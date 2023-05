WhatsApp, gli Stati sono ora condivisibili come Storie su Facebook

WhatsApp sa bene come soddisfare la propria platea di utenti, cresciuta moltissimo negli ultimi anni. La piattaforma di messaggistica si arricchisce infatti di funzionalità che vengono incontro alle esigenze di chi la utilizza abitualmente. Di recente abbiamo visto come WhatsApp abbia ottenuto uno degli aggiornamenti più importanti di sempre, che consente agli utenti di utilizzare lo stesso account su un massimo di quattro dispositivi.

Meta, la società madre di WhatsApp, ha anche testato molte altre nuove funzionalità. Tra le più interessanti spicca la possibilità di condividere automaticamente gli aggiornamenti di stato di WhatsApp come una storia sul proprio account Facebook. La novità era già stata individuata qualche settimana fa, quando veniva data in fase di sviluppo.

Ora la funzione è disponibile nell’ultima versione beta dell’app (2.23.9.22) per alcuni utenti. Gli utenti beta sono ora in grado di controllare quali aggiornamenti di stato vengono condivisi automaticamente e possono anche gestire chi è in grado di vedere le storie di Facebook che sono state caricate automaticamente da WhatsApp.

La condivisione automatica degli aggiornamenti di stato su Facebook facilita le cose agli utenti. Al momento, la versione stabile di WhatsApp include l’opzione per condividere gli stati di WhatsApp su Facebook, ma è un processo manuale che richiede alcuni passaggi aggiuntivi.

Ma quanto bisognerà aspettare per vedere la funzionalità disponibile per tutti? Su questo non sono ancora emersi dettagli concreti, anche se l’impressione è che non passerà molto tempo considerando il ritmo con cui WhatsApp ha aggiunto funzionalità in questi ultimi giorni.