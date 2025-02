Xiaomi svela la Redmi Watch 5: funzionalità, design e tutto ciò che c'è da sapere

Il lancio della Redmi Watch 5 da parte di Xiaomi, avvenuto a novembre 2024, ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia, nonostante inizialmente fosse disponibile solo in Cina. Con l'uscita globale nel gennaio 2025, abbiamo avuto l'opportunità di mettere alla prova questo dispositivo. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e come si presenta sul mercato.

Design accattivante e materiali di qualità

Aprendo la confezione della Redmi Watch 5, ci si imbatte immediatamente in un prodotto realizzato in alluminio di alta qualità, dotato di un elegante cinturino in TPU di colore Lavanda. Nonostante il prezzo di vendita di 110 euro, l'orologio riesce a trasmettere una sensazione di premium, grazie alla cura dei dettagli e dei materiali utilizzati. Xiaomi ha fornito anche altre due opzioni di cinturino ad attacco rapido, compatibili con altri dispositivi della stessa ecosistema. Tra questi, spiccano un cinturino in pelle di vitello color Crema e un cinturino in tessuto velcrato di colore Rosa. Entrambi si abbinano perfettamente alla Watch 5, ma il cinturino Viola sembra più versatile e duraturo nel tempo.

Il design della Redmi Watch 5 richiama in parte quello dell'Apple Watch. Se da una parte si può considerare un successo che la serie Redmi venga paragonata a un dispositivo molto più costoso, dall'altra il rischio di assomigliare troppo al rivale potrebbe generare qualche delusione.

Un display di qualità superiore

La Redmi Watch 5 è dotata di un display AMOLED da 2,07 pollici, il più grande mai realizzato in un dispositivo indossabile di Xiaomi. Con bordi sottili di soli 2 mm, il rapporto schermo-corpo raggiunge l'82%, semplificando l'uso del dispositivo. Il vetro curvo 2.5D migliora ulteriormente l'esperienza visiva, rendendo il tocco piacevole e intuitivo.

Il display offre una luminosità massima impressionante di 1.500 nits e un refresh rate di 60 Hz, caratteristiche tipiche di smartphone di alta gamma, che conferiscono alla Redmi Watch 5 un vantaggio competitivo rispetto ai suoi rivali. Con il pannello LTPS, alcuni quadranti possono scendere a 5 Hz, estendendo la durata della batteria. I colori sono brillanti e vivaci, e il quadrante dell'orologio si visualizza perfettamente anche nell'app Mi Fitness sullo smartphone. La funzionalità Always-On Display è disponibile in due modalità: Display Sempre Attivo e Display Principale, consentendo una gestione versatile delle informazioni.

La funzionalità “Alza per Attivare” risponde in modo preciso, attivando il display ogni volta che si solleva il polso, garantendo una facilità d'uso indispensabile per chiunque indossi l'orologio.

Funzionalità software e hardware

La Redmi Watch 5 si connette all'app Mi Fitness, disponibile su tutti gli store, indispensabile per gestire i dispositivi dedicati alla salute. Questa app offre funzionalità chiave, come la gestione delle notifiche, il monitoraggio dell'attività fisica e le metriche di salute. L'interfaccia utente è semplice e intuitiva, con icone personalizzate per ciascuna applicazione. Inoltre, premendo il pulsante della corona rotante, si accede a una griglia delle app, visualizzabile anche in forma di elenco.

Le notifiche arrivano istantaneamente, anche se solo un numero limitato di emoji è supportato, il che potrebbe risultare un po' limitante per chi desidera utilizzare simboli nelle comunicazioni.

Un nuovo chip AFE migliora la precisione nella misurazione della frequenza cardiaca del 5,2% e quella del sonno del 10%. Tuttavia, il monitoraggio del sonno si è rivelato inconsistenti, in quanto l'orologio può registrare anche i movimenti minimi. Inoltre, paragonato a dispositivi come la Huawei Watch, la Redmi Watch 5 ha alcune limitazioni, specie per chi tende a muoversi molto durante la notte.

Monitoraggio dell'attività e della salute

Il dispositivo integra funzioni di monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue e dello stress; è importante notare che queste non devono essere considerate come misurazioni di tipo medico. Con oltre 150 modalità sportive, Xiaomi sostiene che sia un'ottima scelta per il tracciamento all'aperto, grazie al supporto GNSS. Tuttavia, l'azienda non ha specificato quali satelliti supportano il dispositivo. Sorprendentemente, la Watch 5 ha mostrato lievi imprecisioni durante la corsa, suggerendo che non si tratti del GPS americano o del Galileo europeo, ma probabilmente del sistema cinese Beidou, focalizzato principalmente sulle comunicazioni interne alla Cina.

Ulteriori funzioni includono corsi di corsa per principianti e esercizi di respirazione. Queste opzioni sono progettate per essere utili sia per l'allenamento che per il recupero. L'app Mi Fitness facilita la valutazione di tutti i dati, presentando la frequenza cardiaca e le informazioni sul sonno in modo chiaro e comprensibile.

Durata della batteria e ricarica

In un'epoca in cui molti dispositivi adottano porte USB-C, Xiaomi ha scelto di mantenere un sistema di ricarica proprietario a pogo pin. Questo potrebbe risultare scomodo nel momento in cui il dispositivo necessiterà di essere sostituito. D’altro canto, la durata della batteria è un punto forte della Redmi Watch 5; il caricabatterie è raramente necessario poiché il dispositivo resiste molto bene, richiedendo una ricarica solo ogni due o tre settimane.

Xiaomi dichiara che la durata della batteria può arrivare fino a 24 giorni, anche se tale stima è piuttosto ottimistica, considerando l'uso attivo delle funzioni di tracciamento della salute. Durante il nostro utilizzo, che ha incluso monitoraggi di corsa e ricezione di notifiche, abbiamo comunque raggiunto un'ottima durata di 15 giorni.

Il caricico consente di raggiungere il pieno carico in circa un’ora, un aspetto davvero positivo, poiché un'ora di ricarica può garantire oltre due settimane di utilizzo. Qualora si utilizzi la funzione Always-On Display, la durata della batteria scende a 9 giorni, ma rimane comunque al di sopra della media dei dispositivi indossabili sul mercato.

Considerazioni finali sul dispositivo

La Redmi Watch 5 di Xiaomi, al prezzo di 110 euro, si presenta come un'opzione interessante sul mercato. Conciliando estetica e funzionalità, rappresenta una scelta conveniente per chi cerca un dispositivo indossabile affidabile e duraturo. Sebbene manchi di alcune funzionalità avanzate e di un sistema operativo più sofisticato, soddisfa il bisogno essenziale di un orologio smart. Per chi cerca un prodotto per notifiche e monitoraggio della salute di base, sia che stia considerando di abbinare il dispositivo alla Xiaomi Smart Band 9 Pro, la Redmi Watch 5 potrebbe rivelarsi un acquisto azzeccato.

Vantaggi

Design e materiali che superano le aspettative.

e materiali che superano le aspettative. Display luminoso e chiaro.

luminoso e chiaro. Durata della batteria senza pari.

Svantaggi