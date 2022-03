Come utilizzare Whatsapp su iPad: guida passo per passo

Whatsapp è il famosissimo servizio di messaggistica istantanea che ormai da tanti anni spopola tra gli utenti di tutte le età, connettendo ogni giorno più di un miliardo di persone. L’app consente infatti di scambiarsi messaggi, di inviare foto, video e tanto altro ancora. Sebbene si tratti di uno degli strumenti di comunicazione più diffusi in assoluto, ad oggi non è ancora stato reso disponibile per i possessori di iPad. Tuttavia, sebbene al momento non sia ancora stata sviluppata un’app ufficiale da poter scaricare sul dispositivo, esiste comunque un modo semplice e veloce per poter utilizzare Whatsapp su alcuni modelli di iPad. Per farlo occorrerà avere un iPhone a portata di mano e utilizzare Whatsapp Web, ovvero la versione per browser della famosa app. Vediamo come fare.

Come ottenere WhatsApp su iPad

Come già detto, l’unico modo ad oggi disponibile per utilizzare Whatsapp anche su iPad è quello di sfruttare la versione browser dell’app su Safari. Solo poco tempo fa Whatsapp Web richiedeva necessariamente l’autenticazione di un dispositivo tramite un QR code, che serviva per connettere l’app alla versione browser.

I due dispositivi collegati dovevano poi necessariamente rimanere vicini perché Whatsapp Web continuasse a funzionare e a rimanere correttamente connesso. Sebbene ad oggi quest’autenticazione sia ancora richiesta, non è più necessario che il dispositivo iniziale rimanga connesso una volta creato il collegamento. Questo significa che ti basterà connettere il tuo iPhone al tuo iPad una sola volta e potrai utilizzare Whatsapp Web tranquillamente senza avere sempre lo smartphone vicino. Si tratta di un’operazione molto veloce che richiederà alcuni semplici passaggi.

Apri Safari sul tuo iPad

sul tuo iPad Visita web.whatsapp.com

Scansiona il QR code con il tuo iPhone: per farlo apri le impostazioni di Whatsapp, seleziona Whatsapp Webb e procedi con la scansione

I due dispositivi saranno ora accoppiati e dovresti poter visualizzare tutte le tue chat recenti, i tuoi messaggi vocali e i tuoi file multimediali.

Questo procedimento funziona alla perfezione su tutti i dispositivi con sistema operativo iPadOS 13 o successivo. Visitando il link web.whatsapp.com, le versioni precedenti potrebbero riscontrare alcuni problemi nella visualizzazione della schermata ed essere reindirizzati alla home page di Whatsapp. In questo caso, basterà semplicemente toccare e tenere premuto il pulsante di refresh della pagina a destra dell’url. Dopo qualche secondo, sarà possibile selezionare l’opzione “carica sito desktop” e procedere come descritto.

Questa modalità di utilizzo di Whatsapp non è perfetta e presenta ancora alcuni problemi. Per esempio, ad oggi i browser web non supportano ancora le notifiche su iOS e iPadOS e per questo motivo non verrai informato quando riceverai nuovi messaggi. Nonostante ciò, si tratta comunque di un ottimo modo per usufruire del servizio di messaggistica istantanea anche su iPad.

Quando uscirà WhatsApp per iPad?

Anche se ad oggi non è ancora stata sviluppata una versione di Whatsapp per iPad, questo non significa che non accadrà in futuro. Secondo alcune notizie emerse nell’agosto 2021, presto il servizio sarà disponibile anche per i possessori di iPad e dei tablet Android. Un’ulteriore conferma è arrivata a gennaio 2022, quando Will Cathcart, a capo della divisione di Meta che si occupa di Whatsapp, ha rivelato di essere consapevole che l’applicazione per iPad sia estremamente richiesta e necessaria. Secondo quanto dichiarato, l’app in questione sarebbe già in sviluppo da tempo. Nonostante ciò, è probabile che dovremo aspettare ancora un po’ per poterla utilizzare.