Xiaomi Pad 7: Un confronto efficace con l’iPad Air nel mondo dei tablet Android

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione, e con l’arrivo di nuovi dispositivi sul mercato, è interessante osservare come marchi come Xiaomi cercano di competere con i colossi del settore. Nonostante la qualità dei prodotti Xiaomi, come il rinomato Xiaomi 15 Ultra, l’azienda ha deciso di imitarne alcuni aspetti di design, presentando il nuovo Xiaomi Pad 7. Questo tablet di fascia media, dotato di un potente chip Snapdragon 7+ Gen 3 e di una generosa batteria da 8.850 mAh, si propone come un’opzione interessante nel panorama degli Android.

Un design che fa discutere

Il design del Pad 7 ha suscitato molto interesse, soprattutto per la sorprendente somiglianza con l’iPad Air. Xiaomi ha duplicato molti elementi estetici dell’iPad così fedelmente che il Pack del dispositivo ha indotto anche alla confusione, tanto che alcuni, come la moglie del recensore, hanno pensato inizialmente si trattasse di un iPad. Dal profilo piatto a dettagli come la tastiera, che rispecchia esattamente il design della Magic Keyboard di Apple, il tablet di Xiaomi presenta delle linee tale da sembrare quasi un clone. Giocando su questa somiglianza, il Pad 7 misura 6.2 mm di spessore, un millimetro in più rispetto all’iPad Air, e, pur essendo leggermente più pesante, offre una batteria più capiente.

Un display sorprendente

Uno degli aspetti che distinguono il Pad 7 è il suo schermo LCD IPS da 11.2 pollici, in grado di supportare una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo è un notevole vantaggio rispetto all’iPad Air, limitato a soli 60 Hz. La possibilità di un refresh rate più elevato contribuisce a un’esperienza utente più fluida, soprattutto durante la navigazione e il gaming. Lo schermo si comporta bene anche con i contenuti HDR, evidenziando colori vivaci e un buon contrasto. Pur non essendo un OLED, il display fornisce una vivacità nei colori che rende la fruizione dei contenuti multimediali molto piacevole.

Prestazioni e gaming

Sotto il cofano, il Pad 7 è equipaggiato con un processore Snapdragon 7+ Gen 3. Anche se offre prestazioni soddisfacenti per l’uso quotidiano e un buon livello di gioco, non può competere con le potenzialità dei chip Apple M3. Dunque, sebbene il Pad 7 gestisca bene la maggior parte delle applicazioni, i giochi più esigenti possono rivelarsi un problema, mettendo in evidenza la netta superiorità dell’iPad Air in termini di performance videoludiche. La presenza di quattro driver audio consente una buona resa sonora, ideale per il binge-watching di serie TV o per sessioni di gioco.

Batteria e connettività

Un altro elemento chiave è la batteria da 8.850 mAh, capace di durare più a lungo rispetto a quella dell’iPad Air. Il Pad 7 supporta una ricarica rapida a 67W, completando il ciclo di carica in circa 90 minuti. In termini di connettività, il tablet non delude: supporta Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 e utilizza un’uscita USB-C 3.2, offrendo così un buon livello di versatilità per la connessione a vari dispositivi.

Accessori e software

Xiaomi ha cercato di replicare l’universo accessori dell’iPad Air con il Pad 7, introducendo due accessori: la Focus Keyboard e il Focus Pen. Entrambi presentano un design ispirato alla Magic Keyboard di Apple, ma con alcune differenze nella qualità costruttiva. La keyboard offre buon feedback tattile, anche se non raggiunge mai l’eccellenza della sua controparte Apple. Il software, basato su Android 15, è fluido e ricco di funzionalità, ma gli utenti potrebbero notare una differenza in termini di disponibilità e varietà di app rispetto all’ecosistema iPad.

Il Pad 7 si propone quindi come un’opzione interessante per chi cerca un tablet valido a un prezzo decisamente competitivo. Con un costo inferiore rispetto all’iPad Air, potrebbe rivelarsi la scelta migliore per la fruizione di contenuti e attività leggere, anche se i puristi del dispositivo Apple potrebbero notare la mancanza di una varietà di applicazioni ottimizzate.