avast Cleanup & Boost

Avast Cleanup è l’app gratuita che ti permette di eseguire un’analisi approfondita della situazione di archiviazione del dispositivo. Quest’applicazione è in grado di fornire suggerimenti per la pulizia e le prestazioni per evitare che il telefono si blocchi e rallenti. L’app può anche eseguire pulizie regolari automatiche per mantenere il tuo smartphone sempre leggero.

AVG Cleaner

AVG Cleaner è l’app gratuita in grado di identificare e ripulire tutti quei file di cache nascosti che occupano spazio sul tuo smartphone. Utilizzando quest’applicazione potrai eseguire una scansione per verificare la quantità di spazio di archiviazione utilizzata da “dati non necessari”. In questo modo, potrai eliminare tutto ciò che non ti serve con un solo tocco.

CCleaner

CCleaner è un’app molto popolare per PC e Mac che funziona altrettanto bene su Android. L’app (gratuita) ti aiuta a velocizzare il tuo telefono rimuovendo la spazzatura e recuperando spazio. Utilizzando CCleaner riuscirai a sbarazzarti della cache delle app, la cronologia del browser, il contenuto degli appunti e tanti altri dati non necessaria che “intasano” la memoria del tuo smartphone.

Clean Master

Clean Master ti aiuta a liberare lo spazio di archiviazione rimuovendo spazzatura, file residui e file di cache. L’app (assolutamente gratuita) ti aiuta anche a ripulire tutti i fastidiosi dati che si accumulano con l’uso di app social come Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Il tutto, senza preoccuparti di eliminare i file sbagliati.

Clean My Android

Clean My Android è l’app gratuita in grado di occuparsi di tutto il superfluo presente nel tuo smartphone: libera lo spazio di archiviazione migliorando le prestazioni eliminando file spazzatura, file residui e cache. Insomma, se sei alle prima armi e non sai da dove iniziare per ripulire il tuo smartphone, Clean My Android è l’app che fa per te.

Fast Cleaner

Fast Cleaner è l’app che ti permette di ripulire il tuo telefono rapidamente e facilmente. Utilizzando quest’applicazione, potrai ad esempio liberare spazio di archiviazione e ottimizzare le prestazioni del tuo smartphone rimuovendo vecchi file spazzatura (come APK inutili, file residui, cache di sistema) e pulendo la cartella di download.

Norton Clean

Norton Clean è un’altra app gratuita che ti aiuta a recuperare lo spazio di archiviazione sul telefono eliminando i file inutili, rimuovendo quelli residui e ottimizzando la memoria. Norton può anche aiutarti a disinstallare bloatware e app indesiderate in esecuzione in background.

The cleaner

The Cleaner ti aiuta a liberare memoria e ad aumentare la velocità del tuo smartphone. Usando quest’app (assolutamente gratuita) potri ripulire lo spazio di archiviazione eliminando i vecchi file di cache e APK, disinstallando le app con troppe autorizzazioni. Potrai anche bloccare le app con un PIN proteggendo, in questo modo, la tua privacy.

UFO Cleaner

Grazie alla funzione “1-tap boost”, UFO Cleaner è in grado di rilevare automaticamente le prestazioni del tuo telefono. Utilizzando quest’app, potrai anche ripulire il tuo smartphone dai file spazzatura, sospendere l’esecuzione delle app avviate automaticamente, rilevare quelle che causano il surriscaldamento della CPU e conoscere lo spazio di archiviazione insufficiente.

Se nonostante tutto il tuo smartphone non torna a funzionare abbastanza bene, allora forse è giunta l’ora di acquistare un nuovo smartphone.