WhatsApp su iPad, ora ci siamo: disponibile la prima beta nativa

Dopo tante indiscrezioni e voci sembra proprio che anche gli iPad siano ormai pronti a ricevere WhatsApp. La versione della piattaforma di messaggistica per i dispositivi di Apple è finalmente prossima al rilascio. Nell’ultima versione di WhatsApp Beta per TestFlight, infatti, Meta ha introdotto un’opzione per usare WhatsApp su un iPad indipendentemente dall’utilizzo di un iPhone, grazie ad un aggiornamento della funzione Collega un dispositivo.

WhatsApp attualmente consente ai propri utenti di collegare fino a quattro dispositivi al proprio account, anche quando lo smartphone principale non è connesso a Internet. Ogni dispositivo collegato si connette a WhatsApp in modo indipendente, garantendo che i messaggi personali, i contenuti multimediali e le chiamate siano crittografati end-to-end. La funzionalità finora supportava anche i Mac, ma non gli iPad.

Finora, appunto, perché come evidenziato anche da WABetaInfo la piattaforma di messaggistica ha iniziato a testare nell’ultima beta una funzionalità per utilizzare gli iPad come dispositivo collegato. Grazie a questa novità tutti i messaggi inviati o ricevuti su iPad vengono inoltre sincronizzati sul telefono principale dell’account, indipendentemente dal fatto che si tratti di un iPhone o di un dispositivo Android.

WhatsApp ha precedentemente rilasciato un’app nativa per iPad creata con Catalyst, in modo che gli utenti potessero iniziare a testare la funzionalità e l’app. Una versione beta compatibile con iPad può ora essere installata tramite l’app TestFlight da tutti i tester con l’app beta iOS.

La società madre di WhatsApp, Meta, aveva già reso Facebook disponibile su ‌iPad‌, mentre WhatsApp e l’app Instagram di Meta non hanno mai avuto disponibilità nativa su ‌iPad‌ nonostante molti utenti richiedessero la funzionalità. Al momento non è chiaro quando WhatsApp per iPad sarà disponibile al grande pubblico, ma la sua inclusione nella beta è senza dubbio un ottimo segnale: molto presto la novità sarà a disposizione di tutti.