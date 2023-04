WhatsApp, ci siamo: ora si può usare su più telefoni, ecco come

Alla fine la novità tanto attesa è arrivata. In queste ore, infatti, Meta sta lanciando un importante aggiornamento per WhatsApp che va a modificare il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma. Grazie a questo aggiornamento gli utenti di WhatsApp possono utilizzare la piattaforma di messaggistica su più dispositivi senza cambiare account.

Questa funzione era precedentemente disponibile nelle build beta di WhatsApp e ora viene invece distribuita per tutti gli utenti con il nuovo aggiornamento. Grazie a questa novità, gli utilizzatori abituali di WhatsApp possono usare lo stesso account su telefoni diversi, fino ad un massimo di cinque dispositivi. Un dispositivo viene utilizzato come quello principale e gli altri quattro dispositivi possono essere collegati come “secondari” allo stesso account WhatsApp.

Gli utenti possono ora passare da un telefono connesso all’altro e continuare le conversazioni dal punto in cui erano state interrotte senza dover accedere o disconnettersi da dispositivi diversi. Una novità che trova ovviamente ampio consenso anche nel mondo del lavoro, dato che grazie a questa funzione i dipendenti possono rispondere ai clienti dai loro telefoni con lo stesso account WhatsApp Business.

Come accennato, Meta sta lanciando questo aggiornamento di WhatsApp a livello globale, ma il processo è graduale e potrebbe durare alcune settimane. Pertanto gli utenti non devono allarmarsi se tarderanno a ricevere l’aggiornamento: nel giro di qualche settimana tutti potranno usufruire di questa importante funzione. Una volta ottenuto l’aggiornamento sarà quindi possibile collegare altri telefoni al proprio account WhatsApp utilizzando un codice QR o un metodo di codice monouso.

WhatsApp continua a venire incontro alle esigenze degli utenti con novità che trovano ampio riscontro e che rendono molto più interessante l’esperienza con la piattaforma.