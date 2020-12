Windows 10 ora ha un nuovo Task Manager per giochi a cui puoi accedere da qualsiasi gioco per PC con una scorciatoia da tastiera. Puoi persino posizionarlo nella Xbox Game Bar in modo da poter individuare velocemente quale software sta occupando più risorse del computer mentre giochi.

Con questo articolo vogliamo portarti alla scoperta di “Resources Monitor”, un Task Manager per giochi completamente nuovo che permette agli utenti di accedere a informazioni sulla GPU e sulle prestazioni del sistema senza interrompere il gioco. Microsoft ha aggiunto “Resources Monitor” (noto semplicemente anche come “Risorse”) alla fine di ottobre 2020 in modo che, una volta aperta la schermata Xbox Game Bar, siano comodamente visibili tutti i processi in esecuzione in background e le risorse del sistema utilizzate. In questo modo non solo puoi gestire le applicazioni e i processi ma puoi anche migliorare le prestazioni di gioco.

Nuovo task manager per giochi

Per trovare questa nuova funzione devi aprire la Xbox Game Bar premendo la combinazione di tasti Windows + G. Puoi utilizzare questo collegamento anche mentre stai giocando o utilizzando qualsiasi altra applicazione Windows.

Successivamente nella parte superiore dell’interfaccia della barra di gioco a schermo intero, fai clic sul pulsante del menù a destra dell’orologio sulla barra. Seleziona “Risorse” nel menù per mostrare il widget “Resources Monitor” sullo schermo.

Se non vedi l’interfaccia della barra di gioco a schermo intero, potresti averla disabilitata o potresti aver modificato la sua scorciatoia da tastiera. Vai su Impostazioni> Giochi> Xbox Game Bar per controllare queste impostazioni. Assicurati che la barra dei giochi sia impostata su “On” nella parte superiore di questa finestra. Puoi anche selezionare una scorciatoia da tastiera personalizzata per aprire la barra dei giochi sotto l’intestazione Scorciatoie da tastiera.

Come utilizzare il nuovo Task Manager

Lo strumento Risorse ti mostrerà esattamente cosa sta utilizzando la maggior parte delle risorse del tuo PC in questo momento. Nel suo layout predefinito non mostra i numeri, ma classifica i processi in base al loro impatto: un processo potrebbe avere un impatto Alto, Medio o Basso. Se stai giocando e desideri liberare risorse puoi chiudere un processo che utilizza una quantità alta di risorse. Per farlo premi la combinazione Alt + Tab e chiudilo normalmente, oppure fai clic sulla “X” del processo nel widget Risorse. Questo terminerà il processo proprio come se lo avessi chiuso dall’interno del Task Manager di Windows 10. Fai attenzione perchè alcuni processi fanno parte del sistema di Windows e non dovresti tentare di terminarli.

Per ulteriori informazioni, puoi fare clic su “Mostra altro”. In questo modo otterrai un’interfaccia in stile Task Manager che mostra l’elenco dei processi in esecuzione sul tuo PC con CPU, GPU, RAM e utilizzo del disco. È possibile fare clic sull’intestazione di qualsiasi colonna per ordinare i processi in base a questa. Ad esempio, per vedere i processi che utilizzano la maggior parte della CPU, basterà fare clic sull’intestazione “CPU”.

Mantenere Resources Monitor sempre in primo piano

Come altre funzionalità della barra dei giochi, anche questo nuovo Task Manager può essere “bloccato” in modo che sia sempre sullo schermo, anche mentre giochi o usi qualsiasi altra applicazione Windows. Per fissare il widget Risorse, o qualsiasi altro widget, basterà fare clic sull’icona “Fissa” nell’angolo in alto a destra della finestra del widget. In questo modo Task Manager apparirà sullo schermo anche quando chiudi la barra dei giochi. Troverai più opzioni per l’aspetto del widget Risorse nella sua finestra delle opzioni. È sufficiente fare clic sul pulsante Opzioni a sinistra del pulsante Pin per accedervi.

Se desideri informazioni sulle prestazioni complessive del sistema, utilizza invece il widget Prestazioni nella barra dei giochi. Anche questo widget può anche essere bloccato sullo schermo, fornendoti statistiche sull’utilizzo delle risorse sempre in primo piano mentre giochi o fai qualsiasi altra cosa sul tuo PC.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte How To Geek